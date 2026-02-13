Nagy Attila Tibor a Facebook-oldalán osztotta ki a rendzavarókat:

»A győri Lázárinfó talán mintegy felében szinte folyamatosak voltak a bekiabálások, a pfujolások. A kormánykritikus résztvevők talán azt akarták érzékeltetni, hogy a Fidesz olyan nagy bajban van, hogy immáron az egyik választási bástyájában, Győrben is sokan ellenzik a Fideszt… Kissé túltolták, mert ha már a bekiabálások, sípolások célja a rendezvény ellehetetlenítése, az már a minisztert is megillető szólásszabadság gyakorlásának az akadályozása. Lázár kapott is az alkalmon és szembeállította a rendzavarókat a ‘csendes többséggel’…«

Ez a fajta verbális erőszak, amit már nem először tapasztalhattunk meg, nagyon sokba fog kerülni Magyar Péternek. Ugyanis ő engedte ki a gyűlölet szellemét a palackból, de erre a magyar emberek nem nyitottak.”

Nyitókép: Képernyőkép