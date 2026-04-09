Radnai Márk: „Be kéne LSD-zni” – újabb nyomozás indulhat a tiszás drogbotrány ügyében
Feljelentés-kiegészítés keretében vizsgálja a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Radnai Márk Tisza-alelnök drogbotrányát.
A prevenciót nem lehet tovább a periférián kezelni, azt a köznevelés szerves részévé kell tenni, mégpedig gyorsan és rendszerszinten.
„Az utóbbi évek európai drogpiaci folyamatai egyre kevésbé hagynak teret a halogatásnak: a kokain terjedése és a szintetikus opioidok megjelenése olyan kombinációt alkot, amely hosszú távon nemcsak egészségügyi, hanem társadalmi és gazdasági válságot is előidézhet. Mindez egyértelmű üzenet: a prevenciót nem lehet tovább a periférián kezelni, azt a köznevelés szerves részévé kell tenni, mégpedig gyorsan és rendszerszinten.
Az EU-s szintű jelentések, különösen az Európai Unió Drogügynökségének (EUDA) elemzései világosan jelzik, hogy a kínálat növekedése, a tisztaság emelkedése és az árak relatív stabilitása együtt olyan hozzáférhetőséget teremt, amely korábban elképzelhetetlen volt. Ezzel párhuzamosan a szintetikus opioidok – köztük a rendkívül erős hatású vegyületek – fokozatosan beszivárognak az európai piacra. A kokain »normalizálódása« különösen aggasztó jelenség. Míg korábban elsősorban egy szűkebb, magasabb jövedelmű réteghez kötődött, ma már szélesebb társadalmi csoportokban is megjelent, beleértve a fiatal felnőtteket és – közvetve – a középiskolás korosztályt is. A szórakozóhelyi kultúra, a közösségi média és a teljesítménykényszerrel átszőtt életmód mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szer használata kevésbé tűnjön kockázatosnak. Eközben a szintetikus opioidok, amelyek már Észak-Amerikában is súlyos krízist okoztak, Európában egyelőre kevésbé látványos, ám annál alattomosabb módon terjednek. Kis dózisban is halálosak lehetnek, és gyakran más szerekkel keverve jelennek meg, így a használók sokszor nincsenek tisztában azzal, mit fogyasztanak valójában.
A hagyományos, kampányszerű prevenció ebben a helyzetben már nem elegendő. Az évente egyszer megtartott előadás, a plakátok vagy az alkalmi figyelemfelhívó programok nem képesek ellensúlyozni azt az információs és kulturális közeget, amelyben a fiatalok élnek. A prevenciót strukturált, életkorhoz igazított, hosszútávon működő tanulási folyamattá kell alakítani. Ez csak úgy lehetséges, ha a köznevelésbe integrált módon jelenik meg: nem különálló »extra« elemként, hanem a mindennapi pedagógiai gyakorlat részeként.
Az iskolai prevenció elsődleges célja nem pusztán az ismeretátadás. Nem elég elmondani, hogy a drogok károsak – ezt a legtöbb fiatal már tudja. A kérdés az, hogy képesek-e kritikus gondolkodással viszonyulni a rájuk ható impulzusokhoz, felismerik-e a manipulációt, és rendelkeznek-e azokkal a pszichoszociális készségekkel, amelyek segítenek ellenállni a nyomásnak. Az önismeret, az érzelemszabályozás, a konfliktuskezelés és a döntéshozatali képesség mind olyan tényezők, amelyek bizonyítottan csökkentik a szerhasználat kockázatát. Ezek fejlesztése viszont nem történhet meg egyetlen tanóra keretében; folyamatos jelenlétet igényel az oktatásban.
A pedagógusok szerepe kulcsfontosságú, ugyanakkor jelenleg gyakran alulképzettek ezen a területen. Sok tanár bizonytalan abban, hogyan beszéljen a diákokkal a drogokról, hogyan reagáljon egy gyanús helyzetre, vagy miként kezelje a már kialakult problémát. Ezért a prevenció felgyorsítása nem képzelhető el átfogó pedagógusképzés nélkül. Olyan módszertani támogatásra van szükség, amely gyakorlati eszközöket ad a tanárok kezébe, és segít lebontani a témával kapcsolatos tabukat.
Ezt is ajánljuk a témában
Fontos hangsúlyozni, hogy a prevenció nem lehet pusztán tiltásra épülő diskurzus. A »ne tedd« üzenet önmagában kevés, sőt gyakran kontraproduktív. A fiatalok hiteles, kiegyensúlyozott információkat várnak, valamint lehetőséget arra, hogy kérdezzenek és véleményt formáljanak. A nyílt párbeszéd, a bizalom és az együttműködés olyan alapok, amelyek nélkül minden prevenciós törekvés kudarcra van ítélve.
A jelenlegi trendek fényében a késlekedés ára rendkívül magas lehet. Ha a szintetikus opioidok szélesebb körben elterjednek Európában, az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás drámaian megnőhet, miközben a halálozási adatok is romlanak. A kokainhasználat növekedése pedig hosszú távon mentális egészségügyi problémákhoz, függőséghez és társadalmi kirekesztődéshez vezethet. Ezek a folyamatok nem egyik napról a másikra alakulnak ki – és éppen ezért van még lehetőség a beavatkozásra.
A köznevelésbe integrált prevenció nem csodaszer, de az egyik leghatékonyabb eszköz, amely a társadalom rendelkezésére áll. Olyan befektetés, amely nem azonnali látványos eredményeket hoz, hanem fokozatosan építi fel egy tudatosabb, ellenállóbb generáció alapjait. Ehhez azonban politikai akarat, megfelelő finanszírozás és szakmai konszenzus szükséges.
A magyar drogpolitikának ezért továbbra is a drogellenes irányelveken kell alapulnia. A zéró toleranciának, a prevenció elsődlegességének megkerülhetetlennek kell lennie a következő kormányzati ciklusban is. Az EUDA jelentései nem egyszerűen statisztikai összegzések: figyelmeztetések. Ha ezeket nem vesszük komolyan, akkor a következő években már nem a megelőzésről, hanem a következmények kezeléséről fog szólni a közbeszéd. És az mindig sokkal drágább – emberi és társadalmi értelemben egyaránt.”
Nyitókép: Pexels