Már csak hetek vannak hátra: kezdődhet a közmédia átalakítása

A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázaton új vezető választására a közmédia élére – erről beszélt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videós bejegyzésében.

A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a független és szabad közmédia felé.