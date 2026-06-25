Mindezek tükrében kell értelmezni azokat a politikai kereszténységet kárhoztató megnyilvánulásokat, amelyek sajnálatosan nemcsak eredendően egyház- és keresztényellenes, liberális orgánumokban, hanem – akár ilyenekkel nyílt együttműködésben – magukat keresztényként tételező felületeken is megjelennek. Ezek ráadásul jobbára olcsó és átlátszó napi pártpolitikai átkozódások, melyek evangéliumi tanításokra hamisan hivatkozva, azokkal néha homlokegyenest ellentétes ideológiát hirdetve nem a pillanatnyi közéleti mocsártól elemelkedve, hanem abba éppenséggel nyakig merülve objektív politikai vádként fogalmaznak meg szubjektív, gyakran önkényes félreértelmezéseken, félremagyarázásokon alapuló nézeteket, kiválóan példázva a szálka és a gerenda esetét. Ugyanis az ilyen farizeus orgánumok célkeresztjében kizárólag az áprilisi választást elvesztő Fidesz–KDNP, vagyis a »NER« áll, amely a vádlók szerint politikai identitásépítésre használta a kereszténységet, ráadásul – óh, irgalom atyja, ne hagyj el! – összekapcsolta a nemzettudattal – a farizeusok szerint ezzel etnicizálta. Ez utóbbi állítás szimpla hazugság, legalábbis ijesztő butaság, hiszen a nemzet nem kizárólag etnikai, genetikai alapú közösség. Az pedig vitathatatlan tény, hogy hazánk Szent István király felajánlása óta Mária országa, régi himnuszunk a Boldogasszony anyánk, Kölcsey Himnuszában pedig a magyarok megáldására kéri Istent. A farizeusok logikája szerint ez etnicista politikai kereszténység – pedig nem az, pusztán annak megnyilvánulása, hogy mi magyarul vagyunk keresztények, és keresztényként vagyunk magyarok. Ez tartotta meg a nemzetet több mint ezer éven át, és a szerves egység erőszakos megbontásával indultak el drámai nemzetvesztő folyamatok. Hogy csak egyre emlékeztessünk, 1956. június 4-én (micsoda bolsevik cinizmus!) lépett életbe az a liberális abortuszszabályozás, amely miatt akkortól 2025. december 31-éig 5 973 906 magzatot gyilkoltak meg az anyaméhben. E közel hatmillió magyar elévülhetetlen vádirat a politika keresztényietlenítésére irányuló törekvések ellen.

Ezért gonosz, valójában keresztényellenes szemforgatás azon szörnyülködni, hogy a »NER« »túlszerette« a keresztény vallási közösségeket, és ezzel állítólag függőségbe vonta őket (amit amúgy látványosan cáfolnak számos, különböző felekezetű vallási elöljáró politikailag kritikus megnyilvánulásai, akár kereszténynek láttatott, politikailag egyoldalú liberális szócsövek létrehozásával). Ugyanis a lényeget tekintve az egyes egyházi vezetőknek nemcsak joguk, de kötelességük is irányt mutatni a híveknek, és ha egyes közéleti ügyekben az egyik politikai erő az evangéliumi tanítás szerint nyilvánul meg, a másik pedig azzal szemben, akkor nem tarthatnak egyenlő távolságot, hanem állást kell foglalniuk a helyes irány mellett. Ami azt illeti, a magunk részéről inkább a határozott állásfoglalást hiányoltuk és hiányoljuk sok esetben.”

Nyitókép: MTI/MTVA/Filep István