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mark rutte nato európa

A NATO-főtitkár elárulta, hogy számíthat-e Európa az Egyesült Államokra egy háborúban

2026. június 18. 11:28

Mark Rutte szerint nincs miért aggódunk.

2026. június 18. 11:28
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Ha valóban háború törne ki, és például életbe lépne az 5. cikkely, valamennyi szövetséges, köztük az Egyesült Államok is, a lehető legnagyobb mértékben mozgósítaná képességeit – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Brüsszelben. A szövetséges államok védelmi minisztereinek tanácskozására érkezve, Rutte kiemelte: a tervezés során azonban most figyelembe kell venni, hogy az amerikai hozzájárulás valamivel kisebb lesz, mint korábban.

Ezt a hiányt az európai országok jelenleg töltik ki. Ennek egy része már megtörtént, más része folyamatban van, és összességében jó helyzetben vagyunk”

– tette hozzá. Hangsúlyozta: a NATO-erőmodell elsősorban tervezési eszköz, amelynek keretében figyelembe kell venni, hogy Washington több hadszíntéren is jelen van, ezért valamelyest mérsékelnie kellett hozzájárulását. Közölte, hogy az Egyesült Államok korábban már jelezte a csökkentést, amely azonnali hatályú, ugyanakkor ennek következményeit az európai szövetségesek fokozatosan ellensúlyozzák. Az ukrajnai helyzetről szólva azt mondta, hogy Kijev továbbra is eredményesen védekezik, miközben az orosz hadsereg havi szinten 30-35 ezer főt veszít. Kiemelte, hogy a szövetségesek folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ukrajna megkapja a harc folytatásához és a városok, valamint a létfontosságú infrastruktúra védelméhez szükséges fegyverrendszereket és légvédelmi eszközöket.

Rutte külön megköszönte az Egyesült Államoknak, hogy továbbra is biztosítja a Patriot légvédelmi rendszerek elfogórakétáit, amelyek kulcsfontosságúak Ukrajna számára. A főtitkár szerint az Egyesült Államoknak számolnia kell azzal, hogy egyszerre több hadszíntéren is helyt kell állnia, ezért a NATO tervezésében egyértelműen rögzíteni kell, milyen erőforrásokra lehet számítani. Donald Trump amerikai elnök szerepéről szólva Mark Rutte azt mondta: 

az elnök sokat tett Ukrajnáért, mivel tavaly februárban újraindította a párbeszédet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárása érdekében.

 Hangsúlyozta, hogy az Ukrajnának nyújtott kulcsfontosságú katonai támogatás ,köztük a Patriot-rendszerekhez szükséges elfogórakéták szállítása, amerikai döntések nyomán valósul meg, európai és kanadai finanszírozással. Az amerikai védelmi miniszterről szólva a NATO-főtitkár úgy fogalmazott, Pete Hegseth „nagy barátja a szövetségnek.” Tavaly februárban világossá tette, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben elkötelezett a NATO mellett, ugyanakkor elvárja, hogy „Európa és Kanada költségvetési szempontból közelítsen az amerikai szinthez – mondta. Rutte emlékeztetett arra, hogy az európai országok és Kanada 2025-ben több mint 90 milliárd dollárral költenek többet védelemre, mint egy évvel korábban, ami csaknem 20 százalékos növekedést jelent.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a tanácskozásra érkezve elmondta:

a NATO-nak ismét valódi katonai szövetséggé kell válnia, amely képes az elrettentésre és vezető szerepet vállal Európa hagyományos védelmében.

A tárcavezető szerint a hidegháború utáni időszakot követően a szövetségnek ismét „keményvonalas” katonai szövetséggé kell válnia, amely valódi katonai képességekkel rendelkezik, képes az elrettentésre az európai kontinensen, és meghatározó szerepet játszik Európa hagyományos védelmében. Hangsúlyozta, hogy a hágai NATO-csúcstalálkozón számos kötelezettségvállalás született, amelyek végrehajtásában több tagállam előrelépést tett, ugyanakkor egyes országoknak még növelniük kell erőfeszítéseiket.

Erről őszintén fogunk beszélni, négyszemközt és nyilvánosan egyaránt. Úgy gondolom, fontos hogy a barátok őszinték legyenek egymással és segíteniük kell egymást abban, hogy megfeleljenek a feladatoknak”

– mondta. Hegseth kiemelte, hogy a Trump-kormányzat nem csupán szavakban, hanem tettekben is bizonyítja elkötelezettségét. Emlékeztetett arra, hogy a 2027-es pénzügyi évre az Egyesült Államok 1500 milliárd dolláros védelmi beruházást tervez, amely szerinte egyértelmű üzenetet küld a világnak. Mint mondta, az amerikai kormányzat célja a katonai képességek fejlesztése, a védelmi ipari bázis megerősítése és a „szabadság arzenáljának” kiépítése, amely elsősorban az Egyesült Államok és érdekeinek védelmét szolgálja, ugyanakkor a NATO és a szövetséges országok biztonságát is erősíti. A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi fenyegetésekre nem elegendő pusztán reagálni vagy beszélni róluk, hanem határozott cselekvésre van szükség.

(MTI)

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

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Összesen 8 komment

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templar62
2026. június 18. 13:16
Amerika háborúba küldi csatlósait .
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lemez
2026. június 18. 12:15
Hogyne már moszkvát bombázza a nató.Baj lesz ebböl nato.
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fabiancrossley
2026. június 18. 12:07
The Supreme Court’s stance on Texas electoral districts reflects how closely redistricting is tied to constitutional interpretation. It also underscores how judicial decisions can reshape political boundaries and voter representation over time. For more related legal context you can review philadelphiacountycourts.org which helps in understanding court-level records and case activity. These developments may continue to influence similar disputes in other states moving forward.
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Hobby024
2026. június 18. 12:04
fater0921 2026. június 18. 11:38 "Milyen háború törne ki, te elmebeteg idióta ótvar geci" Ezrópa és az USA folyamatosan készül a háborúra és ezt az oroszok is tudják. (Az idiótáknak a Trump-Putyin barátság). A háború folytatása, amit a politika és a gazdaság már nem tud megoldani. Sajnos Európa és az USA is abban a helyzetben került, hogy gazdasági és geopolitikai problémáit nem tudja másképp megoldani. A fosszilis energiák az ásványi anyagok (ritkaföldfémek, urán stb.), a chipgyártás, a tengeri szállítási útvonalakért folyó harc mind-mind a háború felé mutatnak. Az oroszok ezért működnek takaréklángon, ezért nem söprik le Ukrajnát, mert tisztában vannak az igazi ellenséggel. Ahogy régebben írtam a nyugat is összeáll az atlantista szövetséggé. A kelet csak ízelítőt adott Iránban, hogy mi várható. Végül egy orosz mondás: A háború addig tart, amíg Oroszország nem győz! Remélem rosszul látom a dolgokat.
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