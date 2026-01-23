Házibuli-hangulat és felejthetetlen élmények – így ünnepli születésnapját a makói Hagymatikum (X)

A programok egész nap színesek és változatosak lesznek: kora délutántól, 13–18 óra között DJ Molnár szolgáltatja a zenét az élménytérben, ezt követően pedig a látogatók részt vehetnek a zenés Activity Quizen, ahol értékes nyeremények találnak gazdára.

Este 18 és 22 óra között DJ Ocean Eyes veszi át a keverőpultot, és gondoskodik a jó hangulatról a termálmedencében, ahol a habparty garantáltan felejthetetlen élményt nyújt minden fürdőző számára.

A fürdő ezen a jeles napon a legkisebbekre is gondol: a kreatív sarokban kézműves foglalkozások várják a gyerekeket, de csocsó, a pingpong és a darts is várja majd a kikapcsolódni vágyókat, megidézve a házibulik világát.

A nap csúcspontját a születésnapi torta felszelése és közös elfogyasztása jelenti majd, amelyen minden résztvevő együtt vehet részt, így az ünneplés valódi közösségi élménnyé válik.