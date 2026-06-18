Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
széchenyi - fürdő városliget fürdő

A mozgásszervi betegséggel küzdő emberek ezt követően vajon mivel fognak eljutni a Széchenyi-fürdőbe?

2026. június 18. 12:26

Kitiltják az autókat a Városligetből!

2026. június 18. 12:26
null
Kovács András
Kovács András
Facebook

„Ismét nagyot alakított a Magyar-kormány! Sikerült az ország egyik legnagyobb problémáját azonosítani, és rögtön megoldást is találni rá: Kitiltják az autókat a Városligetből! 

Most csak »egy apróságra« hívnám fel a figyelmet: a Széchenyi-fürdőbe nagyon sok mozgásszervi betegséggel küzdő ember jár gyógykezelésre. Ők ezt követően vajon mivel fognak eljutni a fürdőbe? Repülővel? Helikopterrel? Szárnyat növesztenek? Vagy a kisföldalatti lépcsőjén fognak közlekedni? 
Szeretnék gratulálni a teljesen jól átgondolt döntéshez!”

Nyitókép forrása: Pixabay / Waldo Miguez

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. június 18. 13:03
A tancoslábú nyakiglàb egészségügyi miniszter csipömütétjére várnak,wéberer magánkórhàzában amit majd ag állam fizet.
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
2026. június 18. 12:58
Az egészségügyi miniszter Kossuth téri egzotikus tánca (már mondtam) elsődleges prevenciója lehetett a mozgásszervi betegségek megelőzésének, akiknek már van, vegyen termál-kristályt otthonra, kádba-lavorba.
Válasz erre
0
0
Unknown
2026. június 18. 12:55
Hülye pestiek! Tiltsák ki egész butapestről, és legyen az egész egy ősdzsungel! Akkor végre nem kell többet bemennem nekemse a pesti dugóba!!! ;-DDDDDD
Válasz erre
0
0
Sróf
2026. június 18. 12:51
Nyugi, Vitézy Dávid érti a dolgát, lesznek majd riksák.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!