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tiltás Szlovákia közösségi média

Bemutatták a törvénytervezetet a közösségi média betiltására a 16 év alattiak számára Szlovákiában

2026. június 18. 09:32

Az e-mailezés és chatelés azért nem lesz betiltva.

2026. június 18. 09:32
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Szlovákiában a kormányzó Hlas párt kezdeményezésére már 2027 januárjától megtilthatják a 16 év alatti fiatalok számára a közösségi oldalak használatát. A frissen bemutatott törvénytervezet értelmében a nagy digitális platformok egyáltalán nem hozhatnának létre és nem tarthatnának fenn felhasználói fiókokat ennek a korosztálynak – írja az Infostart.

Matúš Šutaj Eštok pártelnök és Tomáš Drucker oktatási miniszter szerint az intézkedés elengedhetetlen a gyermekek mentális egészségének, biztonságának és emberi kapcsolatainak védelme érdekében, mivel a közösségi média jelenleg kontrollálatlan hatást gyakorol a viselkedésükre.

A korlátozás ugyanakkor nem terjedne ki a mindennapi, alapvető kommunikációs eszközökre, így az e-mailezés és a két személy közötti közvetlen chatelés továbbra is elérhető maradna a fiatalok számára.

A javaslat a 16 és 18 év közötti korosztály védelmére is különös hangsúlyt fektet, számukra ugyanis a platformoknak kötelezően egy automatikus, úgynevezett védett módot kellene biztosítaniuk.

Ez a gyakorlatban alapértelmezés szerint privát profilt, a helymeghatározás kikapcsolását, az automatikus csoportokba való meghívások tiltását, valamint az idegenektől érkező megkeresések elleni fokozott védelmet jelentené.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a szigorú életkor-ellenőrzés során a digitális szolgáltatók a visszaélések elkerülése érdekében nem kaphatnák meg a kiskorúak személyes adatait, és nem készíthetnének róluk felhasználói profilt sem, a rendszer csupán egy egyszerű igazolást kapna arról, hogy az illető elérte-e a szükséges kort. Az oktatási, belügyi, egészségügyi és munkaügyi minisztérium által közösen kidolgozott, az európai uniós szabályozással is összhangban lévő tervezet a tervek szerint augusztusban kerül a kormány elé.

Ezzel párhuzamosan a szlovák vezetés már egy másik jogszabály előkészítésén is dolgozik, amely az iskolák, szülők, szociális és egészségügyi intézmények, valamint a rendőrség szoros együttműködésével védené meg a gyermekeket a radikalizációtól és az online térben terjedő erőszakos tartalmaktól.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

Összesen 2 komment

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sanya55-2
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2026. június 18. 10:00 Szerkesztve
Itt Peti meg bemutatja a közmédia beszüntetését, csak az *ÉnTv* lesz lát- ill. hallható
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Reszelő Aladár
2026. június 18. 09:52
Na ez itthon biztosan nem fog megtörténni. Ehelyett lesz államilag támogatott telefon minden gyereknek és előre elkészített FB profil, amin alapból be le követve dr Bütyök Miniszterelnök úr és csapata, illetve a most már kormánypárti (volt független) médiumok csatornái. Érettségin elég lesz bármely posztjából idézni.
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