Svédország bekeményít: véget érhetnek a migránsok számára a következmények nélküli évek

Svédország újabb lépést tett a bevándorlás szigorúbb ellenőrzése felé. A Breitbart beszámolója szerint a svéd parlament, a Riksdag hétfőn elfogadta az úgynevezett „jó magaviseleti” törvényt, amely lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy visszavonják azoknak a migránsoknak a tartózkodási engedélyét, akik nem felelnek meg az új követelményeknek.

A jogszabály célja a parlament tájékoztatása szerint az, hogy növelje az egyének eltávolításának lehetőségét az életvitelük alapján. A döntés értelmében a külföldiek magatartása a jövőben nagyobb súllyal esik latba mind a tartózkodási engedélyek kiadásakor, mind azok visszavonásakor.

A szigorítások nyomán megtagadható vagy visszavonható lesz a tartózkodási engedély azoknál, akik nem tartják be a törvényeket, a szabályokat vagy a hatósági döntéseket. Ugyancsak problémát jelenthet a jelentős adósság, az adótartozás, illetve az, ha valaki tisztességtelen módon biztosítja a megélhetését. A szabályozás a bűnszervezetekhez köthető személyeket is érintheti.