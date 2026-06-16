Lannert Judit egyeztetett a felsőoktatási intézmények vezetőivel
Lannert Judit azt is hangsúlyozta, hogy olyan egyetemeket szeretnénk, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek.
A szervezett bűnözés egyre tudatosabban és egyre sikeresebben épít kapcsolatot a fiatal generációkkal.
„A 2026-os európai drogjelentés egyik legfenyegetőbb megállapítása arról szól, hogy a szervezett bűnözés egyre tudatosabban és egyre sikeresebben épít kapcsolatot a fiatal generációkkal. Az európai szakemberek figyelmeztetése fel kell, hogy villantsa minden döntéshozó fejében azt a bizonyos vörös lámpát, a fiatalok ma már nem csupán a drogpiac fogyasztói, hanem egyre gyakrabban annak eszközei és szereplői is.
Ez a tendencia alapvetően új kihívást jelent. A múltban a drogpolitika elsősorban arra koncentrált, hogyan lehet megelőzni a szerhasználatot. Ma, mikor ebben sem állunk egyértelműen nyerésre, legalább ilyen fontos kérdés, hogyan lehet megakadályozni, hogy a fiatalok a szervezett bűnözés utánpótlásává váljanak. A modern drogpiac ugyanis nem úgy működik, mint néhány évtizeddel ezelőtt. A digitális platformok, az üzenetküldő alkalmazások és a közösségi média révén a toborzás gyorsabb, olcsóbb és célzottabb lett. Egy tizenéves vagy fiatal felnőtt számára a bűnözői körök sokszor nem erőszakos alvilági szereplőkként jelennek meg, hanem sikeres, pénzes, látszólag kockázatmentes lehetőséget kínáló kapcsolatokként. A gyors pénz, a státusz és a közösség élménye különösen vonzó lehet olyan élethelyzetekben, ahol a hagyományos társadalmi mobilitás útjai beszűkülnek.
A drogpiac pontosan ott jelenik meg, ahol az állam és a közösség gyengül. Nem véletlen, hogy a bűnszervezetek elsősorban azokat a fiatalokat célozzák meg, akiknek kevés perspektívájuk van, gyenge a családi hátterük, kevésbé érvényesül a család védőfaktor jellege, vagy kevés sikerélményt találnak az iskolarendszerben. A szervezett bűnözés számára a fiatalok nem csupán potenciális vásárlók, hanem olcsó és könnyen pótolható munkaerő is.
Ezért különösen veszélyes az a gondolkodás, amely a drogpolitikát kizárólag egészségügyi vagy kizárólag szabadságjogi kérdésként kezeli. A drogpiac valójában társadalmi befolyásszerzésről szól. Minden olyan térben, ahol az állam, az iskola, a család vagy a helyi közösség elveszíti integráló szerepét, megjelennek azok a szereplők, akik készek ezt az űrt betölteni. Ha egy országban háttérbe szorul a következetes drogellenes stratégia, annak következményei nem egyik napról a másikra jelentkeznek. A változás fokozatos. Először nő az elérhetőség. Ezután csökken a kockázatérzet. A fogyasztás egyre inkább normalizálódik, majd megjelennek azok a fiatalok, akik már nemcsak fogyasztóként, hanem terjesztőként, futárként vagy közvetítőként kapcsolódnak a piachoz. Mire a társadalom érzékeli a problémát, gyakran már egy teljes generáció szocializálódott egy olyan környezetben, ahol a drogpiac a mindennapi valóság részévé vált.
A fiatalok szempontjából a legnagyobb veszély az, hogy a drogpiac alternatív életpályát kínál. Egy olyan világot, ahol a gyors haszon fontosabb a hosszú távú teljesítménynél, ahol a lojalitást nem közösségek vagy intézmények, hanem bűnszervezetek követelik meg, és ahol a siker mércéje a rövid távú anyagi előny lesz. Egy ilyen folyamat hosszú távon nemcsak egészségügyi problémát okoz. Gyengíti a társadalmi kohéziót, rombolja a közbizalmat és növeli a bűnözés utánpótlását. A veszteség nem kizárólag azoknál jelentkezik, akik drogot fogyasztanak. Az egész társadalom fizeti meg az árát a romló közbiztonság, a növekvő egészségügyi kiadások és a kieső emberi potenciál formájában.
A 2026-os európai drogjelentés egyértelműen azt üzeni, hogy a verseny a fiatalokért egyre intenzívebbé vált. Az egyik oldalon ott állnak az iskolarendszerek, a családok, a helyi közösségek és az állami intézmények. A másikon pedig egy több milliárd eurós illegális piac, amely rendkívül gyorsan alkalmazkodik, professzionálisan kommunikál és pontosan tudja, hogyan kell megszólítani a következő generációt.
A kérdés végső soron nem az, hogy lesznek-e drogok Európában. Lesznek. A valódi kérdés az, hogy a fiatalok kitől kapják meg előbb az identitást, a közösséget és a jövőképet: a családjuktól, a társadalomtól vagy a drogpiac szereplőitől.”
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Lannert Judit azt is hangsúlyozta, hogy olyan egyetemeket szeretnénk, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek.
Nyitókép: Pexels
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