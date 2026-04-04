Zseni: kábítószerrel a táskájában ment rendőrségi kihallgatásra egy francia szélsőbalos EP-képviselő
2026. április 04. 16:22
Két napon belül kétszer is őrizetbe vették a francia EP-képviselőt.
Rima Hassan, a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország (LFI) tagja március 26-án tett közzé egy bejegyzést az X felületén a Japán Vörös Hadsereg 1972-es terrortámadásáról, amely során fegyveresek egy izraeli repülőtéren 26 embert öltek meg. A képviselő az egyik elkövető szavait idézte, amit a hatóságok terrorizmust dicsőítő kijelentésnek minősítettek, ami a törvény szerint bűncselekmény – írja a Telex a Le Parisien nyomán.
Az ügyészség emiatt vizsgálatot indított, a rendőrség pedig beidézte Hassant, akit csütörtökön ki is hallgattak Párizs 10. kerületi rendőr-főkapitányságán, majd szabadon engedték. Csakhogy utólag kiderült, hogy abban a táskában, ami nála volt a kihallgatása idején, kábítószert találtak, emiatt pénteken ismét őrizetbe vették, mivel felmerült a gyanú, hogy tiltott szert birtokolt, szállított és fogyasztott.
A hatóságok annyit közöltek, hogy néhány gramm „szintetikus anyagról” van szó. Hassan ügyvédje ezzel szemben azt állítja, hogy ügyfele legálisan vásárolt CBD-terméket, és ha más anyag is került hozzá, azért az eladó felelős.
