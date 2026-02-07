Ezt még nem mondta ki senki: már most megvan az áprilisi választások végeredménye
Az is kiderült, miért zajlik nagyüzemben a hetente változó számháború.
Az elénk táruló jövőkép lényegében egy cukorszirupba mártott nyalóka. Annyira édes, hogy már émelyítő.
„1. A Tisza bemutatta 240 oldalas programját. A választások előtt két hónappal ezt célszerű inkább csak egy kampányeseménynek tekinteni, mint igazi kormányprogramnak.
2. A hangzatos elnevezések és a »minden jobb lesz és semmi sem lesz rosszabb« hangulat tökéletesen beleillik a korábbi Tarr Zoltán által belengetett – most erről nem szabad beszélni – stratégiába. (Apropó: de hová tűnt Tarr Zoltán?) A Tisza-program minden területen pozitív fordulatot ígér, és igyekszik a Fidesz saját témáiban (migráció, rezsicsökkentés, családtámogatás, ukrán EU-csatlakozás stb.) is tartani a frontot. Az elénk táruló jövőkép lényegében egy cukorszirupba mártott nyalóka. Annyira édes, hogy már émelyítő. Utoljára Orbán ígért ennyire szuper országot 2010 elején, hogy aztán 2014-ben az egyik leggyalázatosabb cinizmussal már csak annyit mondjon a programot firtató kérdésekre: folytatjuk…
3. De még mielőtt valaki ezt számon akarná kérni a Tiszán, legyünk korrektek: a választási kampányok hajrájában bemutatott programok ilyenek szoktak lenni. A céljuk nem egy reális akcióterv felvázolása, hanem szavazatmaximalizálás és kockázatminimalizálás. Úgyhogy szerintem a Tisza programja pontosan megfelel annak a célnak, aminek szánták. Egy jó kampányanyag.
4. Van viszont valami, ami számomra végtelenül elkeserítő. Egyrészt vártam volna valami érdemi elképzelést, vállalást az új választási törvény, alkotmány és médiaszabályozás terén. A másik problémám a gazdasági résszel van. És most nem is annak a megvalósíthatósági, egyensúlyi aggályaira gondolok, hanem arra, hogy az ellenzék többi pártjához hasonlóan a Tiszának sincs gazdaságstratégiája. Annak a mantrázása, hogy hazahozzuk az EU pénzt, meg segítjük a kkv-kat, nagyon kevés, egy nagy lepkepuki.
5. Arra a kérdésre, hogy mit tennének a Fidesz akkugyár nagyhatalom koncepciójának a helyére (mert az egy borzalmas zsákutca, de legalább gazdaságstratégia), a Tisza válasza a kínos és fájdalmas csend. Jelenleg a 2RK az egyedüli párt Magyarországon, amelynek van a Fidesszel szemben alternatív gazdaságstratégiája. Ez pedig az egészségipari koncepció, amelyet március 7-én fogunk bemutatni az I. Egészségipari Konferencián.”
