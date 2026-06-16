Svédország bekeményít: véget érhetnek a migránsok számára a következmények nélküli évek

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
A svéd parlament új jogszabályt fogadott el, amely jelentősen szigorítja a tartózkodási engedélyek feltételeit. A migránsok akár jelentős tartozások, szabályszegések vagy bűnözői kapcsolatok miatt is elveszíthetik engedélyüket, és kiutasíthatják őket az országból.
Svédország újabb lépést tett a bevándorlás szigorúbb ellenőrzése felé. A Breitbart beszámolója szerint a svéd parlament, a Riksdag hétfőn elfogadta az úgynevezett „jó magaviseleti” törvényt, amely lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy visszavonják azoknak a migránsoknak a tartózkodási engedélyét, akik nem felelnek meg az új követelményeknek.
A jogszabály célja a parlament tájékoztatása szerint az, hogy növelje az egyének eltávolításának lehetőségét az életvitelük alapján. A döntés értelmében a külföldiek magatartása a jövőben nagyobb súllyal esik latba mind a tartózkodási engedélyek kiadásakor, mind azok visszavonásakor.
A szigorítások nyomán megtagadható vagy visszavonható lesz a tartózkodási engedély azoknál, akik nem tartják be a törvényeket, a szabályokat vagy a hatósági döntéseket. Ugyancsak problémát jelenthet a jelentős adósság, az adótartozás, illetve az, ha valaki tisztességtelen módon biztosítja a megélhetését. A szabályozás a bűnszervezetekhez köthető személyeket is érintheti.
A svéd kormánykoalíció javaslatára elfogadott törvény a már korábban kiadott tartózkodási engedélyekre is vonatkozik. Az új szabályok 2026. július 13-án lépnek hatályba.
A Svéd Demokraták pártja közösségi oldalán úgy értékelte a döntést, hogy teljesítik választási ígéreteiket.
A párt szerint a parlament ugyanazon a napon a bandabűnözők büntetéseinek szigorításáról, a hivatalnoki felelősség visszaállításáról és a tartózkodási engedélyekhez kapcsolódó jellemkövetelményekről is igennel szavazott.
A szigorítás előzménye, hogy Johan Forssell migrációs miniszter már tavaly olyan jelentést mutatott be, amely a jó magaviselet követelményének bevezetését szorgalmazta. A miniszter szerint miközben meg kell érnie a szabályok betartásának és a svéd társadalomba való beilleszkedésnek, következményekkel is kell járnia annak, ha valaki bűncselekményt követ el vagy helytelenül viselkedik. Amikor a miniszter márciusban a parlament elé terjesztette a javaslatot, úgy fogalmazott:
Aki nem tesz erőfeszítést arra, hogy helyesen cselekedjen, az ne számíthasson arra, hogy maradhat.
A parlament hétfőn további módosításokat is elfogadott a svéd idegenrendészeti törvényben. Az intézkedések célja a kiutasítási eljárások egyszerűsítése, valamint az, hogy a rendőrség és a migrációs hatóságok hatékonyabban hajthassák végre a kitoloncolási döntéseket.
Az új szabályok alapján több állami szervnek is tájékoztatnia kell a rendőrséget, ha okkal feltételezhető, hogy egy külföldi nem jogosult Svédországban tartózkodni.
A hatóságok emellett szélesebb körben alkalmazhatnak ujjlenyomatvételt és fényképezést a migránsok személyazonosságának megállapítására. Bizonyos esetekben a mobiltelefonok lefoglalására és átvizsgálására is lehetőség nyílik, ha feltételezhető, hogy azok a személyazonosság megállapításához szükséges információkat tartalmaznak.
A törvény kritikusai szerint a szabályozás túl tág teret ad a hatóságoknak. A The Guardian beszámolója szerint az ellenzők önkényesnek nevezték a feltételeket, míg a stockholmi Civil Rights Defenders jogvédő szervezet úgy vélte, hogy a jogszabály aláássa a jogállamiságot, mert bizonytalanságban hagyja az embereket azzal kapcsolatban, hogy milyen cselekedeteket vagy megnyilvánulásokat használhatnak fel ellenük.
Nyitókép: Philippe HUGUEN / AFP