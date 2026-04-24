Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
04. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Pentagon nato-tagság iráni háború NATO Spanyolország Egyesült Államok

A Pentagonban vannak, akik felfüggesztenék Spanyolország NATO-tagságát

2026. április 24. 16:43

Az iráni háború komoly repedéseket okozott a nyugati katonai együttműködésben. A Pentagonban már olyan opciókat is mérlegelnek, amelyek a NATO egyes tagjainak megbüntetésére irányulnak. A felvetések között Spanyolország tagságának a felfüggesztése is szerepel.

2026. április 24. 16:43
Az Egyesült Államok védelmi minisztériumában olyan javaslatok kerültek előtérbe, amelyek a NATO-n belüli együttműködés és felelősségvállalás erősítését célozzák, különösen azokkal az országokkal kapcsolatban, amelyek nem nyújtottak teljes körű támogatást Washington iráni konfliktushoz kapcsolódó műveleteihez.

A Reuters beszámolója szerint egy belső pentagoni e-mail több lehetséges intézkedést is felvázol. Ezek között szerepel Spanyolország NATO-tagságának felfüggesztése, valamint az Egyesült Államok diplomáciai álláspontjának felülvizsgálata a brit Falkland-szigetek ügyében. A dokumentum egy amerikai tisztviselő szerint magas szinteken is kering a Pentagonon belül.

A javaslatok mögött az áll, hogy Washington elégedetlen volt több európai szövetséges hozzáállásával, mivel azok nem biztosították a szükséges hozzáférési, állomásoztatási és átrepülési feltételeket az iráni konfliktus idején, amelyeket az amerikai álláspont a NATO-n belüli alapvető együttműködés részének tekint.

A dokumentum arra is kitér, hogy az együttműködésben kevésbé aktív országokat bizonyos fontos vagy presztízsértékű NATO-pozícióktól is meg lehetne fosztani. Spanyolország esetleges felfüggesztése katonai szempontból korlátozott hatással járna, ugyanakkor erőteljes politikai és szimbolikus jelzést küldene a szövetségen belül.

Madrid különösen azért került célkeresztbe, mert a baloldali vezetés egyértelművé tette, hogy nem engedélyezi bázisai és légtere használatát Irán elleni támadásokhoz. 

Pedig az Egyesült Államok két fontos katonai létesítménnyel is rendelkezik az országban: a rota-i haditengerészeti támaszponttal és a moróni légibázissal. A Reuters szerint a felvetett intézkedések célja az lehet, hogy kiegyensúlyozottabbá váljon a szövetségen belüli teherviselés, és az európai tagállamok nagyobb szerepet vállaljanak a közös katonai feladatokban.

A NATO jövője és Trump nyomásgyakorlása

A helyzetet tovább élezi, hogy Donald Trump amerikai elnök többször is élesen bírálta a NATO-tagokat, amiért nem támogatták a Hormuzi-szoros megnyitását célzó haditengerészeti műveleteket. Egy korábbi interjúban arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok kiléphet-e a szövetségből, így reagált: 

Nem tenné meg ön is a helyemben?

A Pentagon szóvivője, Kingsley Wilson is megerősítette az elégedetlenséget, amikor kijelentette: 

Ahogy Donald Trump elnök is mondta, mindazok ellenére, amit az Egyesült Államok tett NATO-szövetségeseiért, ők nem álltak mellettünk.

A kialakult helyzet komoly kérdéseket vet fel a 76 éves szövetség jövőjével kapcsolatban. Elemzők szerint az iráni háború rámutatott arra, hogy a NATO nem feltétlenül működik egységesen kritikus helyzetekben. A Reuters szerint ugyanakkor egyelőre nem világos, hogy az Egyesült Államok milyen módon tudná ténylegesen felfüggeszteni Spanyolországot, illetve hogy létezik-e erre kidolgozott mechanizmus a NATO-n belül. 

Nyitókép: KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
•••
2026. április 24. 18:49 Szerkesztve
Ezek már csak kibicek , az ugyancsak kibic AI mellett .
Válasz erre
0
0
rasdi1
2026. április 24. 17:34
Korlátozott ismereteim szerint a NATO VÉDELMI szövetség. Ha védelmi szövetség, akkor mindegyik tagállam csak támadás elleni védelemben szükséges támogatni a megtámadottat. Úgyhogy erős "dialektikát" kell alkalmazni, hogy az USA Irán elleni akcióját védelmi tettnek fogadtassák el.
Válasz erre
0
1
Mich99
2026. április 24. 17:16
Mindenki megőrült?!
Válasz erre
0
0
fatman
2026. április 24. 16:57
a mocskos kis Sanchezt ki kéne baszni a picsába... viszont jövőre választások lesznek...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!