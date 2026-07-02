Vendégmunkásstop: ezért aggódnak a mezőgazdaságban

Csörte a vendégmunkások körül, most akkor a nagy cégek, vagy a kormány mellett az igazság? (VIDEÓ)
Magyar Péter szerint a Master Good profitjából bőven futná tisztességes fizetésre a magyar munkavállalóknak.
A mezőgazdaságban, azon belül is az állattartásban és a kertészetekben elvégzendő munkák nem túl népszerűek.
A kormány június 6-án életbe léptette a vendégmunkásstopot, amely megtiltja új vendégmunkás-tartózkodási engedélyek kiadását a harmadik országbeli munkavállalók számára. Bár a korábban kiadott engedélyek érvényben maradnak, a döntés bizonytalanságot okozott, különösen a mezőgazdasági szereplők körében. Az agrárminiszter hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaságban használt más engedélytípusok – például a szezonális vagy foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek – továbbra is elérhetők - írta a 24.hu.
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Magyar Péter szerint a Master Good profitjából bőven futná tisztességes fizetésre a magyar munkavállalóknak.
A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége szerint ugyanakkor a kormány kommunikációja nem egyértelmű, ezért a gazdák nem tudják, milyen irányba változik a szabályozás.
A szervezet támogatja a külföldi munkaerő alkalmazásának felülvizsgálatát, de egy teljes vendégmunkásstopot elfogadhatatlannak tart, mert az súlyos működési problémákat okozhat az ágazatban.
Az agrárium képviselői szerint számos munkakörre egyszerűen nem találnak magyar dolgozókat, különösen az állattartásban és a kertészetekben. A probléma nem elsősorban a bérekkel függ össze, hanem azzal, hogy ezek a munkák nem vonzóak a hazai munkavállalók számára. Emiatt a gazdaságok egyre inkább harmadik országból érkező dolgozókra támaszkodnak, miközben még így is jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek.
A szakmai szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy külföldi munkaerő nélkül csökkenne a termelés, veszélybe kerülnének az idénymunkák, sőt egyes gazdaságok fennmaradása is. Egy minisztériumi egyeztetésen az agrár- és élelmiszeripari szereplők egyhangúlag jelezték, hogy a jelenlegi termelési szintet nem tudnák fenntartani a külföldi dolgozók nélkül. Hangsúlyozták, hogy nem a magyar munkaerőt kívánják kiváltani, hanem olyan állásokat töltenek be, amelyekre nincs hazai jelentkező.
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A kormány életbe léptette a vendégmunkás stopot. Ezzel egyidőben a miniszterelnök bejelentette: A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.
A gazdálkodók egyszerűbb, kiszámíthatóbb foglalkoztatási szabályokat szeretnének, függetlenül attól, milyen engedélytípussal érkeznek a külföldi munkások.
A munkaerő-kölcsönző cégek tapasztalatai is azt mutatják, hogy a mezőgazdaságban nagy az igény a Fülöp-szigeteki, vietnámi és más ázsiai dolgozókra. A szakmai szervezetek szerint a kormánynak világos szabályozással és folyamatos egyeztetéssel kellene biztosítania, hogy a mezőgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen munkaerő a jövőben is rendelkezésre álljon.
Nyitókép: Rosta Tibor/MTI