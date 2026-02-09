Ft
tisza párt magyar péter bütyök karmelita kolostor program magyar

Rendszerváltás után kiesszük a zebrasonkát a Karmelitából!

2026. február 09. 05:59

Csercsa szerint senkit nem lep meg, hogy Bütyök bekattant, szerintünk se.

2026. február 09. 05:59
null
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Pesti Srácok

„Bütyök (született: Magyar Péter) bemutatta a Tisza Párt várva várt programját. Pont olyan lett, mint amire számítottunk. Megúszós, ChatGPT-vel legyártott hantatömeg, kb. azon a színvonalon, ahogy a nem túl okos, de annál naívabb lányokat szedik fel a pesti éjszakában. Ami kapcsán elengedhetetlen kellék, hogy a hím nagynak és erősnek mutassa magát, amit a vetélytárs hímek irányába intézett hangos fenyegetésekkel bizonyít. Bütyöknél ez a Karmelita kolostor szétosztása a nép között, illetve a fideszesek bebörtönzése.

Bütyök mellé persze odaálltak a Föld legnagyobb hőseiként ábrázolt (tényleg, még az Avengers zenéjét is felhasználták!!!) szakértők, Orbán Anita, Kapitány kapitány és Kármán András, hogy hitelesítsék a ChatGPT által összeollózott közhelyeket és fantazmagóriákat.

Nyilván felesleges végigmenni a pontokon, mert mint végcélnak nyugodtan meg lehet jelölni a Kánaánt, de kormányzati programnak és cselekvési tervnek kevéssé lehet hihetőként előadni. Bár itt is sikerült a ChatGPT-nek bakiparádét rendezni, ugyanis a célok (2030-ra 80 évnyi átlagos élettartam és a 3035-re megcélzott plusz 800 ezer magyar) finoman szólva is képtelenségek. A plusz 800 ezer magyar még megvalósítható, csak be kell tiltani az abortuszt és az összes szülőképes korban lévő nőnek három gyereket kell nemzenie Bütyöknek személyesen, a külföldön élő magyarok erőszakos hazatelepítése mellett.

De a halállal mégsem veheti fel Bütyök a harcot, hiába tartják őt a gyogyós hívei mágikus képességekkel rendelkező megváltónak. Az idősebb honfitársainknak ugyanis igen nehéz lenne megtiltani az elhalálozást Bütyök kedvéért, ugyanis a kirendelt idő kiszámítása a fogantatás pillanatától a halálig tart, vagyis nem lehet semmissé tenni az egészségtelen életmódot, a rossz táplálkozást, a sport kerülését, netalán azokat a túlórákat és mérgező munkahelyeket, ahol az illető lepengette az életének egy részét. A program tulajdonképpen egy szót sem érdemel. Illetve rábíznánk a feladatot a mesterséges intelligenciára. 

Ha már a ChatGPT írta, akkor vitatkozzon vele mondjuk a Grok. Mint amikor az AI ír zenét, amit (ro)botok hallgatnak a Spotyfy-on, az önmagát zenésznek hazudó indiai és orosz bütyökök meg számolgatják a zsetont.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Héja
2026. február 09. 07:42
Vérgúnyosan alapos, érvelő kritika.
B_kanya
2026. február 09. 07:37
"rasputin 2026. február 09. 06:40 Melyik volt a TISZA jelöltje?" A pi$$a mikor is indult a saját nevén utoljára?
B_kanya
2026. február 09. 07:36
"rasputin 2026. február 09. 06:40 Melyik volt a TISZA jelöltje?" A fingszagú 444 szerint a vesztes, 2. helyezett. De csak addig, amíg úgy volt, hogy nyertek, balf444$$talanhangya.
red-bullshit
2026. február 09. 07:34
bütykös fattyú
