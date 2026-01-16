Születésnap, gasztrofesztiválok és újabb négycsillagos szálloda – 2026-ban is tovább pezseg az élet Makón (X)

Élményekkel indult az év a Hagymatikumban – pezsgő programok, ünnepi hangulat és izgalmas hónapok várják Makón a látogatókat – tudta meg a Mandiner Czirbus Gábortól, a város alpolgármesterétől.

A városvezető felidézte, hogy méltó módon köszöntötte a 2026-os esztendőt a Hagymatikum Gyógyfürdő: