Figyelmeztették az ügyfeleket: fontos szolgáltatásait állítja le az egyik legnagyobb magyarországi bank

2026. 04. 29. 22:00 és 2026. 04. 30. 03:00 között rendszerfejlesztési munkák miatt bizonyos szolgáltatások szünetelnek majd az Erste banknál – közölte a pénzintézet weboldalán.

Az említett időszakban nem lesz elérhető sem az Erste applikációja, a George. Az ügyfelek nem tudnak majd utalást indítani, illetve internetes vásárlásba kezdeni. Ezen felül szünetel majd a TeleBank és a vállalkozók számára fenntartott NetBank, valamint a Business MobilBank is. Az említett időszakban az SMS szolgáltatások igénybevételére és Online termékigénylésre sem lesz lehetőség.