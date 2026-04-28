Görögkatolikus templom gyulladt ki Dióshalmon (VIDEÓ)

Kigyulladt kedd délelőtt a Máramaros megyei Dióshalmi újonnan épült görögkatolikus temploma – közölte Instagram-oldalán az Erdély TV.

A sajtó információi szerint a katasztrófa előtt egy nappal még a harangok felszerelésén dolgoztak, így a lakosok egy hegesztéskor kipattant szikrára gyanakodnak, ami később a tüzet okozta.