A kormányszóvivő megpróbálta megindokolni, miért szűnik meg a TEK

Magyar Péter bejelentette: szerdán lefejezi a TEK-et
Mint írja, a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.
A TEK feladatait a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Készenléti Rendőrség veszi át.
A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az Országos Rendőr-főkapitányságon belül folytatja működését a Terrorelhárítási Központ – közölte a szerdai kormányülést követő csütörtöki tájékoztatón Szondi Vanda kormányszóvivő.
A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a Készenléti Rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozó Iroda; mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után.
Elmondta: a TEK-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozó Iroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a Készenléti Rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul.
Célként a személy- és objektumvédelem, a terrorelhárítás és a nyomozati munka egységes, ellenőrizhető, költséghatékony, párhuzamosságoktól mentes, minden speciális tudást megőrző rendszerbe szervezését említette.
Mint ismert, Hajdu Jánost, a TEK korábbi főigazgatóját még május végén, május 27-i hatállyal mentette fel pozíciójából Magyar Péter miniszterelnök.
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Mint írja, a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.
(MTI)
Nyitókép: Kiss Dániel / MTI