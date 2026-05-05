A külső választási beavatkozás legrosszabb példája – kemény üzenetet küldött Brüsszelnek JD Vance
Az amerikai alelnök egyértelműen kiállt Magyarország mellett, és élesen bírálta az uniós bürokráciát.
„Az EU Magyarországgal szembeni eljárásai valós demokráciadeficitet jeleznek.
Léteznek olyan Magyarországon fennálló problémák, amelyek legitim aggályok alapjait adják. De nemcsak Magyarországon: számos tagállamban léteznek ilyenek. Másfelől az EU intézményrendszere maga is súlyos demokratikus deficit állapotában működik: egy nem választott elnök nyilvánosan ünnepelte egy tagállami ellenzéki párt győzelmét, és napokon belül a továbbra is befagyasztva tartott pénzügyi forrásokra vonatkozó politikai feltételrendszerrel állt elő. Ez teljesen törvénytelen, és inkább hasonlítható maffiaszerű zsaroláshoz, mint egy civilizált és legális hozzáálláshoz.
Az a tény, hogy Von der Leyen lényegében visszavonhatatlan mandátummal rendelkezik – miközben tagállami kormányokat szankcionál, tagállamok választásaiba és belső ügyeibe törvénytelen eszközökkel beavatkozik –, az EU jogállamisági politikájának Achilles-sarkává vált. Aki a mércét tartja, annak magának is mérhetőnek kellene lennie.
A brüsszeli vezetés sajátos működése mellett más súlyos problémák is léteznek. Ezeket, azaz, hogy az elmúlt években valójában mi is történt Magyarország körül, egy független értelmiségi hang fogalmazta meg a legpontosabban.
»Nem túlzás, hogy nyugati titkosszolgálatok – elsősorban brit, német és francia szereplők – nyakig benne vannak a magyar választási kampányban«, mondta Schiffer András ügyvéd, volt parlamenti képviselő az Index Csatatér című műsorában 2026. április 4-én.
Ha ez a kijelentés egy volt kormánypárti szereplőtől érkezett volna, természetesen propagandának minősülne. Ha azonban egy brüsszeli tisztviselő mondta volna más kontextusban, elemzésnek neveznék.
A mai hazai közhangulatban naponta hangzik el az új kormánytöbbség híveitől az igény, hogy fejeket óhajtanak látni. Az, hogy a Magyarországot számtalanszor és méltatlanul bántalmazó (adófizetői pénzeinkkel rendszeresen visszaélő) uniós felelősök fejét vajon miért nem követelik, költői kérdés.”
