Tibi atya már azt magyarázza, miért jó dolog, hogy Magyar Péter rokona miniszter lesz

Tiszás nepotizmus: Magyar Péter saját ügyvédjét és sógorát ülteti az igazságügy élére
Magyar Péter saját sógorát és ügyvédjét emelte miniszteri székbe, ezzel már a rajt előtt megjelent a nepotizmus és a korrupciós kockázat a Tiszánál.
Az influenszer szerint a leendő kormányfő és az általa kinevezett miniszter rokonsága önmagában még nem jelent semmit.
„Rokon? Rokon. A kérdés nem ez. A kérdés az, hogy döntéseiben megjelenik-e a lojalitás a jog fölött. Ha igen, akkor nepotizmus. Ha nem, akkor egy kellemetlen, de önmagában irreleváns körülmény” – így reagált Tibi atya arra, hogy Magyar Péter leendő kormányfő a sógorát nevezte ki igazságügyi miniszternek. Az influenszer szerint
ha Melléthei-Barna Márton tényleg a legalkalmasabb volt, akkor kizárni csak a rokoni kapcsolat miatt pontosan ugyanaz a logikai hiba, mint kinevezni valakit kizárólag emiatt.
Tibi atya Facebook-bejegyzésében Magyar Péter döntését még azzal is megpróbálta megvédeni, hogy felidézte, a leköszönő kormány igazságügyi minisztereit milyen ügyekben lehettek érintettek, amelyeket eddig nem sikerült egyértelműen bebizonyítani. Szerinte a kormányon belüli rokonság csak akkor hagy kivetnivalót maga után, ha a lojalitás felülírja az alkalmasságot.
Tibi atya szerint ugyanakkor
ezt jelenleg senki sem tudja bizonyítani. Egyelőre csak annyit látunk, hogy van egy kapcsolat, és erre rá van húzva egy súlyos állítás.
Azt ugyanakkor óvatosan megjegyezte, „ha a személyes kapcsolatok felülírják a jogot, a felelősségi köröket és a kötelességeket, akkor ugyanúgy szét kell szedni, mint az előző rendszert.”
Magyar Péter Facebookon közzétett videójában reagált a kinevezés körüli botrányra, húga felfüggeszti bírói tevékenységét, amíg férje, Melléthei-Barna Márton az igazságügyi miniszter.
Nyitókép: Tibi atya Facebook-oldala