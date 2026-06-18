A kamatstop után a védett üzemanyagár is megy: újabb korlátozást vezet ki a Tisza-kormány

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
A banki díjak emelkedése és a kamatstop kivezetése után újabb, az áremelkedéseket mérséklő intézkedést enged el a Tisza-kormány. Magyar Péter bejelentette a védett üzemanyagár megszüntetését, miközben az autósok ma még több mint ezer forintot takaríthatnak meg tankolásonként.
A Tisza Párt a kampányban a „szakértői kormányzás” ígéretével lépett fel, az első gazdasági döntések következményeit azonban egyre több magyar család érzi meg a mindennapokban. A banki és telekommunikációs díjak emelkedése mellett a kabinet a kamatstopot is kivezeti szeptembertől, megszüntetve azt a védőhálót, amely az elmúlt években százezrek hiteltörlesztését tartotta kezelhető szinten. A jelek szerint a Tisza-kormány sorra engedi el azokat az eszközöket, amelyek korábban korlátot szabtak az áremelkedéseknek – és hamarosan az üzemanyagárak területén is hasonló folyamat következhet.
Ugyanis Magyar Péter június 17-én szerdán bejelentette, hogy megszünteti a védett üzemanyagárat arra hivatkozással, hogy most épp olcsóbb lett az olaj világpiaci ára és szerinte a héten a védett ár alá mehetnek az árak. De ez a döntés komoly veszélyt hordoz magában, hiszen az elmúlt évek háborúi és válságai számos alkalommal borították meg a világpiaci árakat.
A Holtankoljak.hu 2026. június 18-i adatai szerint a 95-ös benzin mai átlagára 621,1 forint literenként, miközben a védett ár 595 forint. Ez 26,1 forintos különbséget jelent literenként, vagyis egy átlagos, 50 literes tank esetében 1305 forint marad az autósoknál. A dízel esetében a mai átlagár 635,4 forint literenként, szemben a 615 forintos védett árral, ami literenként 20,4 forintos, egy 50 literes tanknál pedig 1020 forintos különbséget jelent.
A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Éva kormányszóvivő azzal indokolta a döntést, hogy az elmúlt időszakban csökkentek a világpiaci árak, erősödött a forint, és több töltőállomáson már a védett árszint alatt lehet tankolni. A szóvivő hangsúlyozta: a kabinet álláspontja szerint a védett ár addig maradt fenn, amíg arra szükség volt, a jelenlegi piaci környezet pedig lehetővé teszi a normál piaci működéshez való visszatérést. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy a kormány nem mond le teljesen az árak szabályozásának lehetőségéről. Elmondása szerint olyan rendszert alakítanak ki, amely lehetővé teszi a gyors beavatkozást, és szükség esetén az energetikáért felelős miniszter ismét hatósági üzemanyagárat állapíthat meg.
A sajtótájékoztatón az újságírók a kampányban többször hangoztatott üzemanyagadó-csökkentésről is kérdezték a kormányt. Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter korábban az üzemanyagokat terhelő adók mérséklését ígérte, Magyar Éva nem tudott konkrét vállalást tenni. A szóvivő mindössze annyit mondott:
Ha a miniszterelnök ezt szorgalmazta és ilyen ígéretet tett, akkor bizonyára ez a kormány napirendjén lesz.”
A válasz alapján egyelőre nem világos, hogy a kampány során többször emlegetett adócsökkentés mikor és milyen formában valósulhat meg, illetve szerepel-e a kabinet rövid távú tervei között. Ez azért is érdekes kérdés, mert a védett ár megszüntetésével párhuzamosan éppen egy olyan eszköz tűnik el a rendszerből, amely jelenleg is kézzelfogható megtakarítást jelent az autósok számára.
A jelenlegi árak valóban kedvezőbbek, mint néhány hónappal ezelőtt, az üzemanyagpiac azonban az elmúlt években többször bizonyította, hogy rendkívül gyors és kiszámíthatatlan változásokra képes. Egyetlen geopolitikai konfliktus, szállítási zavar, olajpiaci feszültség vagy jelentősebb árfolyamgyengülés elegendő lehet ahhoz, hogy rövid idő alatt ismét meredeken emelkedni kezdjenek az árak. A vita ezért valójában nem a mai benzinárakról szól, hanem arról, hogy egy újabb válság esetén milyen eszközökkel kívánja megvédeni a magyar autósokat a Tisza-kormány.
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Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt