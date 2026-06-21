Ami Németországgal történt, megmutatta, milyen törékeny valójában az európai hatalmi egyensúly

Hosszú időn keresztül Németország jelentette az Európai Unió gazdasági motorját és politikai stabilitásának egyik legfontosabb pillérét. Ha Berlin megszólalt, arra Brüsszelben, Párizsban és a többi európai fővárosban is figyeltek. Az Euractiv elemzése szerint azonban ez az időszak lassan a múlté. A német gazdaság megtorpant, az ország nemzetközi súlya csökken, és ezzel párhuzamosan politikai befolyása is látványosan erodálódik.

A lap szerint Németország jelenlegi helyzete valójában Európa egészének állapotát tükrözi.

Ahogy az Európai Unió súlya fokozatosan csökken a világgazdaságban, úgy veszít jelentőségéből az unió legerősebb tagállama is. A különbség csupán annyi, hogy Berlin hanyatlása sok esetben még gyorsabbnak tűnik, mint az egész kontinensé. A Nemzetközi Valutaalap adatai alapján az Európai Unió jelenlegi 27 tagállamának részesedése a globális gazdasági teljesítményből 1980 és 2025 között csaknem a felére zsugorodott. Míg négy és fél évtizeddel ezelőtt a világ gazdasági kibocsátásának 27,43 százaléka az EU-hoz kötődött, addig ez az arány idén már csupán 13,99 százalék.