05. 05.
kedd
rendszer probléma giro zrt fizetési tranzakció utalás

Orvosolták a problémát, hamarosan érkeznek az elmaradt fizetések is

2026. május 05. 11:17

A GIRO Zrt. közlése szerint a hétfőn indított tranzakciók feldolgozása nem marad el, legfeljebb késéssel teljesül.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, átmeneti fennakadás lassította hétfőn a bankközi utalásokat. A GIRO Zrt. közlése szerint az InterGIRO2 rendszer működése akadozott, amely főként a nagyobb összegű és csoportos tranzakciókat kezeli. Mint ismert, a hiba miatt reggel és kora délután között a megszokottnál lassabban ment végbe az elszámolás, így több utalás késve érkezett meg a címzettekhez.

A problémák elsősorban a 20 millió forint feletti tételeket érintették, miközben az ügyfelek továbbra is indíthattak átutalásokat. 

Többen pedig arról számoltak be, hogy nem érkezett meg hozzájuk a családi pótlék, valamint sokan a munkabérüket sem kapták meg.

A HR Portál kedden arról számolt be, hogy a társaság jelezte, hogy a fennakadásról folyamatosan tájékoztatta a pénzforgalmi partnereket, és a nap folyamán helyreállították a szolgáltatás normál működését.

Hangsúlyozták, hogy az azonnali fizetési rendszer végig zavartalanul működött, és a hétfőn indított tranzakciók feldolgozása nem marad el, legfeljebb késéssel teljesül.

Nyitókép: Képernyőfotó

