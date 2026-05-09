Lautaro Martínezhez hasonlítják a magyar rekordert az olaszok történelmi szentélyében

„Igazi legenda” – egy magyar hihetetlen történetével harangozzák be a világ egyik legnagyobb derbijét (VIDEÓ)
Ez lesz neki már a hatvanegyedik.
Csiszár Henrietta a milánói női labdarúgócsapat kapitánya. Az Inter magyar válogatott játékosát meglátogatta a Mandiner. Helyszíni beszámoló.
Európa egyik legnagyobb városi derbijéről van szó, még akkor is, ha nem két klub férfi labdarúgócsapatai találkoznak egymással, és nem is a San Siróban. Az Inter–Milan a női Serie A-ban is hatalmas rangadónak számít, még ha 70 ezer ember helyett csak néhány ezer szurkolót mozgat is meg, ahogy történt az nem is olyan régen az olasz bajnokság 20. fordulójában.
Nagyjából háromezren lehettek kint a mérkőzésen, amelyre a Mandiner is kilátogatott. A hangulatra nem lehetett panasz, az Inter-ultrák maroknyi csoportja is részt vett a meccsen, a rendezők pedig az összes nézőnek egy kék zászlót nyomtak a kezébe, hogy lengessék a lelátón.
A lelátón megjelent 50 magyar is: a 20 éves Inter Club Ungheria szurkolói klub tagjai, akik eredetileg a másnapi férfi Inter–Parma bajnokavatóra érkeztek, de ha már volt rá idejük, a történelmi Arena Gianni Brera stadionban is tiszteletüket tették. Mégpedig azért, mert
az Intert honfitársunk, Csiszár Henrietta vezette ki csapatkapitányként a pályára – a középpályás viseli a sárga karszalagot a magyar válogatottban is.
A kék-feketék szurkolói honfitársunkat példaképnek tartják.
Csiszár már a kezdés előtt hallotta a magyar buzdító szavakat, amelyek közvetlenül a játékoskijáró mellől érkeztek – messzebbről nem is jöhetett volna a B-közép állandó éneklése miatt –, az 1–0-s győzelemmel véget ért találkozó után pedig láthatóan meghatódva, hatalmas mosollyal fogadta az érte (is) szorító magyar drukkereket.
„Legalább három különböző embert hallottam magyarul beszélni és szurkolni, nagyon jólesett egy ilyen meccs előtt – árulta el Csiszár a Nemzeti Sportnak és a Mandinernek. – Különleges élmény volt. Egy derbi amúgy is az, de így, hogy ennyi magyar volt a stadionban, még inkább felejthetetlen volt. Azért szoktam tudni mindig előre, amikor jönnek magyarok a meccsemre, felveszik velem általában a kapcsolatot, véletlenül ritkán jelennek meg. Most viszont nem rokonoktól és barátoktól, hanem ismeretlen szurkolóktól jöttek a bekiabálások, ami különösképpen jólesett. Motivált előtte, hogy ennyien lesznek itt miattam.
Ez az ötödik évem itt, de olyan különleges élményben, hogy sorban álljanak az aláírásomért, még nem volt részem. Jó kapcsolatot ápolok egyébként a helyi szurkolókkal is, van egy külön tábora a női csapatnak. Hihetetlen, hogy most a magyarok is csatlakoztak hozzájuk.”
Az élmény nekünk, a helyszínen tartózkodóknak is felejthetetlen volt. Egyrészt már a stadion is műemlék, 1807-ben adták át, a megnyitóján személyesen volt jelen Bonaparte Napóleon, aki akkoriban Itália királya is volt. A lassan 250 éves létesítményben játszotta történelme első hivatalos mérkőzését az olasz férfi labdarúgó-válogatott. A második világháború alatt is fontos események történtek itt: Benito Mussolini 8 antifasisztát végeztetett ki nyilvánosan, a városi rivális AC Milan pedig a háború évei alatt az arénában játszotta hazai meccseit. Milánóban ugyanis áramhiány lépett fel, így a nézők nem tudtak villamossal eljutni a San Siróba… 2023 óta pedig a lenyűgöző látványt nyújtó, az ókori amfiteátrumokra emlékeztető épület az Inter női csapatának otthona.
