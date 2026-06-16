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Svédország migráció tartózkodási engedély

Svédország bekeményít: véget érhetnek a migránsok számára a következmények nélküli évek

2026. június 16. 14:59

A svéd parlament új jogszabályt fogadott el, amely jelentősen szigorítja a tartózkodási engedélyek feltételeit. A migránsok akár jelentős tartozások, szabályszegések vagy bűnözői kapcsolatok miatt is elveszíthetik engedélyüket, és kiutasíthatják őket az országból.

2026. június 16. 14:59
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Svédország újabb lépést tett a bevándorlás szigorúbb ellenőrzése felé. A Breitbart beszámolója szerint a svéd parlament, a Riksdag hétfőn elfogadta az úgynevezett „jó magaviseleti” törvényt, amely lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy visszavonják azoknak a migránsoknak a tartózkodási engedélyét, akik nem felelnek meg az új követelményeknek.

A jogszabály célja a parlament tájékoztatása szerint az, hogy növelje az egyének eltávolításának lehetőségét az életvitelük alapján. A döntés értelmében a külföldiek magatartása a jövőben nagyobb súllyal esik latba mind a tartózkodási engedélyek kiadásakor, mind azok visszavonásakor.

A szigorítások nyomán megtagadható vagy visszavonható lesz a tartózkodási engedély azoknál, akik nem tartják be a törvényeket, a szabályokat vagy a hatósági döntéseket. Ugyancsak problémát jelenthet a jelentős adósság, az adótartozás, illetve az, ha valaki tisztességtelen módon biztosítja a megélhetését. A szabályozás a bűnszervezetekhez köthető személyeket is érintheti.

A migránsok életvitele is döntő szempont lesz

A svéd kormánykoalíció javaslatára elfogadott törvény a már korábban kiadott tartózkodási engedélyekre is vonatkozik. Az új szabályok 2026. július 13-án lépnek hatályba.

A Svéd Demokraták pártja közösségi oldalán úgy értékelte a döntést, hogy teljesítik választási ígéreteiket. 

A párt szerint a parlament ugyanazon a napon a bandabűnözők büntetéseinek szigorításáról, a hivatalnoki felelősség visszaállításáról és a tartózkodási engedélyekhez kapcsolódó jellemkövetelményekről is igennel szavazott.

A szigorítás előzménye, hogy Johan Forssell migrációs miniszter már tavaly olyan jelentést mutatott be, amely a jó magaviselet követelményének bevezetését szorgalmazta. A miniszter szerint miközben meg kell érnie a szabályok betartásának és a svéd társadalomba való beilleszkedésnek, következményekkel is kell járnia annak, ha valaki bűncselekményt követ el vagy helytelenül viselkedik. Amikor a miniszter márciusban a parlament elé terjesztette a javaslatot, úgy fogalmazott:

Aki nem tesz erőfeszítést arra, hogy helyesen cselekedjen, az ne számíthasson arra, hogy maradhat.

Az azonosítást is könnyebbé teszik

A parlament hétfőn további módosításokat is elfogadott a svéd idegenrendészeti törvényben. Az intézkedések célja a kiutasítási eljárások egyszerűsítése, valamint az, hogy a rendőrség és a migrációs hatóságok hatékonyabban hajthassák végre a kitoloncolási döntéseket.

Az új szabályok alapján több állami szervnek is tájékoztatnia kell a rendőrséget, ha okkal feltételezhető, hogy egy külföldi nem jogosult Svédországban tartózkodni.

A hatóságok emellett szélesebb körben alkalmazhatnak ujjlenyomatvételt és fényképezést a migránsok személyazonosságának megállapítására. Bizonyos esetekben a mobiltelefonok lefoglalására és átvizsgálására is lehetőség nyílik, ha feltételezhető, hogy azok a személyazonosság megállapításához szükséges információkat tartalmaznak.

A törvény kritikusai szerint a szabályozás túl tág teret ad a hatóságoknak. A The Guardian beszámolója szerint az ellenzők önkényesnek nevezték a feltételeket, míg a stockholmi Civil Rights Defenders jogvédő szervezet úgy vélte, hogy a jogszabály aláássa a jogállamiságot, mert bizonytalanságban hagyja az embereket azzal kapcsolatban, hogy milyen cselekedeteket vagy megnyilvánulásokat használhatnak fel ellenük.

Nyitókép: Philippe HUGUEN / AFP

 

Összesen 23 komment

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2026. június 16. 16:53 Szerkesztve
» massivement6 2026. június 16. 15:22 Helyes. Na ugye, hogy nem kell ehhez korrupt uszító tolvaj fidkánymaffia.« Sikertelen nemhatékony kormányintézkedésekért valóban nem kell Svédországig menni. 35. napja padlógázon tolják Budapesten. Ma pl. ismét egymillió eurót dobott el Magyarország a tiszaszopotkák pénzéből. 🤣🤣🤣🤣
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NokiNokedli
2026. június 16. 16:49
"Felháborító!" ...és hol vannak az Európai Értékek?
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véna
2026. június 16. 16:28
jómagaviseleti, beszarás, ki állapítja meg, valami civiljóska beilleszkedési alapítvány? Merthogy sverigéknél tilos ilyenről statisztikát vezetni elég régóta
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calidus-2
2026. június 16. 16:12
Doktor Miniszterúr korábban elmagyarázta hogy a leghülyébb svéd is megérthesse! Nyomd ki a fogrémet a tubusból, majd próbáld meg visszatölteni hiánytalanul. Szívesen
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