Már csak hetek vannak hátra: kezdődhet a közmédia átalakítása

– mondta a videóban, emlékeztetve: miniszteri biztos koordinálja majd a közmédia átalakításának folyamatát, különös hangsúllyal a társadalmi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel való párbeszédet.
Kiemelte: a céljuk az, hogy egy olyan közmédiát hozzanak létre, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív. „Szórakoztat és egyáltalán hozzájárul ahhoz, hogy a magyar társadalom lelki és szellemi egészsége helyreálljon azután a 16 év után, amely pusztítását minden nap érezzük a mai napig” – fogalmazott.
A médiatörvény módosítása várhatóan néhány héten belül „átfut” a parlamenten, amellyel új korszak kezdődhet, és lehetőség lesz pályázat útján új vezető választására a közmédia élére.