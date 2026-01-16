Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
város makó czirbus gábor hagymatikum szálloda vendég turisztika

Születésnap, gasztrofesztiválok és újabb négycsillagos szálloda – 2026-ban is tovább pezseg az élet Makón (X)

2026. január 16. 17:49

Hatalmassal sikerrel zárult a Hagymatikum gyógyfürdő szilveszteri rendezvénye, és már most látszik, hogy 2026-ban is kitesznek magukért a szervezők. Már most készülnek a wellness komplexum 14. születésnapi rendezvényére, ami tartogat majd meglepetéseket is.

2026. január 16. 17:49
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Élményekkel indult az év a Hagymatikumban – pezsgő programok, ünnepi hangulat és izgalmas hónapok várják Makón a látogatókat – tudta meg a Mandiner Czirbus Gábortól, a város alpolgármesterétől.

A városvezető felidézte, hogy méltó módon köszöntötte a 2026-os esztendőt a Hagymatikum Gyógyfürdő: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

hatalmas sikerrel zárult a szilveszteri buli, ahol a vendégek valódi dzsungelhangulatban búcsúztatták az óévet. 

Az este már az érkezés pillanatától különleges atmoszférát kínált, a programok pedig minden korosztály számára tartogattak élményeket.

A jó hangulatról két helyszínen zajló DJ party gondoskodott, miközben a beltéri termálmedencében fergeteges habparty várta a fürdőzőket. A látvány sem maradt el: az Eleven Light Dance Show LED táncprodukciója lenyűgözte a közönséget, akárcsak a „Dzsungel csillaga” egzotikus, energikus revü-show, amely igazi showélményt varázsolt az éjszakába.

Az est során tombolasorsolás is színesítette a programot, ahol értékes nyeremények találtak gazdára. A kreatív fotósarokban pedig sokan örökítették meg a dzsungelszilveszter legemlékezetesebb pillanatait. 

A gasztronómiai élményekről svédasztalos vacsora gondoskodott, éjfélkor pedig ünnepi menü és pezsgős koccintás tette teljessé az újévi hangulatot. A teltházas rendezvény ismét megerősítette, hogy a Hagymatikum szilveszteri bulija évről évre kiemelkedő népszerűségnek örvend Makón – jelentette ki Czirbus.

2026-ban sem fogunk unatkozni

De az újévben sem fognak szűkölködni a programokban: pezsgő élet várja a vendégeket a Hagymatikumban. A fürdő egész esztendőben gondosan összeállított programkínálattal segíti a pihenést, a feltöltődést és a kikapcsolódást. 

  • Tematikus szaunanapok, 
  • különleges hangfürdő-alkalmak,
  • családi programok 
  • és hosszabbított nyitvatartású hétvégék teszik még élménydúsabbá a látogatást. 

A cél változatlan: „minden korosztály megtalálja a számára leginkább megfelelő kikapcsolódási formát, legyen szó gyógyulásról, mély relaxációról vagy aktív pihenésről” – magyarázta az alpolgármester.

Makón mindenki megtalálja a leginkább neki való programot

Emellett a Hagymatikum hamarosan különleges alkalomra is készül: január 24-én ünnepi programokkal várja vendégeit, hogy méltó módon emlékezzünk meg a fürdő 14. születésnapjáról. „A fürdő nagy izgalommal készül erre a napra, változatos programokkal és élményekkel, hogy a születésnapot a vendégekkel közösen, felejthetetlen módon ünnepelhesse” – tekintett előre Czirbus Gábor.

Makó városa a fürdőlátogatás mellett is számos látnivalóval és programmal várja az érdeklődőket. Az év során rendszeresen szerveznek gasztrofesztiválokat és városi rendezvényeket, miközben a kulturális élet pezsgő eseményei – koncertek, színházi előadások és közösségi programok – tovább fokozzák a város hangulatát. 

A belváros hangulata, a helyi ízek és a természeti környezet közelsége pedig tovább erősíti a város vonzerejét”

– fogalmazott Czirbus Gábor.

„Makó és a Hagymatikum 2026-ban is ideális választás mindazok számára, akik szeretnék az év minden szakában élményekkel gazdagítani a pihenést – legyen szó ünneplésről, feltöltődésről vagy egy tartalmas városi kikapcsolódásról” – hangsúlyozta.

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Szálláshelyből sincs hiány

„Makó többféle szálláshellyel várja az ide látogatókat a magánszálláshelyektől kezdve a panziókon és apartmanokon át a négycsillagos szállodáig minden megtalálható, így valamennyi vendég igényét ki tudjuk elégíteni”.

„A Grand Hotel Glorius Makó egy egyedülálló design szálloda hazánkban, mely az 1920-as évek nagyvilági hangulatát idézi. Az art deco ihlette négycsillagos hotel a belvárosban, a Hagymatikum fürdő közvetlen szomszédságában található. Különleges gasztronómiai kínálata és kiváló wellness szolgáltatásai is sokak számára csábítóak” – sorolta Czirbus Gábor.

A város alpolgármestere azzal folytatta, hogy azt tapasztalja, egyre többen szeretnének Makó és térségében a turizmusból megélni. „Így akinek van némi megtakarítása, sok esetben vásárol egy ingatlant, és azt alakítja át apartmannál vagy panzióvá” – ismertette.

Ha számszerűsíteni szeretném, akkor több mint ezer szálláshely várja jelenleg a turistákat, és az elmúlt időszak tendenciáját elnézve, ez a szám csak nőni fog a jövőben”

 – hangzott el.  

Czirbus azzal folytatta, hogy nyáron és a kiemelt időszakokban szinte minden makói szálláshely elkel. „Ezt a különböző szállásadó portálokon is nyomon tudom követni. Az október 23-i hosszú hétvége előtt néhány nappal is próbáltam Makón szállást keresni, és mindössze egy szálláshelyet találtam négy napra. De a szilveszteri és év végi időszakunk is telített volt” – zárta gondolatait a városatya.

X
 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!