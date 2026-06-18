Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tibi atya Szilvay Gergely Tóth Máté

A tibiatyás Tóth Máté nagyarcú üresfejűségéről

2026. június 18. 13:56

Leszarom, hogy egy Tóth Máté nevű trolloldal-üzemeltető kit sajnál épp és kit nem.

2026. június 18. 13:56
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely
Facebook

„Itt van Tibi atya, azaz Tóth Máté, aki most »sajnálja« a jobboldali média újságíróit, bár szerinte nem vagyunk annak nevezhetőnek. Mondjuk én pl 2007 óta újságíróként dolgozom, de függetlenül attól, hogy a médiamunkások közül ki kit hajlandó vagy nem hajlandó újságírónak nevezni, Tóth Máté az orvosi végzettségével és a vállalkozásaival biztosan hogy nem újságíró, és a politikához sem ért. Ellenben nagyon nagy az arca, ez akkor is kiderült, amikor az atv.hu-ban a Csatt2-ben vitáztunk, majd kifelé úgymond tanácsokkal látott el minket. Szóval a lenéző hozzáállásához nem társul sem tudás, sem tapasztalat, mert a Tibi atya oldalon posztolgatni idétlenségeket és vicces kommentárokat, akár mérges antiorbán akármiket nem újságírás és nem politikai elemzés. Amit Tóth Máté csinál, az trollkodás. És azzal takaródzik, hogy neki sikeres vállalkozása van. Örülök. Majd ha utánajárt ügyeknek, készített mélyinterjúkat akár politikusokkal, akár fontos gondolkodókkal, kiment terepre riportot írni, akkor majd pariban leszünk, addig nem (ezeket a műfajokat kollégáim és én is mind űzzük). Az újságírás nem csak politikakommentálás, sőt elsősorban nem az, bár látom, hogy egyre inkább errefelé megy. (Speciel van egy publicisztika-kötetem, a Káoszból kozmosz, de mellette van egy kötetem néptáncos interjúkkal – Józan részegség – , meg egy üdözött keresztényekről szóló közel-keleti riportkötetem is, az Arcok és történetek.) Egyébként meg a Mandiner működik, elég ránézni az oldalra, és nem Magyar Péter szerkeszti. S mint korábban is írtam: 2007-8 körül jobboldali hobbibloggerekként kezdtük (Reakció, Konzervatórium, Jobbklikk), munka mellett (én akkor az mno.hunál, aztán az InfoRádiónál dolgoztam, majd a Magyar Kurírnál). Azt meg leszarom, hogy egy Tóth Máté nevű trolloldal-üzemeltető, egyben »sikeres vállalkozó« kit sajnál épp és kit nem. (Ha jól értem, ő a sikeres vállalkozásban méri az életet. Legitim. Hajrá. Én nem abban mérem. Úgyhogy más a mércénk.)”

Nyitókép: Facebook/Tóth Máté

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. június 18. 15:46
Senki se sajnal titeket, Szilvay Tudtatok ti jol, hogy mit csinaltok
Válasz erre
0
0
sandor
2026. június 18. 15:36
Fitymát még sose láttam sapkába.
Válasz erre
2
0
dundi-fan
2026. június 18. 15:07
@elcapo-3 Időnként válaszolok az olyan szellemi selejteknek, mint ti. Most szerencséd van, éppen fogyatékos segítéő kedvemben vagyok, és te is sorra kerültél. "Nyugodj meg more , lesz jopbboldali média: Nézz csak rá a leggazdagabb magyarok listájára!" Nem azt vinnyogtátok, hogy fideszes továbbra is csak mutatóban van rajta? Most akkor mégsem? (Ebben amúgy egyet értünk, szépen összelopta magát a fideszes konglomerrátum az elmúlt 10 évben.) Továbbá nézem, nézem, és azt látom rajta, hogy ps kakukk, megafon kaukk, patriota felkészül, origo kiherélve, magyarnemzet kiherélve, bors, ripost, metropol kakukk stb. Hol vannak a mágnások, te retardált fasz? Csak nem közpénzből működtette eddig a fidesz a seggnyalóit? Ilyen deákdani, bohárdani, apátitakony szintű seggnyalók közpénzből tették zsebre a havi miliókat, hogy hülyítsenek téged (mondjuk ebben elég jól teljesítettek szemmel láthatólag). Most lehetne tovább fizetni őket a felhalmozott lopott pénzből. Mégsem teszik. Vajon miért?
Válasz erre
0
5
dundi-fan
•••
2026. június 18. 15:00 Szerkesztve
@snagyz Kiscsillag, én téged nem minősítettelek, de belemehetünk ebbe az utcába. Ha elolvasnád, és értelmeznéd, amit leírtam, mert nem egy darab kutyaszar értelmi színvonalán mozognál, továbbá érzékelnéd a valóságot, ahogy a másik takonygerincű propagandista, szalaiszilárd leírta, akkor nem nekem ugatnál, hanem utánanéznél, hogy mi történik ténylegesen Magyarországon. Szóval te fogyatékos geci, a halott kurva anyáddal szemben engedd meg ezt a hangnemet, és ne velem. "mert ha csak tized annyi eszed" A reggelmi meleg szaromnak több esze van, mint neked. szilvayval szemben szorosabb a verseny, mert (megint csak, ha tudnád, ismernéd, értenéd a magyar nyelvet) egy másodpercig nem állítottam róla, hogy hülye, csak azt, hogy egy takonygerincű, erkölcstelen propagandista. Ezt pedig továbbra is fenntartom, és bármikor alá is tudom bővebben támasztani. Továbbá az is nyilvánvaló, hogy te viszont könnyfakasztóan ostoba vagy. Elég csak elolvasni amit írtál, nem is kell mélyebbre menni.
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!