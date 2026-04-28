A kínálati oldal mellett legalább ilyen fontos változás figyelhető meg a hozzáférési csatornákban.

A fiatalok opioid-beszerzési szokásairól szóló kutatás rámutat arra, hogy a drogpiac egyre inkább hibridizálódik, azaz az offline és online csatornák összefonódnak. A közösségi médián, üzenetküldő alkalmazásokon és zárt hálózatokon keresztüli beszerzés nemcsak anonimitást biztosít, hanem decentralizálja is a piacot. Ez a jelenség jelentősen megnehezíti a hagyományos rendészeti és prevenciós stratégiák alkalmazását, mivel a klasszikus utcai piac visszaszorulása nem feltétlenül jelent valódi kínálatcsökkenést.

A droghelyzet alakulását ugyanakkor nem lehet elszigetelten vizsgálni a legális gyógyszerpiac és az egészségpolitika folyamataitól. Az európai sajtóban megjelent figyelmeztetések – miszerint az EU versenyhátrányba kerülhet az innovatív gyógyszerek terén, illetve hogy egyes országok késhetnek az új terápiák bevezetésében – közvetett, de jelentős hatással bírnak az addiktológiai ellátásra. Ha a bizonyítékalapú kezelésekhez való hozzáférés romlik vagy késik, az növelheti az illegális piac relatív vonzerejét, illetve rontja a függőségek kezelésének hatékonyságát.

Ebből a szempontból különösen fontos az a strukturális feszültség, amely az árképzés, a szabályozás és a hozzáférés között alakul ki. Az amerikai árpolitikák globális hatása, valamint az európai költségkontroll-intézkedések együtt egy olyan környezetet hoznak létre, ahol a gyógyszergyártók késleltethetik az új termékek bevezetését. Ez nemcsak az onkológiai vagy ritka betegségek kezelését érinti, hanem az addiktológiai innovációkat is – például új opioid-helyettesítő terápiákat vagy pszichedelikus alapú kezeléseket.

A közelgő európai drogjelentés várhatóan megerősíti ezt a komplex képet: a piacok fragmentálódnak, a szerek spektruma bővül, és a használati mintázatok egyre kevésbé írhatók le egyszerű kategóriákkal. A »domináns drog« korszakát fokozatosan felváltja egy sokszereplős, gyorsan változó rendszer, ahol a fogyasztók gyakran többféle szert kombinálnak, és a kockázatok kumulatív módon jelentkeznek.