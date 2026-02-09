Nyilván felesleges végigmenni a pontokon, mert mint végcélnak nyugodtan meg lehet jelölni a Kánaánt, de kormányzati programnak és cselekvési tervnek kevéssé lehet hihetőként előadni. Bár itt is sikerült a ChatGPT-nek bakiparádét rendezni, ugyanis a célok (2030-ra 80 évnyi átlagos élettartam és a 3035-re megcélzott plusz 800 ezer magyar) finoman szólva is képtelenségek. A plusz 800 ezer magyar még megvalósítható, csak be kell tiltani az abortuszt és az összes szülőképes korban lévő nőnek három gyereket kell nemzenie Bütyöknek személyesen, a külföldön élő magyarok erőszakos hazatelepítése mellett.

De a halállal mégsem veheti fel Bütyök a harcot, hiába tartják őt a gyogyós hívei mágikus képességekkel rendelkező megváltónak. Az idősebb honfitársainknak ugyanis igen nehéz lenne megtiltani az elhalálozást Bütyök kedvéért, ugyanis a kirendelt idő kiszámítása a fogantatás pillanatától a halálig tart, vagyis nem lehet semmissé tenni az egészségtelen életmódot, a rossz táplálkozást, a sport kerülését, netalán azokat a túlórákat és mérgező munkahelyeket, ahol az illető lepengette az életének egy részét. A program tulajdonképpen egy szót sem érdemel. Illetve rábíznánk a feladatot a mesterséges intelligenciára.