Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Kitiltják az autókat a Városligetből!
„Ismét nagyot alakított a Magyar-kormány! Sikerült az ország egyik legnagyobb problémáját azonosítani, és rögtön megoldást is találni rá: Kitiltják az autókat a Városligetből!
Most csak »egy apróságra« hívnám fel a figyelmet: a Széchenyi-fürdőbe nagyon sok mozgásszervi betegséggel küzdő ember jár gyógykezelésre. Ők ezt követően vajon mivel fognak eljutni a fürdőbe? Repülővel? Helikopterrel? Szárnyat növesztenek? Vagy a kisföldalatti lépcsőjén fognak közlekedni?
Szeretnék gratulálni a teljesen jól átgondolt döntéshez!”
Nyitókép forrása: Pixabay / Waldo Miguez
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