Házibuli-hangulat és felejthetetlen élmények – így ünnepli születésnapját a makói Hagymatikum (X)
2026. január 23. 11:54
Nem sokat pihent a nagy sikerű szilveszteri rendezvény után a Hagymatikum Gyógyfürdő csapata. Január 24-én vendégeikkel már 14 szál gyertyát fújnak el közösen a születésnapi tortán. De a finomság mellé remek programok is társulnak majd.
2026. január 23. 11:54
A Hagymatikum szilveszteri rendezvénye mérföldkőnek számított a gyógyfürdő életében, hiszen az eseményt először szervezték meg teljes egészében saját csapattal. Az étkezéstől a fellépők biztosításáig minden a fürdő irányítása alatt valósult meg. A vendégek visszajelzései egyértelműen pozitívak voltak:
a jó hangulat mellett az ételek és a programok is elnyerték a résztvevők tetszését
– mondta el a Mandinernek Czirbus Gábor, Makó város alpolgármestere.
A Hagymatikum Gyógyfürdő csapata azonban nem pihenhetett sokáig, hiszen január 24-én ünneplik a komplexum fennállásának 14. évfordulóját. Az alkalomra felejthetetlen élményekkel és igazi házibuli-hangulattal készülnek a szervezők.
„Ez a nap nem csupán az elmúlt évek sikereinek ünneplésére ad lehetőséget, hanem arra is, hogy vendégeink közösen élvezzék a fürdő nyújtotta élményeket, és új emlékeket teremtsenek” – jelentette ki.
A programok egész nap színesek és változatosak lesznek: kora délutántól, 13–18 óra között DJ Molnár szolgáltatja a zenét az élménytérben, ezt követően pedig a látogatók részt vehetnek a zenés Activity Quizen, ahol értékes nyeremények találnak gazdára.
Este 18 és 22 óra között DJ Ocean Eyes veszi át a keverőpultot, és gondoskodik a jó hangulatról a termálmedencében, ahol a habparty garantáltan felejthetetlen élményt nyújt minden fürdőző számára.
A fürdő ezen a jeles napon a legkisebbekre is gondol: a kreatív sarokban kézműves foglalkozások várják a gyerekeket, de csocsó, a pingpong és a darts is várja majd a kikapcsolódni vágyókat, megidézve a házibulik világát.
A nap csúcspontját a születésnapi torta felszelése és közös elfogyasztása jelenti majd, amelyen minden résztvevő együtt vehet részt, így az ünneplés valódi közösségi élménnyé válik.
Ez volt az eddigi legemlékezetesebb pillanat
A Hagymatikum 14 éves története során számos emlékezetes pillanat született, ezek közül azonban kiemelkedik a 2024-es bővítés, amikor a fürdő teljessé vált a négyévszakos csúszdaparkkal és további fejlesztésekkel.
Ez a beruházás tovább gazdagította a vendégek élményeit, és hozzájárult ahhoz, hogy a Hagymatikum a régió egyik legkedveltebb kikapcsolódási célpontjává váljon”
– jegyezte meg az alpolgármester.
Január 24-én, szombaton a Hagymatikum falai között ismét a szórakozás, a közösségi élmények és a vidám pillanatok kerülnek a középpontba. „A nap minden programja azt a célt szolgálja, hogy a vendégek együtt ünnepelhessenek, feltöltődhessenek, és emlékezetes élményekkel gazdagodjanak, így a fürdő születésnapja valóban felejthetetlen lesz mindenki számára” – zárta gondolatait Czirbus Gábor.
Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Makói Hagymatikum Fürdő
