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tarr zoltán országgyűlés közmédia

Már csak hetek vannak hátra: kezdődhet a közmédia átalakítása

2026. június 18. 12:05

Tarr Zoltán szerint gyorsan átfut majd a törvényjavaslat átfut az Országgyűlésen.

2026. június 18. 12:05
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A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázaton új vezető választására a közmédia élére – erről beszélt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videós bejegyzésében.

A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a független és szabad közmédia felé.

A médiatörvény jelenlegi módosítása azt a célt szolgálja, hogy hozzá tudjunk férni a közmédiához, hogy azok a vezetők, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, elkerülhessenek onnan”

– mondta a videóban, emlékeztetve: miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát, különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet.

Kiemelte: a céljuk az, hogy egy olyan közmédiát hozzanak létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. „Szórakoztat és egyáltalán hozzájárul ahhoz, hogy a magyar társadalom lelki és szellemi egészsége helyreálljon azután a 16 év után, amely pusztítását minden nap érezzük a mai napig” – fogalmazott.

A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül „átfut” a parlamenten, amellyel új korszak kezdődhet, és lehetőség lesz pályázat útján új vezető választására a közmédia élére.

Benyújtották a törvénymódosítást

Pénteken benyújtották az Országgyűlésnek a közmédia teljes átszervezéséről szóló törvényjavaslatot. A tervezet megszüntetné a jelenlegi MTVA-s közalapítványi modellt, szétválasztaná a rádió-televíziós közszolgálati médiát és a hírügynökséget, valamint új felügyeleti testületet és finanszírozási rendszert vezetne be.

Fő változások:

  • Független Közmédia Testület jön létre a megszűnő Közszolgálati Közalapítvány helyett. Ez gyakorolná a tulajdonosi jogokat. A 9 tagú testületbe 6 tagot a parlamenti frakciók jelölnének (fele-fele arányban kormánypárti-ellenzéki), 3 tagot médiaszakmai szervezetek. Pártpolitikai szereplők 5 éven belül nem lehetnek tagok.
  • Az MTVA beolvad a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-be, az új cég neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. lesz, és folytatja a rádiós, televíziós és digitális közszolgálati feladatokat.
  • Újra önálló MTI Nonprofit Zrt. jön létre nemzeti hírügynökségként, saját vezérigazgatóval és költségvetéssel. Hálózatot tart fenn a Kárpát-medencében és külföldön is.
  • Sajtóalap alakul az MTVA helyén, amely független és közösségi médiaszolgáltatókat, etikus újságírást támogat.

Felügyelet és működés:

  • A Testület választja a vezérigazgatókat (nyílt pályázaton), felügyeli a gazdálkodást, de nem szólhat bele a műsorok tartalmába.
  • Közszolgálati Tanács társadalmi felügyeletet lát el.
  • A Médiatanács öttagúvá válna (2-2 politikai jelölés + szakmai elnök).
  • Hároméves költségvetést állapítana meg az Országgyűlés (2028-tól), közszolgálati hozzájárulás formájában.

A javaslat szerint a közmédia feladata a pártatlan, kiegyensúlyozott tájékoztatás, a nemzeti kultúra közvetítése és a társadalmi párbeszéd. A kormánypárti képviselők szerint ezt a 2010 utáni rendszer nem teljesítette megfelelően.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
néhai Ch.Pilot
2026. június 18. 13:13
Tarr Zoltzán, kommunista állat szerint: „Szórakoztat és egyáltalán hozzájárul ahhoz, hogy a magyar társadalom lelki és szellemi egészsége helyreálljon azután a 16 év után, amely pusztítását minden nap érezzük a mai napig” Mit érzel, te geci? A saját agyad pusztul, te mocskos, tiszás kommunista! "A magyar társadalom lelki és szellemi egysége", mi? Egypárt rendszeri agymosás, egyengondolkozás, más vélemény eltörlése, illetve az átnevelés következtében nem léte? 16 évig volt véleményszabadság, sajtószabadság, sokszínűség! Ti mocsadékok most betiltjátok és az 1990 előtti kommunista rendszert hozzátok vissza. Lakolni fogtok, jaj, de szörnyen fogtok lakolni!
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CsG76
2026. június 18. 13:09
Most akkor nem lesz Duna TV se? Gyurcaányék alatt is ment, az SZDSZ-nek se csípte a szemét, sőt, a legrosszabb korai kilencvenes évek szekus idejében ez tartotta a külhoni magyarságban a lelket..
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Dixtroy
2026. június 18. 13:03
Nehezen hihető, hogy az a mapettó, aki még az interjút is ledominálja utólag, hogy mit szabad és mit nem, minden ami neki nem tetszik az propaganda, majd ő ilyen fele-fele pártatlan testület kezébe adná az egészet.. háppersze.
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nyugalom
2026. június 18. 12:50
Palyazat útján! Mar meg is találtak az uj, szagértő vezetőket. Mind szektás!
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