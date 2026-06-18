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Tisza TEK rendfenntartás

A kormányszóvivő megpróbálta megindokolni, miért szűnik meg a TEK

2026. június 18. 12:44

A TEK feladatait a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Készenléti Rendőrség veszi át.

2026. június 18. 12:44
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A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az Országos Rendőr-főkapitányságon belül folytatja működését a Terrorelhárítási Központ – közölte a szerdai kormányülést követő csütörtöki tájékoztatón Szondi Vanda kormányszóvivő.

A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a Készenléti Rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozó Iroda; mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után.

Elmondta: a TEK-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozó Iroda végzi a nyomozásokat, a bűn- és terrorfelderítést, a Készenléti Rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul.

Célként a személy- és objektumvédelem, a terrorelhárítás és a nyomozati munka egységes, ellenőrizhető, költséghatékony, párhuzamosságoktól mentes, minden speciális tudást megőrző rendszerbe szervezését említette.

Mint ismert, Hajdu Jánost, a TEK korábbi főigazgatóját még május végén, május 27-i hatállyal mentette fel pozíciójából Magyar Péter miniszterelnök.

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(MTI)

Nyitókép: Kiss Dániel / MTI

Összesen 11 komment

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bookof
2026. június 18. 13:13
Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás utáni 36 év legnagyobb belpolitikai botránya lett a "zsolti bácsi" ügy.Ehhez képest az "öszödi beszéd" óvódás mese gyerekeknek.Az hogy egy regnáló miniszterelnökről kiderül hogy pedofíliával mocskolja be a politikai ellenfelét, mindezt zsarolással és megvesztegetéssel az példátlan a magyar politikában.Ennek súlyosabb következményei lesznek mint azt most a legtöbben gondolják.Ha belebukik a Tisza akkor azért ha nem bukik bele akkor meg azért.
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chief Bromden
2026. június 18. 13:12
Hol itt az indoklás? Ez tényleg egy vicclap.
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pandalala
2026. június 18. 13:05
szitáék már készülnek az őszi szemkilövetésekre .... :-((
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néhai Ch.Pilot
2026. június 18. 13:01
Én a TEK helyében elbarikádoznám magam, és aki fel akar oszlatni, azt szétlőném. Az egyetlen hatékony, ütőképes rendvédelmi egységet oszlatják fel, illetve tagozzák be az impotens, korrupt rendőrségbe.
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