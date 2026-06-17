Napokkal a magyar korlátozás után: a német elnök Fülöp-szigeteki turnén toboroz munkaerőt

Napokkal azután, hogy a magyar kormány hirtelen véget vetett a Fülöp-szigetekről érkező vendégmunkások tömeges behozatalának, Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök személyesen utazott a szigetországba, hogy munkaerőt szerezzen a német gazdaság számára. A hivatalos német közlemény szerint a látogatás célja egyértelműen a „szakmunkás- és szakember-áramlás” erősítése.

Steinmeier és felesége, Elke Büdenbender június 14. és 18. között látogatott Indonéziába, a Fülöp-szigetekre és Üzbegisztánba. A delegációban jelentős német gazdasági küldöttség vett részt, ami jól mutatja: