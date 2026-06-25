Büszkén állt elő a hírrel Vitézy Dávid, ám egy dolgozó lebuktatta

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Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi Járműjavítóban – közölte a közlekedési miniszter, csakhogy a fővizsgáztatás eddig is ment egy dolgozó állítása szerint.
Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi Járműjavítóban – közölte Vitézy Dávid közösségi oldalán szerdán. A közlekedési és beruházási miniszter posztjában arról írt, hogy úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy fővizsgára vár. Mint kifejtette, ennek egyik fő oka szerinte, hogy „az elmúlt években először kijátszották a Dunakeszi Járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd, amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy végül az államnak kelljen visszavennie a céget”.
Vitézy állítása szerint az üzemben egy éve áll a munka és a közel 800 főt foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe. Újraindítják viszont az InterCity és hálókocsi fővizsgáztatási tevékenységet, ami szerinte nem hoz mindenben azonnali megoldást, mert sokszor részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen partner nem tudott megbízható partner lenni eddig. „Ennek azonban vége, a MÁV a járműjavító mögé állt, és ennek köszönhetően a beragadt IC- és hálókocsik forgalomba állítása újrakezdődhet” – írja Vitézy.
Az Index vette észre, hogy Vitézy posztja alatt a Dunakeszi Járműjavító egyik dolgozója azt írta:
Nem akarok ünneprontó lenni, de a fővizsga eddig is ment, szinte folyamatosan.
Mi vagyunk leállítva, az egyiptomi részleg – tehát a gyár „fele” dolgozik, és a többiek fizetett időkereten várjuk, hogy visszadolgozhassuk a várakozást. Legyünk már teljesen hitelesek!
Az Indexnek más forrás is megerősítette, hogy a gyártás és a fővizsgáztatás eddig is zajlott, csak a beszerzés vált nehézkessé. Az „egyiptomi részleg” az Észak-Afrikai országnak szánt 1350 darabos személykocsi-megrendelésen dolgozna, amelyet eredetileg az orosz Transmashholdinggal közösen teljesítettek volna, és amely azután lehetetlenült el, hogy az Európai Unió az orosz-ukrán háború miatt szankciókat vetett ki az orosz partnerre. A Transmashholding ezután kiszállni kényszerült a projektből, a Dunakeszi Járműjavítónak pedig továbbra is teljesítenie kellett a nagyszabású szerződésből rá háruló feladatokat – ezt azonban csak jelentős veszteséggel tudta folytatni.
Szó sincs tehát semmilyen Oroszországnak való „kijátszásról”.
A Fidesz-kormány ezek után megpróbálta megmenteni az ország járműipara szempontjából stratégiai jelentőségű gyárat, először pénzinjekciókkal, majd felvásárlással. Tehát nem „hagyták csődbe menni, majd felvásárolták”, hanem így tudták gazdasági öngyilkosság nélkül megmenteni a céget.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán