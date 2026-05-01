Tibi atya már azt magyarázza, miért jó dolog, hogy Magyar Péter rokona miniszter lesz

„Rokon? Rokon. A kérdés nem ez. A kérdés az, hogy döntéseiben megjelenik-e a lojalitás a jog fölött. Ha igen, akkor nepotizmus. Ha nem, akkor egy kellemetlen, de önmagában irreleváns körülmény” – így reagált Tibi atya arra, hogy Magyar Péter leendő kormányfő a sógorát nevezte ki igazságügyi miniszternek. Az influenszer szerint

ha Melléthei-Barna Márton tényleg a legalkalmasabb volt, akkor kizárni csak a rokoni kapcsolat miatt pontosan ugyanaz a logikai hiba, mint kinevezni valakit kizárólag emiatt.

Tibi atya Facebook-bejegyzésében Magyar Péter döntését még azzal is megpróbálta megvédeni, hogy felidézte, a leköszönő kormány igazságügyi minisztereit milyen ügyekben lehettek érintettek, amelyeket eddig nem sikerült egyértelműen bebizonyítani. Szerinte a kormányon belüli rokonság csak akkor hagy kivetnivalót maga után, ha a lojalitás felülírja az alkalmasságot.