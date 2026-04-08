A fenti markerek mellett azonban arra is találtak bizonyítékokat, hogy a terhesség alatti kannabiszhasználat káros hatással lehet a gyermek agyi fejlődésére, beleértve a skizofrénia fokozott kockázatát is. Ez különösen aggasztó például Kanadában, ahol a kannabiszt 2018-ban legalizálták. Azóta nőtt a terhesség alatti kannabiszhasználat aránya, és a legmagasabb, 24 százalékos előfordulást a tinédzserkorú várandósoknál (13–19 évesek) jelentették.

Bár ismert, hogy a terhesség alatti kannabiszhasználat összefügg az alacsony születési súllyal, még nem teljesen tisztázott, hogy a kannabisz-expozíció befolyásolja‑e azokat a placentális biomarkereket, amelyek a skizofréniával hozhatók kapcsolatba.Egy friss kutatásban ennek a kérdésnek a megválaszolását tűzték ki célul.

A kutatók először egy rágcsálós modellt alkalmaztak, ahol a vemhes állatok THC-vel kevert nutellát kaptak. A THC befolyás alatt álló utódok mindkét nemben csökkent prepulzus‑gátlást mutattak, ami egy olyan pszichológiai teszt, amelyet embereknél gyakran használnak a skizofrénia diagnosztikájában, mert az agy inger‑szűrési képességét méri. Ennél is fontosabb eredmény volt, hogy ezeknek az utódoknak a placentájában megnövekedtek azok a humán placentális markerek, amelyek a skizofrénia kockázatával hozhatók összefüggésbe.

A kutatásban ezután egy humán sejttenyészetes modellen is tesztelték a jelenséget. A rövid ideig (24 órán át) THC‑vel kezelt emberi placentasejtekben ugyanezeknek a skizofréniához kapcsolódó géneknek a növekedését figyelték meg.

Összességében tehát mind az állatkísérletes, mind a sejttenyészetes eredmények arra utalnak, hogy a születés előtti THC‑fogyasztás olyan placentális változásokat idézhet elő, amelyek kapcsolatban állnak a skizofrénia fokozott kockázatával.