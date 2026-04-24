A Pentagonban vannak, akik felfüggesztenék Spanyolország NATO-tagságát

Valódi ütőkártya van iráni kézben – kiderült, min múlik a háború kimenetele
Teherán gazdasági nyomással próbálja megfordítani a helyzetet.
Az iráni háború komoly repedéseket okozott a nyugati katonai együttműködésben. A Pentagonban már olyan opciókat is mérlegelnek, amelyek a NATO egyes tagjainak megbüntetésére irányulnak. A felvetések között Spanyolország tagságának a felfüggesztése is szerepel.
Az Egyesült Államok védelmi minisztériumában olyan javaslatok kerültek előtérbe, amelyek a NATO-n belüli együttműködés és felelősségvállalás erősítését célozzák, különösen azokkal az országokkal kapcsolatban, amelyek nem nyújtottak teljes körű támogatást Washington iráni konfliktushoz kapcsolódó műveleteihez.
A Reuters beszámolója szerint egy belső pentagoni e-mail több lehetséges intézkedést is felvázol. Ezek között szerepel Spanyolország NATO-tagságának felfüggesztése, valamint az Egyesült Államok diplomáciai álláspontjának felülvizsgálata a brit Falkland-szigetek ügyében. A dokumentum egy amerikai tisztviselő szerint magas szinteken is kering a Pentagonon belül.
A javaslatok mögött az áll, hogy Washington elégedetlen volt több európai szövetséges hozzáállásával, mivel azok nem biztosították a szükséges hozzáférési, állomásoztatási és átrepülési feltételeket az iráni konfliktus idején, amelyeket az amerikai álláspont a NATO-n belüli alapvető együttműködés részének tekint.
A dokumentum arra is kitér, hogy az együttműködésben kevésbé aktív országokat bizonyos fontos vagy presztízsértékű NATO-pozícióktól is meg lehetne fosztani. Spanyolország esetleges felfüggesztése katonai szempontból korlátozott hatással járna, ugyanakkor erőteljes politikai és szimbolikus jelzést küldene a szövetségen belül.
Madrid különösen azért került célkeresztbe, mert a baloldali vezetés egyértelművé tette, hogy nem engedélyezi bázisai és légtere használatát Irán elleni támadásokhoz.
Pedig az Egyesült Államok két fontos katonai létesítménnyel is rendelkezik az országban: a rota-i haditengerészeti támaszponttal és a moróni légibázissal. A Reuters szerint a felvetett intézkedések célja az lehet, hogy kiegyensúlyozottabbá váljon a szövetségen belüli teherviselés, és az európai tagállamok nagyobb szerepet vállaljanak a közös katonai feladatokban.
A helyzetet tovább élezi, hogy Donald Trump amerikai elnök többször is élesen bírálta a NATO-tagokat, amiért nem támogatták a Hormuzi-szoros megnyitását célzó haditengerészeti műveleteket. Egy korábbi interjúban arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok kiléphet-e a szövetségből, így reagált:
Nem tenné meg ön is a helyemben?
A Pentagon szóvivője, Kingsley Wilson is megerősítette az elégedetlenséget, amikor kijelentette:
Ahogy Donald Trump elnök is mondta, mindazok ellenére, amit az Egyesült Államok tett NATO-szövetségeseiért, ők nem álltak mellettünk.
Ezt is ajánljuk a témában
A kialakult helyzet komoly kérdéseket vet fel a 76 éves szövetség jövőjével kapcsolatban. Elemzők szerint az iráni háború rámutatott arra, hogy a NATO nem feltétlenül működik egységesen kritikus helyzetekben. A Reuters szerint ugyanakkor egyelőre nem világos, hogy az Egyesült Államok milyen módon tudná ténylegesen felfüggeszteni Spanyolországot, illetve hogy létezik-e erre kidolgozott mechanizmus a NATO-n belül.
Nyitókép: KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP