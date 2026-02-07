Ft
02. 08.
vasárnap
tisza Tisza Párt tarr zoltán Vona Gábor program ellenzék

Az ellenzék többi pártjához hasonlóan a Tiszának sincs gazdaságstratégiája

2026. február 07. 21:56

Az elénk táruló jövőkép lényegében egy cukorszirupba mártott nyalóka. Annyira édes, hogy már émelyítő.

2026. február 07. 21:56
null
Vona Gábor
Vona Gábor
Facebook

„1. A Tisza bemutatta 240 oldalas programját. A választások előtt két hónappal ezt célszerű inkább csak egy kampányeseménynek tekinteni, mint igazi kormányprogramnak.

2. A hangzatos elnevezések és a »minden jobb lesz és semmi sem lesz rosszabb« hangulat tökéletesen beleillik a korábbi Tarr Zoltán által belengetett – most erről nem szabad beszélni – stratégiába. (Apropó: de hová tűnt Tarr Zoltán?) A Tisza-program minden területen pozitív fordulatot ígér, és igyekszik a Fidesz saját témáiban (migráció, rezsicsökkentés, családtámogatás, ukrán EU-csatlakozás stb.) is tartani a frontot. Az elénk táruló jövőkép lényegében egy cukorszirupba mártott nyalóka. Annyira édes, hogy már émelyítő. Utoljára Orbán ígért ennyire szuper országot 2010 elején, hogy aztán 2014-ben az egyik leggyalázatosabb cinizmussal már csak annyit mondjon a programot firtató kérdésekre: folytatjuk… 

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
3. De még mielőtt valaki ezt számon akarná kérni a Tiszán, legyünk korrektek: a választási kampányok hajrájában bemutatott programok ilyenek szoktak lenni. A céljuk nem egy reális akcióterv felvázolása, hanem szavazatmaximalizálás és kockázatminimalizálás. Úgyhogy szerintem a Tisza programja pontosan megfelel annak a célnak, aminek szánták. Egy jó kampányanyag. 

4. Van viszont valami, ami számomra végtelenül elkeserítő. Egyrészt vártam volna valami érdemi elképzelést, vállalást az új választási törvény, alkotmány és médiaszabályozás terén. A másik problémám a gazdasági résszel van. És most nem is annak a megvalósíthatósági, egyensúlyi aggályaira gondolok, hanem arra, hogy az ellenzék többi pártjához hasonlóan a Tiszának sincs gazdaságstratégiája. Annak a mantrázása, hogy hazahozzuk az EU pénzt, meg segítjük a kkv-kat, nagyon kevés, egy nagy lepkepuki.

5. Arra a kérdésre, hogy mit tennének a Fidesz akkugyár nagyhatalom koncepciójának a helyére (mert az egy borzalmas zsákutca, de legalább gazdaságstratégia), a Tisza válasza a kínos és fájdalmas csend. Jelenleg a 2RK az egyedüli párt Magyarországon, amelynek van a Fidesszel szemben alternatív gazdaságstratégiája. Ez pedig az egészségipari koncepció, amelyet március 7-én fogunk bemutatni az I. Egészségipari Konferencián.”

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

 

 

zerion
•••
2026. február 07. 23:41 Szerkesztve
Ha nem baszta volna el a Jobbikot, akkor most jött volna el az ő ideje, és nem csak a Fidesz és hazaárulók közt lehetne választani. Hanem lehetne valami alternatívát is mutatni. Csak sem hite, sem kitartása nem volt hozzá. Azóta is csak a megalkuvást járatta csúcsra. Már ott tart, hogy hazaárulók programját elemezgeti és veszi számításba. De legalább kiderült, hogy valójában mindig is ez volt ő és a Jobbik is. Amitől úgysem lehetett volna jobbat várni. Mindent elárult, amiben állítólag hitt. És most mit akar még? Azt hiszi érdekelnek még valakit az öt pontjai? Mert akkor tényleg semmi önértékelése sincs.
zerion
2026. február 07. 23:28
Vona mi a fenét vár hazaárulóktól?
ThunderDan
2026. február 07. 23:06
Lélekkufár. De eleve milyen alapállás az, hogy bejelenti, hogy NEM INDUL A PÁRTJA A VÁLASZTÁSON - majd éppen onnantól elkezd a politikába belepofázni.
kbs-real
2026. február 07. 22:52
"Jelenleg a 2RK az egyedüli párt Magyarországon, amelynek van a Fidesszel szemben alternatív gazdaságstratégiája." Aztakurva! Vona nem tud akkorát bukni, hogy egy kicsit is magába szálljon. Sőt, mindenki hülye, csak ő a helikopter.