„Nagyon örültünk neki, amikor megtudtuk, hogy ez lesz a hazai pályánk – magyarázta Csiszár. – Ez tényleg egy történelmi stadion, ami bent van a városban, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat.”
Az Arena Civica Gianni Brera gyakorlatilag Milánó történelmi városrészének közepén található, alig 500 méterre a híres Sforza-kastélytól, ahol manapság Leonardo da Vinci műveit csodálhatják meg a turisták.
Ő a női Lautaro Martínez”
– jegyezte meg Csiszárral kapcsolatban az Inter Club Ungheria alapító-elnöke, Séra Attila. A 31 éves magyar hölgy egyébként nemcsak a csapat kapitánya, hanem a klub történetének első légiósa, aki átlépte a 100 meccses határt, amellyel az örökranglistán a második helyen áll.
„Hogy én lennék a női Lautaro? Ez nagyon kedves. Tényleg különleges érzés, ez a szó jut eszembe. Magyarként Olaszország egyik legnagyobb klubjában csapatkapitány, rekorder lenni, felemelő érzés. Most realizálódik bennem, hogy azért tényleg mennyi mindent értem itt el.”
A 135-szörös magyar válogatott futballistától meglepő választ kaptuk, amikor arról érdeklődtünk, hogy Olaszországban jobb körülmények között játszanak-e a nők, mint hazánkban.
„Szerintem jobban is meg lehetne becsülni minket. Azt érzem, hogy az elvárás egyre nagyobb az irányunkba, de a feltételrendszer közben nem fejlődik ennyire gyorsan. Bár a liga 2022 óta professzionális keretek között működik, nagyjából mégis csak három olyan klub van a Serie A-ban, ahol a lányok minden igényt kielégítő körülmények között dolgozhatnak.
Lehet, hogy most meg fognak lepődni, de az infrastruktúra területén Magyarország előrébb jár. Onnan is tudom, hogy az öcsém a DVTK akadémiájának a női részlegén dolgozott, ahol olyan körülmények vannak, hogy csak ámultam. Amikor tizenkét évvel ezelőtt eljöttem otthonról, ez még nem volt így.
Fejlődik az Inter is, jövőre már saját épületünk, pályánk és edzőtermünk is lesz, de most még másokhoz igazodunk, nem akkor megyünk edzeni, amikor akarunk.”
Csiszárék az idény előtt egy trófea megnyerését tűzték ki célul maguk elé, de végül a kupáról és a bajnokságról is lemaradtak – utóbbiban ezüstérmesek lettek az AS Roma mögött. Az életet egyébként imádja Milánóban, úgy érzi, a dolce vitát neki találták ki.
„Öt éve élek itt és minden percét nagyon élvezem. Milánó szerintem tökéletes méretű város, állandóan nyüzsög, mindig vannak turisták, nagyon szeretem az itteni életemet.”
És még a férfiak meccseire is kilátogat a San Siróba. A derbijük másnapján az Inter Parma elleni, bajnoki címről döntő összecsapás előtt találkoztunk a stadion mellett.
„Minden mérkőzésen azért nem vagyok kint, a késő esti találkozókat általában kihagyom, főleg akkor, ha másnap korán kell kelnünk. Ez ugyanakkor hiába esti bajnoki, rengeteg a magyar szurkoló, az Inter pedig valószínűleg bajnok lesz, ezért nem hagyhattam ki.”
Csiszár annyira jól érezte magát honfitársai körében, hogy még az Inter csapatbuszának érkezését is velük nézte meg: legalább 10 ezer ember, füstfelhő és szurkolás fogadta Lautaro Martínezéket. A jóslata pedig bevált: a lefújás után Milánó kék-fekete fele a klub történetének 21. bajnoki címét ünnepelhette a stadionban, majd szerte a városban.
Nyitókép: Mario Quartapelle / NurPhoto / NurPhoto via AFP