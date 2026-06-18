Vitézy Dávid bejelentette: indul a trafikkoncessziók átvizsgálása

Levelet írt a polgármester – jelentősen átalakítaná a dohányboltok működését
Lengyel Róbert többek között azt szeretné elérni, hogy a nemzeti dohányboltok ne élvezzenek kivételezett helyzetet az alkoholárusítás szabályozásában.
Vitézy Dávid bejelentése szerint valamennyi szerződést és a teljes szabályozási környezetet átvilágítják, miután felmerült, hogy egyes trafikok körül politikailag ismert szereplők és jelentős üzleti érdekkörök is megjelentek.
Teljes körű felülvizsgálatot rendel el a kormány a dohánykoncessziók ügyében – jelentette be csütörtöki tájékoztatóján Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vizsgálat nemcsak az egyes szerződésekre, hanem a teljes szabályozási környezetre is kiterjed.
A kormány arról döntött, hogy teljes körű felülvizsgálatát rendeli el a dohánykoncesszióval kapcsolatos minden szerződésnek, szerződéses jogviszonynak és egyáltalán a teljes szabályozási környezetnek”
– fogalmazott a miniszter.
Vitézy szerint a jelenlegi rendszer működését és szabályozását egyaránt át kell világítani. Emlékeztetett arra, hogy a magyar állam jelenleg több mint 5700 dohánybolt működésére adott koncessziót, amelyek mögött rendkívül eltérő szereplők állnak.
Vannak, ahol tényleg családok, kisvállalkozók működtetik ezeket, van, ahol politikailag jól ismert szereplőkhöz is föl lehet a szálakat fejteni”
– mondta, hozzátéve, hogy egyes érdekkörök több nagy forgalmú trafik körül is megjelennek.
A miniszter arról is beszélt, hogy az önkormányzatok részéről rendszeresen érik kritikák a trafikrendszert. Szerinte indokolt megvizsgálni, hogy a dohányboltokra miért nem vonatkoznak bizonyos helyi szabályozási eszközök, amelyek más üzletek esetében alkalmazhatók, például a nyitvatartás vagy az alkoholfogyasztás egyes kérdéseiben.
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Lengyel Róbert többek között azt szeretné elérni, hogy a nemzeti dohányboltok ne élvezzenek kivételezett helyzetet az alkoholárusítás szabályozásában.
Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a teljes konstrukció átvilágítása hosszú és összetett folyamat lesz, hiszen közel hatezer szerződés és számos eltérő érdek vizsgálatát igényli. Ugyanakkor világossá tette a kabinet szándékát is:
„Az biztos, hogy alapvetés, hogy nem szeretnénk, hogy a dohányzás népszerűbb legyen.”
A kormány a következő időszakban a koncessziós szerződések mellett a trafikrendszer egészének működését és szabályozási hátterét is áttekinti.
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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert