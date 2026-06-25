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hősök tere vitézy dávid karácsony gergely városliget

Újra fellángolt a vita a Hősök teréről Vitézy és Karácsony között

2026. június 25. 13:18

Eltérően látják, hogyan újuljon meg a tér.

2026. június 25. 13:18
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Újabb vita bontakozott ki a Hősök tere jövőjéről Vitézy Dávid és Karácsony Gergely között, miután a kormány felülvizsgálná a Városliget fejlesztésével kapcsolatos korábbi döntéseket. Vitézy a terület átalakítását és zöldítését szorgalmazza, beleértve az autóforgalom kivezetését is, míg a főpolgármester inkább megőrizné a tér jelenlegi, burkolt jellegét – írja az Index

Karácsony Gergely szerint a Hősök tere kiemelt rendezvényhelyszín, ezért nem lenne célszerű feltörni a burkolatot, mert az megnehezítené a megemlékezések és nagyrendezvények megtartását. Úgy véli, a teret inkább felújítani kellene, de úgy, hogy továbbra is alkalmas maradjon nagy tömegeket vonzó események lebonyolítására.

Vitézy Dávid ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a zöldítés nem a tér központi részét érintené, hanem a környező, ma még forgalmas útszakaszokat. Szerinte, ha a Kós Károly sétányt visszaadják a gyalogosoknak, a többsávos utak feleslegessé válnak, helyükön pedig fasorok és parkosított területek jöhetnének létre. Úgy látja, ezzel élhetőbb és egészségesebb közteret lehetne kialakítani, ráadásul a történelmi előképek is ezt támasztják alá.

A miniszter ugyanakkor jelezte: a változások nem azonnal várhatók, mivel az építési területeken jelenleg még veszélyes hulladék található, amelynek elszállítása és a területek rendezése időt vesz igénybe. A palánkok elbontása legkorábban jövőre történhet meg, miközben a felek között további egyeztetésekre lesz szükség a végleges koncepcióról.

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 26 komment

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Majdmegmondom
2026. június 25. 14:56
Gergő aggódik, hogy megnő a méhlegelők területe, Vitézy meg Karácsonyt játszik az autók mindenhonnan is kizárásával. És én még azt hittem, hogy ez a gyapjas legalább ért ahhoz, amit csinál, de ő is csak egy abnormális...
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titi77
2026. június 25. 14:29
ennek a vitézynek hány gyermreke van? ja egy sem. faszikkal kefél.
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1
0
reepcze-2
2026. június 25. 14:26
Gelgejnek kell a flaszter, mert ott olyan jókat lehet tüntetni. Ha megnézzük, manapság ki ellen lehetne és kellene kivonulni, felmerül a kérdés: Geli átállt???
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1
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csapláros
•••
2026. június 25. 14:20 Szerkesztve
Zöldítés, zöldítés, zöldítés. A nyílt növényzet nélküli betonfelületek nyáron egy 35 Celsius fokos napon akár 60 fokra is felmelegednek, míg a Városliget fái alatti fű csak 25-28 Celsius fok meleg. A térkövek tehát akár égési sérüléseket is okozhatnak a házikedvencek mancsain. Az emlékműhöz terelt idegenek egészségéről, a hőgutáról meg még nem is beszéltünk. A burkolatban elraktározódó hő az éjszakai lehülést is megakadályozza. De mi a fenéért kell ezen két potentátnak vitatkozni, amikor ez egy városklimatológus számára is nyilvánvaló, és elég csak megrendelni a tér átalakítási terveket egy pályázaton, ingyér bezsebelve a megoldási lehetőségeket. Mert segghülye mindkettő, vetekedve egy pár rendőrcsizmaként.
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