szélsőbalos rima hassan párizs kábítószer

Zseni: kábítószerrel a táskájában ment rendőrségi kihallgatásra egy francia szélsőbalos EP-képviselő

2026. április 04. 16:22

Két napon belül kétszer is őrizetbe vették a francia EP-képviselőt.

Rima Hassan, a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország (LFI) tagja március 26-án tett közzé egy bejegyzést az X felületén a Japán Vörös Hadsereg 1972-es terrortámadásáról, amely  során fegyveresek egy izraeli repülőtéren 26 embert öltek meg. A képviselő az egyik elkövető szavait idézte, amit a hatóságok terrorizmust dicsőítő kijelentésnek minősítettek, ami a törvény szerint bűncselekmény – írja a Telex a Le Parisien nyomán. 

Az ügyészség emiatt vizsgálatot indított, a rendőrség pedig beidézte Hassant, akit csütörtökön ki is hallgattak Párizs 10. kerületi rendőr-főkapitányságán, majd szabadon engedték. Csakhogy utólag kiderült, hogy abban a táskában, ami nála volt a kihallgatása idején, kábítószert találtak, emiatt pénteken ismét őrizetbe vették, mivel felmerült a gyanú, hogy tiltott szert birtokolt, szállított és fogyasztott. 

A hatóságok annyit közöltek, hogy néhány gramm „szintetikus anyagról” van szó. Hassan ügyvédje ezzel szemben azt állítja, hogy ügyfele legálisan vásárolt CBD-terméket, és ha más anyag is került hozzá, azért az eladó felelős.

Fotó: Nassim GOMRI / AFP


 

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzaboGeza
2026. április 05. 02:56
Eljárás alá kell vonni, aztán a mentelmi jogának lejárása után ÍTÉLETET FOG KAPNI!!!!!! Nem, is kicsit nagyon!!!!!!!:)
Válasz erre
0
0
szim-patikus
2026. április 04. 22:36
Szájerné mióta hord napszemüveget?
Válasz erre
0
1
LevEDIa
2026. április 04. 22:29
"Hassan ügyvédje ezzel szemben azt állítja, hogy ügyfele legálisan vásárolt CBD-terméket, és ha más anyag is került hozzá, azért az eladó felelős." Ez többszörösen "kabaré kategória". A balosok, különösen ha szélsőséges, érinthetetlenek. Másrészt, nehogy már eltűrjék, hogy a nepper átverte?
Válasz erre
1
0
Natila
2026. április 04. 21:51
Ja büntessék meg a dílert, becsapta a kuncsaftot, hát milyen fogyasztó védelem van Franciaországban? 🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!