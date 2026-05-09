Lautaro Martínezhez hasonlítják a magyar rekordert az olaszok történelmi szentélyében

Csiszár már a kezdés előtt hallotta a magyar buzdító szavakat, amelyek közvetlenül a játékoskijáró mellől érkeztek – messzebbről nem is jöhetett volna a B-közép állandó éneklése miatt –, az 1–0-s győzelemmel véget ért találkozó után pedig láthatóan meghatódva, hatalmas mosollyal fogadta az érte (is) szorító magyar drukkereket.

„Legalább három különböző embert hallottam magyarul beszélni és szurkolni, nagyon jólesett egy ilyen meccs előtt – árulta el Csiszár a Nemzeti Sportnak és a Mandinernek. – Különleges élmény volt. Egy derbi amúgy is az, de így, hogy ennyi magyar volt a stadionban, még inkább felejthetetlen volt. Azért szoktam tudni mindig előre, amikor jönnek magyarok a meccsemre, felveszik velem általában a kapcsolatot, véletlenül ritkán jelennek meg. Most viszont nem rokonoktól és barátoktól, hanem ismeretlen szurkolóktól jöttek a bekiabálások, ami különösképpen jólesett. Motivált előtte, hogy ennyien lesznek itt miattam.