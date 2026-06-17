Napokkal a magyar korlátozás után: a német elnök Fülöp-szigeteki turnén toboroz munkaerőt

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Ázsiába kutat munkaerő után Frank-Walter Steinmeier.
Napokkal azután, hogy a magyar kormány hirtelen véget vetett a Fülöp-szigetekről érkező vendégmunkások tömeges behozatalának, Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök személyesen utazott a szigetországba, hogy munkaerőt szerezzen a német gazdaság számára. A hivatalos német közlemény szerint a látogatás célja egyértelműen a „szakmunkás- és szakember-áramlás” erősítése.
Steinmeier és felesége, Elke Büdenbender június 14. és 18. között látogatott Indonéziába, a Fülöp-szigetekre és Üzbegisztánba. A delegációban jelentős német gazdasági küldöttség vett részt, ami jól mutatja:
Berlin számára stratégiai kérdés a távol-keleti és közép-ázsiai munkaerő bevonása a saját demográfiai válság enyhítésére.
A Fülöp-szigeteki állomáson Steinmeier találkozott ifj. Ferdinand Marcos elnökkel. A közös sajtótájékoztatón a német államfő egyértelműen fogalmazott: „Azt gondolom, legfőbb ideje volt már egy német szövetségi elnök látogatásának.”
A két elnök kiemelte a partnerséget „a globális rend fenntartásában, a béke és stabilitás megőrzésében Ázsiában”, valamint a klímavédelem és a gazdasági együttműködés mellett külön hangsúlyt kapott „a két nép összekapcsolása a kvalifikált munkaerő migrációján keresztül”.
Steinmeier emellett ellátogatott a Lufthansa Technik Philippines létesítményébe – amely a világ egyik legnagyobb repülőgép-karbantartó központja –, ahol szinte kizárólag filippínó szakembereket képeznek német színvonalon.
A Fülöp-szigeteki állomás csak egy darabja volt Steinmeier indonéz–filippínó–üzbegisztáni körútjának. Indonéziában Prabowo Subianto elnökkel tárgyaltak a szabadkereskedelmi megállapodás megvalósításáról és a szakemberek cseréjéről. Üzbegisztánban pedig gazdasági szerződéseket írtak alá, és kifejezetten a szakmunkás-migráció témájában tartottak eseményt.
Nyitókép: Frank-Walter Steinmeier német elnök (balra) ifj. Ferdinand Marcos fülöp-szigeteki elnökkel sétál a 2026. június 16-án Manilában, a Malacanang-palotában tartott sajtótájékoztatót követően. Forrás: Ezra Aycan / POOL / AFP
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