Vitézy Dávid bejelentette: indul a trafikkoncessziók átvizsgálása

Vitézy szerint a jelenlegi rendszer működését és szabályozását egyaránt át kell világítani. Emlékeztetett arra, hogy a magyar állam jelenleg több mint 5700 dohánybolt működésére adott koncessziót, amelyek mögött rendkívül eltérő szereplők állnak.

Vannak, ahol tényleg családok, kisvállalkozók működtetik ezeket, van, ahol politikailag jól ismert szereplőkhöz is föl lehet a szálakat fejteni”

– mondta, hozzátéve, hogy egyes érdekkörök több nagy forgalmú trafik körül is megjelennek.