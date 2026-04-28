Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
erdély dióshalmi görögkatolikus templom tűz

Görögkatolikus templom gyulladt ki Dióshalmon (VIDEÓ)

2026. április 28. 16:22

A lakosok egy a felújítások során kipattant szikrára gyanakodnak.

Kigyulladt kedd délelőtt a Máramaros megyei Dióshalmi újonnan épült görögkatolikus temploma – közölte Instagram-oldalán az Erdély TV.

A sajtó információi szerint a katasztrófa előtt egy nappal még a harangok felszerelésén dolgoztak, így a lakosok egy hegesztéskor kipattant szikrára gyanakodnak, ami később a tüzet okozta. 

A dióshalmi görögkatolikus pap elmondta, már évek óta dolgoznak a templom építésén, a mostani tűz viszont óriási károkat okozott.

Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Canadian
•••
2026. április 28. 17:10 Szerkesztve
Kanadában a Liberális párt 2015-ös győzelme óta már több, mint 120 templomot gyújtottak fel. A kormány keresztény-ellenes propagandát terjeszt és szemet húny a templom gyújtogatások felett. Semmilyen vizsgálat nincs ez ügyben, csak bátorítás, hogy égjen le még több templom. A Tisza párt hatalomra juttatásával elindult a folyamat Magyarországon is. Tapasztalatból írom, hogy a következő években nagyon sok magyar templom fog porig égni. Közben épülnek majd a mecsetek, de azokban nem lesz tűz soha.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!