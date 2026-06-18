„Ismét nagyot alakított a Magyar-kormány! Sikerült az ország egyik legnagyobb problémáját azonosítani, és rögtön megoldást is találni rá: Kitiltják az autókat a Városligetből!

Most csak »egy apróságra« hívnám fel a figyelmet: a Széchenyi-fürdőbe nagyon sok mozgásszervi betegséggel küzdő ember jár gyógykezelésre. Ők ezt követően vajon mivel fognak eljutni a fürdőbe? Repülővel? Helikopterrel? Szárnyat növesztenek? Vagy a kisföldalatti lépcsőjén fognak közlekedni?

Szeretnék gratulálni a teljesen jól átgondolt döntéshez!”