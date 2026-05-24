A milánói metrón is letámadják az olaszok az őrült magyart, aki 110 ezer kilométert utazott 9 hónap alatt

Torinóban egy nyolcvan év körüli bácsi jött oda hozzám, aki már akkor Inter-meccsen járt, amikor még nem is éltem. Közölte, hogy szurkol nekem, minden lépésemet követi. Vagy ott a másik véglet: egy tinédzser srác beszélt arról, hogy én vagyok a példaképe, és az az álma, hogy egyszer ő is végigcsináljon egy ilyen idényt.

Ezek mind leírhatatlan érzések, mindig meghatódok tőlük. És a sokadik ilyen után már azt éreztem, teher került a vállamra: már csak miattuk is muszáj végig csinálnom az Ogni voltát.”

És végigcsinálta, pedig kihívások akadtak bőven, a már említett szurkolói kitiltások mellett sokszor nagyon kemény hátfájással is küzdött, és persze Damoklész kardjaként folyamatosan ott lebegett a feje fölött az aggodalom: mi van, ha a reptér felé lerobban az autója, netán késik a járata, vagy fel sem száll a gép. Az első meg is történt: a kocsi elromlott az autópályán, de sikerült még elvánszorognia vele a repülőtérre.

„Teljesen beleőszültem ebbe az egészbe. A legkülönlegesebb időszak az a tíz nap volt, ami Milánóban egy Derby d’Italián, vagyis az Inter–Juventuson kezdődött, ami az év egyik legfontosabb meccse. Onnan mentem Norvégiába, a Bodo elleni Bajnokok Ligája-találkozóra, amit az Északi-sarkkörön túl rendeztek. A mínusz tizenöt fokból pedig nyílegyenesen mentem Leccébe, ami jelenleg a Serie A legdélibb városa, a csizma sarkában helyezkedik el. Ez volt az a tíz nap, ami nem csak az én agyamba égett bele, az olaszokéba is, akik felkapták erre a fejüket, és mondták, ez az ember tényleg egy őrült.”

És az Ogni alatt olyan felejthetetlen találkozásai is voltak, mint amikor egy milánói dombon teljesen váratlanul összefutott, majd hosszasan elbeszélgetett az olasz válogatott és az Inter legendás kapusával, Fransesco Toldóval, aki Séra történetét megismerve azonnal megkedvelte. Később még kétszer is találkoztak (másodszor a San Siro gyepén, amikor Sérát köszöntötték), és Toldo már csak úgy üdvözölte őt, hogy

Áttilá, il mio amico ungherese”, azaz „Attila, a magyar barátom.”

Séra közben továbbra is működteti utazási irodáját, igaz, már visszafogottabban, csak olasz mérkőzésekre szállítja a szurkolókat.

„Sokszor megkapom, hogy könnyű volt nekem ezt teljesíteni, mert ez a munkám is. De ez egyáltalán nincs így! A meló miatt legfeljebb tíz meccsre kellett volna eljönnöm, mert az Internek csak a legnagyobb mérkőzéseire utaznak magyarok nagy számban. Minimum negyven találkozón teljesen egyedül voltam. Idegenben szinte mindig. Bodøben, Leccében, Szaúd-Arábiában, Nápolyban… Úgyhogy nem a munkám miatt tudtam elérni az Ogni voltát, mégis szerencsésnek tartom magam, hogy azzal foglalkozom, ami a szenvedélyem is. A kalandjaimról egyébként – amikből akadnak bőven – egy készülő könyvben részletesen is olvashatnak majd.”