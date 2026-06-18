A NATO-főtitkár elárulta, hogy számíthat-e Európa az Egyesült Államokra egy háborúban

Ha valóban háború törne ki, és például életbe lépne az 5. cikkely, valamennyi szövetséges, köztük az Egyesült Államok is, a lehető legnagyobb mértékben mozgósítaná képességeit – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Brüsszelben. A szövetséges államok védelmi minisztereinek tanácskozására érkezve, Rutte kiemelte: a tervezés során azonban most figyelembe kell venni, hogy az amerikai hozzájárulás valamivel kisebb lesz, mint korábban.

Ezt a hiányt az európai országok jelenleg töltik ki. Ennek egy része már megtörtént, más része folyamatban van, és összességében jó helyzetben vagyunk”

– tette hozzá. Hangsúlyozta: a NATO-erőmodell elsősorban tervezési eszköz, amelynek keretében figyelembe kell venni, hogy Washington több hadszíntéren is jelen van, ezért valamelyest mérsékelnie kellett hozzájárulását. Közölte, hogy az Egyesült Államok korábban már jelezte a csökkentést, amely azonnali hatályú, ugyanakkor ennek következményeit az európai szövetségesek fokozatosan ellensúlyozzák. Az ukrajnai helyzetről szólva azt mondta, hogy Kijev továbbra is eredményesen védekezik, miközben az orosz hadsereg havi szinten 30-35 ezer főt veszít. Kiemelte, hogy a szövetségesek folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ukrajna megkapja a harc folytatásához és a városok, valamint a létfontosságú infrastruktúra védelméhez szükséges fegyverrendszereket és légvédelmi eszközöket.