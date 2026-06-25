Újra fellángolt a vita a Hősök teréről Vitézy és Karácsony között

Újabb vita bontakozott ki a Hősök tere jövőjéről Vitézy Dávid és Karácsony Gergely között, miután a kormány felülvizsgálná a Városliget fejlesztésével kapcsolatos korábbi döntéseket. Vitézy a terület átalakítását és zöldítését szorgalmazza, beleértve az autóforgalom kivezetését is, míg a főpolgármester inkább megőrizné a tér jelenlegi, burkolt jellegét – írja az Index.

Karácsony Gergely szerint a Hősök tere kiemelt rendezvényhelyszín, ezért nem lenne célszerű feltörni a burkolatot, mert az megnehezítené a megemlékezések és nagyrendezvények megtartását. Úgy véli, a teret inkább felújítani kellene, de úgy, hogy továbbra is alkalmas maradjon nagy tömegeket vonzó események lebonyolítására.