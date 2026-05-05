Az a tény, hogy Von der Leyen lényegében visszavonhatatlan mandátummal rendelkezik – miközben tagállami kormányokat szankcionál, tagállamok választásaiba és belső ügyeibe törvénytelen eszközökkel beavatkozik –, az EU jogállamisági politikájának Achilles-sarkává vált. Aki a mércét tartja, annak magának is mérhetőnek kellene lennie.

A brüsszeli vezetés sajátos működése mellett más súlyos problémák is léteznek. Ezeket, azaz, hogy az elmúlt években valójában mi is történt Magyarország körül, egy független értelmiségi hang fogalmazta meg a legpontosabban.

»Nem túlzás, hogy nyugati titkosszolgálatok – elsősorban brit, német és francia szereplők – nyakig benne vannak a magyar választási kampányban«, mondta Schiffer András ügyvéd, volt parlamenti képviselő az Index Csatatér című műsorában 2026. április 4-én.