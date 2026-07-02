Ft
Ft
29°C
24°C
Ft
Ft
29°C
24°C
07. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
mezőgazdaságban munkaerő tartózkodási engedély

Vendégmunkásstop: ezért aggódnak a mezőgazdaságban

2026. július 02. 06:58

A mezőgazdaságban, azon belül is az állattartásban és a kertészetekben elvégzendő munkák nem túl népszerűek.

2026. július 02. 06:58
null

A kormány június 6-án életbe léptette a vendégmunkásstopot, amely megtiltja új vendégmunkás-tartózkodási engedélyek kiadását a harmadik országbeli munkavállalók számára. Bár a korábban kiadott engedélyek érvényben maradnak, a döntés bizonytalanságot okozott, különösen a mezőgazdasági szereplők körében. Az agrárminiszter hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaságban használt más engedélytípusok – például a szezonális vagy foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek – továbbra is elérhetők - írta a 24.hu. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége szerint ugyanakkor a kormány kommunikációja nem egyértelmű, ezért a gazdák nem tudják, milyen irányba változik a szabályozás. 

A szervezet támogatja a külföldi munkaerő alkalmazásának felülvizsgálatát, de egy teljes vendégmunkásstopot elfogadhatatlannak tart, mert az súlyos működési problémákat okozhat az ágazatban.

Az agrárium képviselői szerint számos munkakörre egyszerűen nem találnak magyar dolgozókat, különösen az állattartásban és a kertészetekben. A probléma nem elsősorban a bérekkel függ össze, hanem azzal, hogy ezek a munkák nem vonzóak a hazai munkavállalók számára. Emiatt a gazdaságok egyre inkább harmadik országból érkező dolgozókra támaszkodnak, miközben még így is jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek.

A szakmai szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy külföldi munkaerő nélkül csökkenne a termelés, veszélybe kerülnének az idénymunkák, sőt egyes gazdaságok fennmaradása is. Egy minisztériumi egyeztetésen az agrár- és élelmiszeripari szereplők egyhangúlag jelezték, hogy a jelenlegi termelési szintet nem tudnák fenntartani a külföldi dolgozók nélkül. Hangsúlyozták, hogy nem a magyar munkaerőt kívánják kiváltani, hanem olyan állásokat töltenek be, amelyekre nincs hazai jelentkező.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Véletlen egybeesés?

A kormány életbe léptette a vendégmunkás stopot. Ezzel egyidőben a miniszterelnök bejelentette: A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.

A gazdálkodók egyszerűbb, kiszámíthatóbb foglalkoztatási szabályokat szeretnének, függetlenül attól, milyen engedélytípussal érkeznek a külföldi munkások. 

A munkaerő-kölcsönző cégek tapasztalatai is azt mutatják, hogy a mezőgazdaságban nagy az igény a Fülöp-szigeteki, vietnámi és más ázsiai dolgozókra. A szakmai szervezetek szerint a kormánynak világos szabályozással és folyamatos egyeztetéssel kellene biztosítania, hogy a mezőgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen munkaerő a jövőben is rendelkezésre álljon.


Nyitókép: Rosta Tibor/MTI

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
peppee
2026. július 02. 08:50
Az vajon eszébe jutott valakinek,hogy tisztességes bért kéne adni?Tehát azért mert valaki mg-i idény vagy napi bejelentős munkás adhatnának normális bért,és akkor nem kéne vendégmunkás.Miért tekintünk még mindig a kétkezi mg-i munkásra mint rabszolgára az 1800-as évekből?
Válasz erre
1
0
Magyarorszag-elveszett
2026. július 02. 08:50
Több ismerősöm azt mondja, hogy a Fidesz alatt tudta kicserélni teljesen újra az összes gépét, de a tiszára szavazott. Amúgy tényleg jó dolgukban nem tudták mire szavaztak.
Válasz erre
1
0
Galerida
2026. július 02. 08:09
Bezzeg péter kormányában nincs akadálya vendégmunkások alkalmazásának! Még az állampolgárságukat firtatni is tilos, de "Gyümölcséről ismerni meg a fát!" és már látni jeleket....
Válasz erre
4
1
Dixtroy
•••
2026. július 02. 08:07 Szerkesztve
"A szakmai szervezetek szerint a kormánynak világos szabályozással és folyamatos egyeztetéssel kellene biztosítania, hogy a mezőgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen munkaerő a jövőben is rendelkezésre álljon." Nem tetszettek figyelni? A kurmánynak semmi ilyen szándéka nincsen, az állítólagos maffia üldözése kapcsán átjátssza a rendes munkakultúrájú vendégmunkásokat a németeknek. mert majd a húsz éve munkanélküli drogos cigány munkáját el ne vegyék.
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!