Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
szintetikus opioid drogellenes irányelveken Drogkutató Intézet prevenció

A magyar drogpolitikának továbbra is a drogellenes irányelveken kell alapulnia

2026. április 09. 09:47

A prevenciót nem lehet tovább a periférián kezelni, azt a köznevelés szerves részévé kell tenni, mégpedig gyorsan és rendszerszinten.

null
Téglásy Kristóf
Drogkutató Intézet

„Az utóbbi évek európai drogpiaci folyamatai egyre kevésbé hagynak teret a halogatásnak: a kokain terjedése és a szintetikus opioidok megjelenése olyan kombinációt alkot, amely hosszú távon nemcsak egészségügyi, hanem társadalmi és gazdasági válságot is előidézhet. Mindez egyértelmű üzenet: a prevenciót nem lehet tovább a periférián kezelni, azt a köznevelés szerves részévé kell tenni, mégpedig gyorsan és rendszerszinten.

Az EU-s szintű jelentések, különösen az Európai Unió Drogügynökségének (EUDA) elemzései világosan jelzik, hogy a kínálat növekedése, a tisztaság emelkedése és az árak relatív stabilitása együtt olyan hozzáférhetőséget teremt, amely korábban elképzelhetetlen volt. Ezzel párhuzamosan a szintetikus opioidok – köztük a rendkívül erős hatású vegyületek – fokozatosan beszivárognak az európai piacra. A kokain »normalizálódása« különösen aggasztó jelenség. Míg korábban elsősorban egy szűkebb, magasabb jövedelmű réteghez kötődött, ma már szélesebb társadalmi csoportokban is megjelent, beleértve a fiatal felnőtteket és – közvetve – a középiskolás korosztályt is. A szórakozóhelyi kultúra, a közösségi média és a teljesítménykényszerrel átszőtt életmód mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szer használata kevésbé tűnjön kockázatosnak. Eközben a szintetikus opioidok, amelyek már Észak-Amerikában is súlyos krízist okoztak, Európában egyelőre kevésbé látványos, ám annál alattomosabb módon terjednek. Kis dózisban is halálosak lehetnek, és gyakran más szerekkel keverve jelennek meg, így a használók sokszor nincsenek tisztában azzal, mit fogyasztanak valójában.

A hagyományos, kampányszerű prevenció ebben a helyzetben már nem elegendő. Az évente egyszer megtartott előadás, a plakátok vagy az alkalmi figyelemfelhívó programok nem képesek ellensúlyozni azt az információs és kulturális közeget, amelyben a fiatalok élnek. A prevenciót strukturált, életkorhoz igazított, hosszútávon működő tanulási folyamattá kell alakítani. Ez csak úgy lehetséges, ha a köznevelésbe integrált módon jelenik meg: nem különálló »extra« elemként, hanem a mindennapi pedagógiai gyakorlat részeként.

Az iskolai prevenció elsődleges célja nem pusztán az ismeretátadás. Nem elég elmondani, hogy a drogok károsak – ezt a legtöbb fiatal már tudja. A kérdés az, hogy képesek-e kritikus gondolkodással viszonyulni a rájuk ható impulzusokhoz, felismerik-e a manipulációt, és rendelkeznek-e azokkal a pszichoszociális készségekkel, amelyek segítenek ellenállni a nyomásnak. Az önismeret, az érzelemszabályozás, a konfliktuskezelés és a döntéshozatali képesség mind olyan tényezők, amelyek bizonyítottan csökkentik a szerhasználat kockázatát. Ezek fejlesztése viszont nem történhet meg egyetlen tanóra keretében; folyamatos jelenlétet igényel az oktatásban.

A pedagógusok szerepe kulcsfontosságú, ugyanakkor jelenleg gyakran alulképzettek ezen a területen. Sok tanár bizonytalan abban, hogyan beszéljen a diákokkal a drogokról, hogyan reagáljon egy gyanús helyzetre, vagy miként kezelje a már kialakult problémát. Ezért a prevenció felgyorsítása nem képzelhető el átfogó pedagógusképzés nélkül. Olyan módszertani támogatásra van szükség, amely gyakorlati eszközöket ad a tanárok kezébe, és segít lebontani a témával kapcsolatos tabukat.

Fontos hangsúlyozni, hogy a prevenció nem lehet pusztán tiltásra épülő diskurzus. A »ne tedd« üzenet önmagában kevés, sőt gyakran kontraproduktív. A fiatalok hiteles, kiegyensúlyozott információkat várnak, valamint lehetőséget arra, hogy kérdezzenek és véleményt formáljanak. A nyílt párbeszéd, a bizalom és az együttműködés olyan alapok, amelyek nélkül minden prevenciós törekvés kudarcra van ítélve.

A jelenlegi trendek fényében a késlekedés ára rendkívül magas lehet. Ha a szintetikus opioidok szélesebb körben elterjednek Európában, az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás drámaian megnőhet, miközben a halálozási adatok is romlanak. A kokainhasználat növekedése pedig hosszú távon mentális egészségügyi problémákhoz, függőséghez és társadalmi kirekesztődéshez vezethet. Ezek a folyamatok nem egyik napról a másikra alakulnak ki – és éppen ezért van még lehetőség a beavatkozásra.

A köznevelésbe integrált prevenció nem csodaszer, de az egyik leghatékonyabb eszköz, amely a társadalom rendelkezésére áll. Olyan befektetés, amely nem azonnali látványos eredményeket hoz, hanem fokozatosan építi fel egy tudatosabb, ellenállóbb generáció alapjait. Ehhez azonban politikai akarat, megfelelő finanszírozás és szakmai konszenzus szükséges.

A magyar drogpolitikának ezért továbbra is a drogellenes irányelveken kell alapulnia. A zéró toleranciának, a prevenció elsődlegességének megkerülhetetlennek kell lennie a következő kormányzati ciklusban is. Az EUDA jelentései nem egyszerűen statisztikai összegzések: figyelmeztetések. Ha ezeket nem vesszük komolyan, akkor a következő években már nem a megelőzésről, hanem a következmények kezeléséről fog szólni a közbeszéd. És az mindig sokkal drágább – emberi és társadalmi értelemben egyaránt.”

Nyitókép: Pexels

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 09. 10:57
ezert kell a drogkereskedoket vagyonelkobzasal es bortonnel buntetni !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!