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Libanon Benjamin Netanjahu Donald Trump Izrael Hezbollah Bejrút Szíria Egyesült Államok

Trump megint rendezkedett a Közel-keleten: megmondta Netanjahunak, mit tegyen

2026. június 16. 16:19

Az amerikai elnök szerint Izrael túl messzire ment a bejrúti csapással, és Szíriának kellene fellépnie a Hezbollah ellen.

2026. június 16. 16:19

Donald Trump a G7-csúcstalálkozón nyíltan bírálta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt a Libanon elleni legutóbbi támadás miatt – írja az Euronews. Az amerikai elnök úgy vélte, Izraelnek visszafogottabban kellene eljárnia, miközben a Hezbollah elleni fellépésben nagyobb szerepet szánna Szíriának.

Trumpnak nem tetszett a bejrúti csapás

Trump a katari emírrel, Tamím bin Hamad Ál Szánival folytatott tárgyalása után nyilatkozott újságíróknak a franciaországi Évian-les-Bains-ben zajló G7-csúcson. Az amerikai elnök elismerte, hogy a Hezbollah továbbra is komoly biztonsági problémát jelent a térségben, ugyanakkor bírálta Izrael katonai módszereit.

Vasárnap az izraeli hadsereg – nem sokkal az előző, iráni válaszcsapást kiváltó katonai akciót követően – csapást mért egy bejrúti épületre, amely állítása szerint a Hezbollah egyik parancsnoki központjának adott otthont. A támadásban három ember meghalt, több mint egy tucatnyian pedig megsérültek.

Trump szerint azonban az ilyen akciók aránytalanok lehetnek:

Izrael túl régóta harcol a Hezbollah ellen, és túl sok ember hal meg.”

Hozzátette:

Nem kell minden alkalommal lerombolni egy egész lakóházat, amikor valakit keresnek, mert nagyon sok ember él ezekben az épületekben, és nem mindegyikük Hezbollah-tag.”

Szíriára nagyobb szerep hárulhat a jövőben?

Az amerikai elnök meglepő módon Szíria új vezetőjét, Ahmed Huszejn es-Sart nevezte meg olyan szereplőként, aki képes lehet kezelni a Hezbollah jelentette fenyegetést.

Trump szerint a szíriai elnök

nagyon rátermett”, és „nagyon jó kapcsolatban van” vele.

Úgy fogalmazott, hogy ha Izrael nem tudja végrehajtani műveleteit anélkül, hogy civilek is áldozatul esnének, akkor

ő majd elvégzi a munkát”.

Bár Trump hangsúlyozta, hogy továbbra is kiváló kapcsolatot ápol Netanjahuval, elismerte, hogy a legutóbbi libanoni támadás nem nyerte el a tetszését.

Nem tetszett, hogy egy kisebb dróntámadás miatt csapást hajtott végre Libanonban. Kegyetlen volt. Ez már túl sok volt”

– mondta.

Az amerikai elnök szerint Libanon különösen nehéz helyzetben van a térség konfliktusai közepette:

Őket kezelték a legrosszabbul, és nem is képesek megvédeni magukat.”

Az Axios korábban arról számolt be, hogy Trump a bejrúti csapást követően telefonon is élesen bírálta Netanjahut, és állítólag azt mondta neki, hogy „nincs ítélőképessége”.

Politikai csapdába került Netanjahu?

A BBC elemzése szerint az amerikai–iráni békemegállapodás súlyos politikai dilemmát teremtett Benjamin Netanjahu számára. Az izraeli miniszterelnök ugyanis évtizedeken át arra építette politikai imázsát, hogy

  • képes befolyásolni az amerikai döntéshozókat,
  • hatékonyan fellép Iránnal szemben és
  • garantálja Izrael biztonságát.

A mostani megállapodás azonban több ponton is megkérdőjelezi ezt a képet. Donald Trump nyilvánosan bírálta a bejrúti csapást, miközben az egyezség értelmében Izraelnek vissza kell fognia katonai műveleteit Libanonban. Ez különösen kényes kérdés a várható októberi izraeli parlamenti választások előtt.

Jair Lapid ellenzéki vezető szerint Netanjahu előtt két rossz lehetőség maradt:

  • vagy nyílt konfliktusba kerül Izrael legfontosabb szövetségesével, az Egyesült Államokkal,
  • vagy elfogad egy olyan megállapodást, amely szerinte sérti az ország érdekeit.

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Saját táborából is támadják

A kritikák nemcsak az ellenzék felől érkeznek. Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter kijelentette, hogy Trump megállapodása nem kötelezi Izraelt, és nem garantálja az ország biztonságát.

A Likud képviselője, Ariel Kallner szintén hangsúlyozta, hogy Izrael továbbra is megvédi magát:

Azt tesszük, amit tennünk kell. És elvárjuk, hogy a barátaink megértsenek minket.”

Sima Shine volt Moszad-tiszt és Irán-szakértő szerint Jeruzsálemben nehezen értik, miért fogadta el Washington az egyezséget. Úgy véli, hogy azzal, hogy az Egyesült Államok lényegében Szíriára és Iránra bízná a Hezbollah ügyét, Teherán továbbra is jelentős befolyást gyakorolhat Libanonban.

Megkopott a „Biztonság ura” imázs

Netanjahu hétfői sajtótájékoztatóján visszautasította azokat a vádakat, hogy kudarcot vallott volna. Mint fogalmazott:

Felnőtt életem nagy részét annak szenteltem, hogy megakadályozzam Irán atomfegyverhez jutását.”

Hozzátette:

Iránnak nem lesz atomfegyvere.”

A BBC szerint azonban a miniszterelnök politikai helyzete egyre nehezebb:

  • a Hamász továbbra is jelentős területeket ellenőriz Gázában,
  • Izrael katonai jelenléte kiterjedt Gázára, Libanonra és Szíria egyes részeire,
  • miközben a konfliktusok nem számolták fel végleg az ország legfontosabb ellenfeleit.

Danny Citrinowicz, az izraeli Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének kutatója szerint Izraelnek újra kell gondolnia Irán-stratégiáját. A szakértő arra figyelmeztetett, hogy bármilyen izraeli katonai lépés, amelyet Washington a megállapodás szabotálásának tekintene, kemény amerikai reakciót válthat ki.

A BBC összegzése szerint Netanjahu politikai pályafutásának egyik legnehezebb helyzetével néz szembe: immár nem egy ellenséggel, hanem legfontosabb szövetségesével került stratégiai konfliktusba.

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Fotó: Jim WATSON / AFP

 

Összesen 1 komment

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gabor87
2026. június 16. 17:11
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