Ezért különösen veszélyes az a gondolkodás, amely a drogpolitikát kizárólag egészségügyi vagy kizárólag szabadságjogi kérdésként kezeli. A drogpiac valójában társadalmi befolyásszerzésről szól. Minden olyan térben, ahol az állam, az iskola, a család vagy a helyi közösség elveszíti integráló szerepét, megjelennek azok a szereplők, akik készek ezt az űrt betölteni. Ha egy országban háttérbe szorul a következetes drogellenes stratégia, annak következményei nem egyik napról a másikra jelentkeznek. A változás fokozatos. Először nő az elérhetőség. Ezután csökken a kockázatérzet. A fogyasztás egyre inkább normalizálódik, majd megjelennek azok a fiatalok, akik már nemcsak fogyasztóként, hanem terjesztőként, futárként vagy közvetítőként kapcsolódnak a piachoz. Mire a társadalom érzékeli a problémát, gyakran már egy teljes generáció szocializálódott egy olyan környezetben, ahol a drogpiac a mindennapi valóság részévé vált.

A fiatalok szempontjából a legnagyobb veszély az, hogy a drogpiac alternatív életpályát kínál. Egy olyan világot, ahol a gyors haszon fontosabb a hosszú távú teljesítménynél, ahol a lojalitást nem közösségek vagy intézmények, hanem bűnszervezetek követelik meg, és ahol a siker mércéje a rövid távú anyagi előny lesz. Egy ilyen folyamat hosszú távon nemcsak egészségügyi problémát okoz. Gyengíti a társadalmi kohéziót, rombolja a közbizalmat és növeli a bűnözés utánpótlását. A veszteség nem kizárólag azoknál jelentkezik, akik drogot fogyasztanak. Az egész társadalom fizeti meg az árát a romló közbiztonság, a növekvő egészségügyi kiadások és a kieső emberi potenciál formájában.

A 2026-os európai drogjelentés egyértelműen azt üzeni, hogy a verseny a fiatalokért egyre intenzívebbé vált. Az egyik oldalon ott állnak az iskolarendszerek, a családok, a helyi közösségek és az állami intézmények. A másikon pedig egy több milliárd eurós illegális piac, amely rendkívül gyorsan alkalmazkodik, professzionálisan kommunikál és pontosan tudja, hogyan kell megszólítani a következő generációt.