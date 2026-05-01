tibi atya melléthei - barna márton Magyar Péter miniszter

Tibi atya már azt magyarázza, miért jó dolog, hogy Magyar Péter rokona miniszter lesz

2026. május 01. 16:29

Az influenszer szerint a leendő kormányfő és az általa kinevezett miniszter rokonsága önmagában még nem jelent semmit.

2026. május 01. 16:29
null

„Rokon? Rokon. A kérdés nem ez. A kérdés az, hogy döntéseiben megjelenik-e a lojalitás a jog fölött. Ha igen, akkor nepotizmus. Ha nem, akkor egy kellemetlen, de önmagában irreleváns körülmény” – így reagált Tibi atya arra, hogy Magyar Péter leendő kormányfő a sógorát nevezte ki igazságügyi miniszternek. Az influenszer szerint 

ha Melléthei-Barna Márton tényleg a legalkalmasabb volt, akkor kizárni csak a rokoni kapcsolat miatt pontosan ugyanaz a logikai hiba, mint kinevezni valakit kizárólag emiatt.

Tibi atya Facebook-bejegyzésében Magyar Péter döntését még azzal is megpróbálta megvédeni, hogy felidézte, a leköszönő kormány igazságügyi minisztereit milyen ügyekben lehettek érintettek, amelyeket eddig nem sikerült egyértelműen bebizonyítani. Szerinte a kormányon belüli rokonság csak akkor hagy kivetnivalót maga után, ha a lojalitás felülírja az alkalmasságot. 

Tibi atya szerint ugyanakkor

ezt jelenleg senki sem tudja bizonyítani. Egyelőre csak annyit látunk, hogy van egy kapcsolat, és erre rá van húzva egy súlyos állítás.

Azt ugyanakkor óvatosan megjegyezte, „ha a személyes kapcsolatok felülírják a jogot, a felelősségi köröket és a kötelességeket, akkor ugyanúgy szét kell szedni, mint az előző rendszert.”

Magyar Péter Facebookon közzétett videójában reagált a kinevezés körüli botrányra, húga felfüggeszti bírói tevékenységét, amíg férje, Melléthei-Barna Márton az igazságügyi miniszter.

***

Nyitókép: Tibi atya Facebook-oldala

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fortissima
2026. május 01. 17:09
Nem olyan jó buli miniszternek lenni, mint azt sokan gondolják! Én a helyében egy kőbányát kértem volna! Anyagilag is jobban járna, és a fideszes közvélemény is lelkesen tolerálná.
chiron
2026. május 01. 17:05
nem tibiatya, kapjunk már észbe, csak egy orvostanhallgatónak elvetélt bukott túlmozgásos, alkohol üzletben aktív, közepesen buta, de legalább online beszpídezett, hízásra hajlamos, edzésre lusta celebinfluenszer hülyegyerek. Lehet ezt ragozni, de nem érdemes. Szerintem.
mlotta
2026. május 01. 17:04
Mindegy mit tesz a Tisza kormány. Amíg a világmédia támogatja mindig győzni fog mivel a fiatal generációt már átprogramozták és a virtuális függőségen keresztül manipulálják.
Burdisgarage
2026. május 01. 16:58
Kettős mércêés suttyó tiszások.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!