Bemutatták a törvénytervezetet a közösségi média betiltására a 16 év alattiak számára Szlovákiában

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Az e-mailezés és chatelés azért nem lesz betiltva.
Szlovákiában a kormányzó Hlas párt kezdeményezésére már 2027 januárjától megtilthatják a 16 év alatti fiatalok számára a közösségi oldalak használatát. A frissen bemutatott törvénytervezet értelmében a nagy digitális platformok egyáltalán nem hozhatnának létre és nem tarthatnának fenn felhasználói fiókokat ennek a korosztálynak – írja az Infostart.
Matúš Šutaj Eštok pártelnök és Tomáš Drucker oktatási miniszter szerint az intézkedés elengedhetetlen a gyermekek mentális egészségének, biztonságának és emberi kapcsolatainak védelme érdekében, mivel a közösségi média jelenleg kontrollálatlan hatást gyakorol a viselkedésükre.
A korlátozás ugyanakkor nem terjedne ki a mindennapi, alapvető kommunikációs eszközökre, így az e-mailezés és a két személy közötti közvetlen chatelés továbbra is elérhető maradna a fiatalok számára.
A javaslat a 16 és 18 év közötti korosztály védelmére is különös hangsúlyt fektet, számukra ugyanis a platformoknak kötelezően egy automatikus, úgynevezett védett módot kellene biztosítaniuk.
Ez a gyakorlatban alapértelmezés szerint privát profilt, a helymeghatározás kikapcsolását, az automatikus csoportokba való meghívások tiltását, valamint az idegenektől érkező megkeresések elleni fokozott védelmet jelentené.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a szigorú életkor-ellenőrzés során a digitális szolgáltatók a visszaélések elkerülése érdekében nem kaphatnák meg a kiskorúak személyes adatait, és nem készíthetnének róluk felhasználói profilt sem, a rendszer csupán egy egyszerű igazolást kapna arról, hogy az illető elérte-e a szükséges kort. Az oktatási, belügyi, egészségügyi és munkaügyi minisztérium által közösen kidolgozott, az európai uniós szabályozással is összhangban lévő tervezet a tervek szerint augusztusban kerül a kormány elé.
Ezzel párhuzamosan a szlovák vezetés már egy másik jogszabály előkészítésén is dolgozik, amely az iskolák, szülők, szociális és egészségügyi intézmények, valamint a rendőrség szoros együttműködésével védené meg a gyermekeket a radikalizációtól és az online térben terjedő erőszakos tartalmaktól.
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