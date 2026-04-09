„Az utóbbi évek európai drogpiaci folyamatai egyre kevésbé hagynak teret a halogatásnak: a kokain terjedése és a szintetikus opioidok megjelenése olyan kombinációt alkot, amely hosszú távon nemcsak egészségügyi, hanem társadalmi és gazdasági válságot is előidézhet. Mindez egyértelmű üzenet: a prevenciót nem lehet tovább a periférián kezelni, azt a köznevelés szerves részévé kell tenni, mégpedig gyorsan és rendszerszinten.

Az EU-s szintű jelentések, különösen az Európai Unió Drogügynökségének (EUDA) elemzései világosan jelzik, hogy a kínálat növekedése, a tisztaság emelkedése és az árak relatív stabilitása együtt olyan hozzáférhetőséget teremt, amely korábban elképzelhetetlen volt. Ezzel párhuzamosan a szintetikus opioidok – köztük a rendkívül erős hatású vegyületek – fokozatosan beszivárognak az európai piacra. A kokain »normalizálódása« különösen aggasztó jelenség. Míg korábban elsősorban egy szűkebb, magasabb jövedelmű réteghez kötődött, ma már szélesebb társadalmi csoportokban is megjelent, beleértve a fiatal felnőtteket és – közvetve – a középiskolás korosztályt is. A szórakozóhelyi kultúra, a közösségi média és a teljesítménykényszerrel átszőtt életmód mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szer használata kevésbé tűnjön kockázatosnak. Eközben a szintetikus opioidok, amelyek már Észak-Amerikában is súlyos krízist okoztak, Európában egyelőre kevésbé látványos, ám annál alattomosabb módon terjednek. Kis dózisban is halálosak lehetnek, és gyakran más szerekkel keverve jelennek meg, így a használók sokszor nincsenek tisztában azzal, mit fogyasztanak valójában.