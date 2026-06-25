Büszkén állt elő a hírrel Vitézy Dávid, ám egy dolgozó lebuktatta

Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi Járműjavítóban – közölte Vitézy Dávid közösségi oldalán szerdán. A közlekedési és beruházási miniszter posztjában arról írt, hogy úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy fővizsgára vár. Mint kifejtette, ennek egyik fő oka szerinte, hogy „az elmúlt években először kijátszották a Dunakeszi Járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd, amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy végül az államnak kelljen visszavennie a céget”.

Vitézy állítása szerint az üzemben egy éve áll a munka és a közel 800 főt foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe. Újraindítják viszont az InterCity és hálókocsi fővizsgáztatási tevékenységet, ami szerinte nem hoz mindenben azonnali megoldást, mert sokszor részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen partner nem tudott megbízható partner lenni eddig. „Ennek azonban vége, a MÁV a járműjavító mögé állt, és ennek köszönhetően a beragadt IC- és hálókocsik forgalomba állítása újrakezdődhet” – írja Vitézy.