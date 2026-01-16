Születésnap, gasztrofesztiválok és újabb négycsillagos szálloda – 2026-ban is tovább pezseg az élet Makón (X)

Ahol kétszer is koccintanak az újévre – télen is várja vendégeit a Makói Hagymatikum (X)
A fürdő látogatóinak száma évről évre emelkedik.
Hatalmassal sikerrel zárult a Hagymatikum gyógyfürdő szilveszteri rendezvénye, és már most látszik, hogy 2026-ban is kitesznek magukért a szervezők. Már most készülnek a wellness komplexum 14. születésnapi rendezvényére, ami tartogat majd meglepetéseket is.
Élményekkel indult az év a Hagymatikumban – pezsgő programok, ünnepi hangulat és izgalmas hónapok várják Makón a látogatókat – tudta meg a Mandiner Czirbus Gábortól, a város alpolgármesterétől.
A városvezető felidézte, hogy méltó módon köszöntötte a 2026-os esztendőt a Hagymatikum Gyógyfürdő:
hatalmas sikerrel zárult a szilveszteri buli, ahol a vendégek valódi dzsungelhangulatban búcsúztatták az óévet.
Az este már az érkezés pillanatától különleges atmoszférát kínált, a programok pedig minden korosztály számára tartogattak élményeket.
A jó hangulatról két helyszínen zajló DJ party gondoskodott, miközben a beltéri termálmedencében fergeteges habparty várta a fürdőzőket. A látvány sem maradt el: az Eleven Light Dance Show LED táncprodukciója lenyűgözte a közönséget, akárcsak a „Dzsungel csillaga” egzotikus, energikus revü-show, amely igazi showélményt varázsolt az éjszakába.
Az est során tombolasorsolás is színesítette a programot, ahol értékes nyeremények találtak gazdára. A kreatív fotósarokban pedig sokan örökítették meg a dzsungelszilveszter legemlékezetesebb pillanatait.
A gasztronómiai élményekről svédasztalos vacsora gondoskodott, éjfélkor pedig ünnepi menü és pezsgős koccintás tette teljessé az újévi hangulatot. A teltházas rendezvény ismét megerősítette, hogy a Hagymatikum szilveszteri bulija évről évre kiemelkedő népszerűségnek örvend Makón – jelentette ki Czirbus.
De az újévben sem fognak szűkölködni a programokban: pezsgő élet várja a vendégeket a Hagymatikumban. A fürdő egész esztendőben gondosan összeállított programkínálattal segíti a pihenést, a feltöltődést és a kikapcsolódást.
A cél változatlan: „minden korosztály megtalálja a számára leginkább megfelelő kikapcsolódási formát, legyen szó gyógyulásról, mély relaxációról vagy aktív pihenésről” – magyarázta az alpolgármester.
Emellett a Hagymatikum hamarosan különleges alkalomra is készül: január 24-én ünnepi programokkal várja vendégeit, hogy méltó módon emlékezzünk meg a fürdő 14. születésnapjáról. „A fürdő nagy izgalommal készül erre a napra, változatos programokkal és élményekkel, hogy a születésnapot a vendégekkel közösen, felejthetetlen módon ünnepelhesse” – tekintett előre Czirbus Gábor.
Makó városa a fürdőlátogatás mellett is számos látnivalóval és programmal várja az érdeklődőket. Az év során rendszeresen szerveznek gasztrofesztiválokat és városi rendezvényeket, miközben a kulturális élet pezsgő eseményei – koncertek, színházi előadások és közösségi programok – tovább fokozzák a város hangulatát.
A belváros hangulata, a helyi ízek és a természeti környezet közelsége pedig tovább erősíti a város vonzerejét”
– fogalmazott Czirbus Gábor.
„Makó és a Hagymatikum 2026-ban is ideális választás mindazok számára, akik szeretnék az év minden szakában élményekkel gazdagítani a pihenést – legyen szó ünneplésről, feltöltődésről vagy egy tartalmas városi kikapcsolódásról” – hangsúlyozta.
„Makó többféle szálláshellyel várja az ide látogatókat a magánszálláshelyektől kezdve a panziókon és apartmanokon át a négycsillagos szállodáig minden megtalálható, így valamennyi vendég igényét ki tudjuk elégíteni”.
„A Grand Hotel Glorius Makó egy egyedülálló design szálloda hazánkban, mely az 1920-as évek nagyvilági hangulatát idézi. Az art deco ihlette négycsillagos hotel a belvárosban, a Hagymatikum fürdő közvetlen szomszédságában található. Különleges gasztronómiai kínálata és kiváló wellness szolgáltatásai is sokak számára csábítóak” – sorolta Czirbus Gábor.
A város alpolgármestere azzal folytatta, hogy azt tapasztalja, egyre többen szeretnének Makó és térségében a turizmusból megélni. „Így akinek van némi megtakarítása, sok esetben vásárol egy ingatlant, és azt alakítja át apartmannál vagy panzióvá” – ismertette.
Ha számszerűsíteni szeretném, akkor több mint ezer szálláshely várja jelenleg a turistákat, és az elmúlt időszak tendenciáját elnézve, ez a szám csak nőni fog a jövőben”
– hangzott el.
Czirbus azzal folytatta, hogy nyáron és a kiemelt időszakokban szinte minden makói szálláshely elkel. „Ezt a különböző szállásadó portálokon is nyomon tudom követni. Az október 23-i hosszú hétvége előtt néhány nappal is próbáltam Makón szállást keresni, és mindössze egy szálláshelyet találtam négy napra. De a szilveszteri és év végi időszakunk is telített volt” – zárta gondolatait a városatya.
