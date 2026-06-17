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frank - walter steinmeier fülöp - szigetek ferdinand marcos munkaerő

Napokkal a magyar korlátozás után: a német elnök Fülöp-szigeteki turnén toboroz munkaerőt

2026. június 17. 21:32

Ázsiába kutat munkaerő után Frank-Walter Steinmeier.

2026. június 17. 21:32
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Napokkal azután, hogy a magyar kormány hirtelen véget vetett a Fülöp-szigetekről érkező vendégmunkások tömeges behozatalának, Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök személyesen utazott a szigetországba, hogy munkaerőt szerezzen a német gazdaság számára. A hivatalos német közlemény szerint a látogatás célja egyértelműen a „szakmunkás- és szakember-áramlás” erősítése.

Steinmeier és felesége, Elke Büdenbender június 14. és 18. között látogatott Indonéziába, a Fülöp-szigetekre és Üzbegisztánba. A delegációban jelentős német gazdasági küldöttség vett részt, ami jól mutatja:

Berlin számára stratégiai kérdés a távol-keleti és közép-ázsiai munkaerő bevonása a saját demográfiai válság enyhítésére.

„Legfőbb ideje volt már” – Steinmeier a Fülöp-szigeteken

A Fülöp-szigeteki állomáson Steinmeier találkozott ifj. Ferdinand Marcos elnökkel. A közös sajtótájékoztatón a német államfő egyértelműen fogalmazott: „Azt gondolom, legfőbb ideje volt már egy német szövetségi elnök látogatásának.”

A két elnök kiemelte a partnerséget „a globális rend fenntartásában, a béke és stabilitás megőrzésében Ázsiában”, valamint a klímavédelem és a gazdasági együttműködés mellett külön hangsúlyt kapott „a két nép összekapcsolása a kvalifikált munkaerő migrációján keresztül”.

Steinmeier emellett ellátogatott a Lufthansa Technik Philippines létesítményébe – amely a világ egyik legnagyobb repülőgép-karbantartó központja –, ahol szinte kizárólag filippínó szakembereket képeznek német színvonalon.

Munkaerővadászat keleten

A Fülöp-szigeteki állomás csak egy darabja volt Steinmeier indonéz–filippínó–üzbegisztáni körútjának. Indonéziában Prabowo Subianto elnökkel tárgyaltak a szabadkereskedelmi megállapodás megvalósításáról és a szakemberek cseréjéről. Üzbegisztánban pedig gazdasági szerződéseket írtak alá, és kifejezetten a szakmunkás-migráció témájában tartottak eseményt.

Nyitókép: Frank-Walter Steinmeier német elnök (balra) ifj. Ferdinand Marcos fülöp-szigeteki elnökkel sétál a 2026. június 16-án Manilában, a Malacanang-palotában tartott sajtótájékoztatót követően. Forrás: Ezra Aycan / POOL / AFP

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Összesen 7 komment

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Vucli_T
2026. június 17. 22:04
Azt szokták mondani, nincs veszélyesebb, mint ha valaki elhiszi a saját propagandáját. Ezek a nyomorultak addig pofáztak a városligeti tó kacsáit felzabáló Fülöp-szigeteki stb. "migránsokról" (valójában: vendégmunkásokról), míg aztán el is hitték, amit mondtak.
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2
0
Toma78
•••
2026. június 17. 21:59 Szerkesztve
Ó hát micsoda véletlen. Amikor cipőt kötöttél Mertz elött erről is volt seggre pacsi alku a migránsok mellett? Esetleg a " mérgező" akkumulátor gyárak is átköltöznek? Végül is elvándotol innen az autóipar is majd mehetnek az ott dolgozók a filippinók helyet megállót sepregetni meg pizzát kiszállítani...A balatonnál közben sír a lángosos, hogy 1 millért se talál nyárra embert a boltba. De majd a "munkamániás" magyar sepregetni majd Vitézy asszonynak a lángoló vagonokat egy marék rízsért... Agyhalott hontalan férgek tapsikoljatok csak nyugodtann Remélem sokan lesztek munka nélkül. Akkor majd áradhattok basszátok meg!🖕🤡🖕
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4
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Deplorable
2026. június 17. 21:53
Szánalmas hülye Polos!
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pollip
2026. június 17. 21:40
Majd MP leüvölti a fejüket, hogy milyen hülyék! Tessék őt követni!
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