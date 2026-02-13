Megkérdeztük, honnan jött az ukrán „villámtagság” ötlete – a válasz sokatmondó csend

Sem Zoya Sheftalovich, sem a társszerzők, sem a főszerkesztő nem méltatott válaszra. Félreértések elkerülése végett leszögezném, hogy nem a 10 diplomata, tisztviselő vagy épp hasonlók nevére voltam kíváncsi. Nem akartam, hogy a forrásaikat kiadják, nyilván. Én sem tenném. Egy hivatalos white paper vagy non-paper létezését megerősíteni viszont nem forrásvédelmi kérdés. Egyszerűen csak kíváncsi voltam, mennyire felel meg az egész terv az elvileg jogilag rég lefixált uniós intézményrendszer normáinak. És ez a hallgatás mindennél beszédesebb. Bizonyos vagyok benne, hogy ha lenne a kezükben bármi, azt boldogan dörgölték volna az orrom alá. A tény, hogy nem tették, egyetlen dolgot bizonyít: ez nem egy átlátható jogalkotási folyamat része. Ez egy tesztballon. Egy információs művelet (psy-op), amit a Politicón keresztül eresztettek fel, hogy mérjék a reakciókat, és szoktassák a közvéleményt a gondolathoz:

a szabályok nem számítanak, ha Ukrajnáról van szó.

A „fantomterv” lényege éppen az, hogy nincs gazdája. Nincs kit felelősségre vonni érte. Nincs dokumentum, amit a jogászok ízekre szedhetnének. Csak a politikai akarat van, ami gőzerővel robog előre, és a Politico készségesen asszisztál ehhez a narratívaépítéshez – mint ahogy tette azt már évtizedek óta.

Szóval, így állunk Brüsszellel 2026 telén: titkos tervekkel, névtelen forrásokkal, és mély, cinkos hallgatással, amikor a lényegre kérdezünk. De legalább most már tudjuk, mi a terv: áprilisig kivárnak, aztán ha nem tetszik nekik az eredmény, jön a „demokratikus” jogfosztás. Köszönjük a figyelmeztetést, Zoya!

Nyitókép: AFP