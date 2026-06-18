Bemutatták a törvénytervezetet a közösségi média betiltására a 16 év alattiak számára Szlovákiában

Szlovákiában a kormányzó Hlas párt kezdeményezésére már 2027 januárjától megtilthatják a 16 év alatti fiatalok számára a közösségi oldalak használatát. A frissen bemutatott törvénytervezet értelmében a nagy digitális platformok egyáltalán nem hozhatnának létre és nem tarthatnának fenn felhasználói fiókokat ennek a korosztálynak – írja az Infostart.

Matúš Šutaj Eštok pártelnök és Tomáš Drucker oktatási miniszter szerint az intézkedés elengedhetetlen a gyermekek mentális egészségének, biztonságának és emberi kapcsolatainak védelme érdekében, mivel a közösségi média jelenleg kontrollálatlan hatást gyakorol a viselkedésükre.