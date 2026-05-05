probléma Titkos Szolgálat schiffer andrás magyarország belügy eu

Meglepődtünk? Így avatkozott be az EU törvénytelenül a magyar belügyekbe

2026. május 05. 16:02

Az, hogy a Magyarországot számtalanszor és méltatlanul bántalmazó (adófizetői pénzeinkkel rendszeresen visszaélő) uniós felelősök fejét vajon miért nem követelik, költői kérdés.

Anikay Antal
öt.hu

„Az EU Magyarországgal szembeni eljárásai valós demokráciadeficitet jeleznek.

Léteznek olyan Magyarországon fennálló problémák, amelyek legitim aggályok alapjait adják. De nemcsak Magyarországon: számos tagállamban léteznek ilyenek. Másfelől az EU intézményrendszere maga is súlyos demokratikus deficit állapotában működik: egy nem választott elnök nyilvánosan ünnepelte egy tagállami ellenzéki párt győzelmét, és napokon belül a továbbra is befagyasztva tartott pénzügyi forrásokra vonatkozó politikai feltételrendszerrel állt elő. Ez teljesen törvénytelen, és inkább hasonlítható maffiaszerű zsaroláshoz, mint egy civilizált és legális hozzáálláshoz.

Az a tény, hogy Von der Leyen lényegében visszavonhatatlan mandátummal rendelkezik – miközben tagállami kormányokat szankcionál, tagállamok választásaiba és belső ügyeibe törvénytelen eszközökkel beavatkozik –, az EU jogállamisági politikájának Achilles-sarkává vált. Aki a mércét tartja, annak magának is mérhetőnek kellene lennie.

A brüsszeli vezetés sajátos működése mellett más súlyos problémák is léteznek. Ezeket, azaz, hogy az elmúlt években valójában mi is történt Magyarország körül, egy független értelmiségi hang fogalmazta meg a legpontosabban.

»Nem túlzás, hogy nyugati titkosszolgálatok – elsősorban brit, német és francia szereplők – nyakig benne vannak a magyar választási kampányban«, mondta Schiffer András ügyvéd, volt parlamenti képviselő az Index Csatatér című műsorában 2026. április 4-én.

Ha ez a kijelentés egy volt kormánypárti szereplőtől érkezett volna, természetesen propagandának minősülne. Ha azonban egy brüsszeli tisztviselő mondta volna más kontextusban, elemzésnek neveznék.

A mai hazai közhangulatban naponta hangzik el az új kormánytöbbség híveitől az igény, hogy fejeket óhajtanak látni. Az, hogy a Magyarországot számtalanszor és méltatlanul bántalmazó (adófizetői pénzeinkkel rendszeresen visszaélő) uniós felelősök fejét vajon miért nem követelik, költői kérdés.”

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
anna bolena
2026. május 05. 16:30
Magyar Péter tökéletesen tudatában van annak, h jogellenes amit csinál a közt. elnök, kúriaelnök stb. lemondásra kényszerítésével,, és ezért nem méltó a miniszterelnökségre, de ha a köztársasági elnök nem bízná meg, mint jogot, alkotmányt sértőt, abban a pillanatban megrohamozná a parlament épületét az agresszív tömeg és megkezdődne a lincselés. EZÉRT hívta össze "bulizni" a híveit ez a sátán és ezért haragudott Karácsony bulijára, mert akkor már másnapra kissé lankadtabb lenne a bevetésre szánt tömeg.
campesino
2026. május 05. 16:28
1. tegyel feljelentest 2. orkban vitte magyarorszagot az EUba, es tartotta ott 16 evig - ez nem kotelezo 3. orkban csaladja az EU penz ellopasabol gazdagodott meg Van meg mas ? Mi a terv ? A nagyhatalmakat provokalni, a debilek, elmebetegek szoktak. Vagy a gatlastalan politikusbunozok
nemecsekerno-007-01
2026. május 05. 16:17
Az EU-s vezetés csinonvnyikok, mi fizetjük őket. Ehhez képest urakként viselkednek. Kibaszott kommunisták.
