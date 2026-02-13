Ft
győr magyar péter lázár jános nagy attila tibor fidesz

Nem akárki intette csendre Magyar Péter durva provokátorait

2026. február 13. 06:11

Ez a fajta verbális erőszak nagyon sokba fog kerülni Magyar Péternek. Ugyanis ő engedte ki a gyűlölet szellemét a palackból.

2026. február 13. 06:11
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Győrben tartott fórumot Lázár János, ahol a miniszter eseményét hőzöngő tiszások és Pintér Bence polgármester hívei próbálták megzavarni.

A primitív atrocitásra a miniszter a következőket mondta:

»Vannak, akik azért jöttek ide, hogy ezt a gyűlést megzavarva megfenyegessék azokat, akik velük nem értenek egyet. Egy olyan országban élünk, ahol a demokrácia és a szabad véleménynyilvánítás jegyében bünteti, fenyegeti, zsarolja a hátsó sorokban azt, aki fideszes. Ez szégyen és gyalázat, és mi, fideszesek nem fogjuk soha hagyni!«

Az arcátlan, durva és félelemkeltő esemény a baloldalon sem nyerte el mindenkinek a tetszését.

Nagy Attila Tibor a Facebook-oldalán osztotta ki a rendzavarókat:

»A győri Lázárinfó talán mintegy felében szinte folyamatosak voltak a bekiabálások, a pfujolások. A kormánykritikus résztvevők talán azt akarták érzékeltetni, hogy a Fidesz olyan nagy bajban van, hogy immáron az egyik választási bástyájában, Győrben is sokan ellenzik a Fideszt… Kissé túltolták, mert ha már a bekiabálások, sípolások célja a rendezvény ellehetetlenítése, az már a minisztert is megillető szólásszabadság gyakorlásának az akadályozása. Lázár kapott is az alkalmon és szembeállította a rendzavarókat a ‘csendes többséggel’…«

Ez a fajta verbális erőszak, amit már nem először tapasztalhattunk meg, nagyon sokba fog kerülni Magyar Péternek. Ugyanis ő engedte ki a gyűlölet szellemét a palackból, de erre a magyar emberek nem nyitottak.”

Nyitókép: Képernyőkép

 

 

 

soma100
2026. február 13. 07:25
Csak gondoljon mindenki a síppal,dobbal, nádi hegedűvel, trombitával hangoskodó, megafonnal üvöltöző okos ellenzékiek. Itt csak az évek változna, az emberek nem. Tordai Bencék, Szabó Bálintok voltak vannak és lesznek. Ez sajnos nagyon szomorú, de demokráciában ezzel együtt kell élni.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. február 13. 07:17
Ezek a tiszarosok rosszabbak mint a komcsik. Ők legalább tiszteletben tartották (a rendszerváltás után) a többi párt rendezvényeit, és nem mentek oda provokálni.
Válasz erre
1
0
rasputin
2026. február 13. 06:59
Ugyanis ő engedte ki a gyűlölet szellemét a palackból. Ehhez képest az itt gyűlölködő fideszesek ugyan azok akik már 2022ben is gyűlölködtek. Pedig akkor hol volt még Magyar Péter.
Válasz erre
0
2
