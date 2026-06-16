Trump megint rendezkedett a Közel-keleten: megmondta Netanjahunak, mit tegyen

Saját táborából is támadják

A kritikák nemcsak az ellenzék felől érkeznek. Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter kijelentette, hogy Trump megállapodása nem kötelezi Izraelt, és nem garantálja az ország biztonságát.

A Likud képviselője, Ariel Kallner szintén hangsúlyozta, hogy Izrael továbbra is megvédi magát:

Azt tesszük, amit tennünk kell. És elvárjuk, hogy a barátaink megértsenek minket.”

Sima Shine volt Moszad-tiszt és Irán-szakértő szerint Jeruzsálemben nehezen értik, miért fogadta el Washington az egyezséget. Úgy véli, hogy azzal, hogy az Egyesült Államok lényegében Szíriára és Iránra bízná a Hezbollah ügyét, Teherán továbbra is jelentős befolyást gyakorolhat Libanonban.

Megkopott a „Biztonság ura” imázs

Netanjahu hétfői sajtótájékoztatóján visszautasította azokat a vádakat, hogy kudarcot vallott volna. Mint fogalmazott:

Felnőtt életem nagy részét annak szenteltem, hogy megakadályozzam Irán atomfegyverhez jutását.”

Hozzátette:

Iránnak nem lesz atomfegyvere.”

A BBC szerint azonban a miniszterelnök politikai helyzete egyre nehezebb:

a Hamász továbbra is jelentős területeket ellenőriz Gázában,

Izrael katonai jelenléte kiterjedt Gázára, Libanonra és Szíria egyes részeire,

miközben a konfliktusok nem számolták fel végleg az ország legfontosabb ellenfeleit.

Danny Citrinowicz, az izraeli Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének kutatója szerint Izraelnek újra kell gondolnia Irán-stratégiáját. A szakértő arra figyelmeztetett, hogy bármilyen izraeli katonai lépés, amelyet Washington a megállapodás szabotálásának tekintene, kemény amerikai reakciót válthat ki.

A BBC összegzése szerint Netanjahu politikai pályafutásának egyik legnehezebb helyzetével néz szembe: immár nem egy ellenséggel, hanem legfontosabb szövetségesével került stratégiai konfliktusba.