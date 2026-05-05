Orvosolták a problémát, hamarosan érkeznek az elmaradt fizetések is

Komoly fennakadás a bankoknál: csúszhatnak a bérek Magyarországon
Akadoznak az utalások.
A GIRO Zrt. közlése szerint a hétfőn indított tranzakciók feldolgozása nem marad el, legfeljebb késéssel teljesül.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, átmeneti fennakadás lassította hétfőn a bankközi utalásokat. A GIRO Zrt. közlése szerint az InterGIRO2 rendszer működése akadozott, amely főként a nagyobb összegű és csoportos tranzakciókat kezeli. Mint ismert, a hiba miatt reggel és kora délután között a megszokottnál lassabban ment végbe az elszámolás, így több utalás késve érkezett meg a címzettekhez.
A problémák elsősorban a 20 millió forint feletti tételeket érintették, miközben az ügyfelek továbbra is indíthattak átutalásokat.
Többen pedig arról számoltak be, hogy nem érkezett meg hozzájuk a családi pótlék, valamint sokan a munkabérüket sem kapták meg.
Ezt is ajánljuk a témában
Akadoznak az utalások.
A HR Portál kedden arról számolt be, hogy a társaság jelezte, hogy a fennakadásról folyamatosan tájékoztatta a pénzforgalmi partnereket, és a nap folyamán helyreállították a szolgáltatás normál működését.
Hangsúlyozták, hogy az azonnali fizetési rendszer végig zavartalanul működött, és a hétfőn indított tranzakciók feldolgozása nem marad el, legfeljebb késéssel teljesül.
Nyitókép: Képernyőfotó