A kormányszóvivő megpróbálta megindokolni, miért szűnik meg a TEK

A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az Országos Rendőr-főkapitányságon belül folytatja működését a Terrorelhárítási Központ – közölte a szerdai kormányülést követő csütörtöki tájékoztatón Szondi Vanda kormányszóvivő.

A hatásköri tisztázatlanságokkal indokolt átszervezés részeként a Készenléti Rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozó Iroda; mindhárom szervezet főigazgató vezetése alatt működik tovább a tervek szerint szeptemberre lezáruló reform után.