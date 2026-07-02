Vendégmunkásstop: ezért aggódnak a mezőgazdaságban

A szervezet támogatja a külföldi munkaerő alkalmazásának felülvizsgálatát, de egy teljes vendégmunkásstopot elfogadhatatlannak tart, mert az súlyos működési problémákat okozhat az ágazatban.

Az agrárium képviselői szerint számos munkakörre egyszerűen nem találnak magyar dolgozókat, különösen az állattartásban és a kertészetekben. A probléma nem elsősorban a bérekkel függ össze, hanem azzal, hogy ezek a munkák nem vonzóak a hazai munkavállalók számára. Emiatt a gazdaságok egyre inkább harmadik országból érkező dolgozókra támaszkodnak, miközben még így is jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek.

A szakmai szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy külföldi munkaerő nélkül csökkenne a termelés, veszélybe kerülnének az idénymunkák, sőt egyes gazdaságok fennmaradása is. Egy minisztériumi egyeztetésen az agrár- és élelmiszeripari szereplők egyhangúlag jelezték, hogy a jelenlegi termelési szintet nem tudnák fenntartani a külföldi dolgozók nélkül. Hangsúlyozták, hogy nem a magyar munkaerőt kívánják kiváltani, hanem olyan állásokat töltenek be, amelyekre nincs hazai jelentkező.