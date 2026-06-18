A kamatstop után a védett üzemanyagár is megy: újabb korlátozást vezet ki a Tisza-kormány

A Tisza Párt a kampányban a „szakértői kormányzás” ígéretével lépett fel, az első gazdasági döntések következményeit azonban egyre több magyar család érzi meg a mindennapokban. A banki és telekommunikációs díjak emelkedése mellett a kabinet a kamatstopot is kivezeti szeptembertől, megszüntetve azt a védőhálót, amely az elmúlt években százezrek hiteltörlesztését tartotta kezelhető szinten. A jelek szerint a Tisza-kormány sorra engedi el azokat az eszközöket, amelyek korábban korlátot szabtak az áremelkedéseknek – és hamarosan az üzemanyagárak területén is hasonló folyamat következhet.

Ugyanis Magyar Péter június 17-én szerdán bejelentette, hogy megszünteti a védett üzemanyagárat arra hivatkozással, hogy most épp olcsóbb lett az olaj világpiaci ára és szerinte a héten a védett ár alá mehetnek az árak. De ez a döntés komoly veszélyt hordoz magában, hiszen az elmúlt évek háborúi és válságai számos alkalommal borították meg a világpiaci árakat.