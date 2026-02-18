Ft
02. 18.
szerda
ember kormányfő washington orbán viktor

Hihetetlen tempót diktál Orbán Viktor, alig 40 órára repül csak ki Washingtonba (VIDEÓ)

2026. február 18. 17:41

„Az ember nem válogathat, ez van!” – fogalmazott a kormányfő.

2026. február 18. 17:41
Új videóval jelentkezett Instagram-oldalán Orbán Viktor, amelyben a miniszterelnök röviden vázolta az előtte lévő néhány nap eseményeit. A bejelentkezésből kiderül, hogy hamarosan Washingtonba repül, ahol mindössze 38 órát fog eltölteni. Ezt követően Békéscsabán van jelenése, illetve egy reptérfejlesztési megbeszélésen kell részt vennie.

Orbán Viktor szerint ez egy kampányidőszakra jellemző tempó: 

Az ember nem válogathat, ez van” 

fogalmazott a kormányfő, akinek videóját teljes terjedelmében alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala 

 

csulak
2026. február 18. 18:48
Beszeljen Trumppal az ukranok viselkedeserol ! es kerje meg Trumpot ,hogy beszeljen az idiota Zsele fejevel.
cirmos
2026. február 18. 18:32
szerintem trump felajánlja a háborúpárti shell segítségét.
szantofer
2026. február 18. 18:20
Három év múlva erre a Béketanácsra a kutya sem fog emlékezni. Valamire való politikusok nem is erőlködnek vele. A világ most kivárásra játszik. Trumpot túl kell élni, és a dolgok visszakerülnek a normális kerékvágásba.
szantofer
2026. február 18. 18:16
nuevoreynuevaley 2026. február 18. 18:06 Megy meg egy kort, hatha megis lesz vedopajzs ? Na az lesz még "gyönyörű" ha arra is rászorulunk.
