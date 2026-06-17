Amerika kivonná kulcsfontosságú fegyvereit Európából – történelmi kihívás előtt a NATO

Az Egyesült Államok arra kéri európai szövetségeseit, hogy vizsgálják felül katonai képességeiket, és jelöljenek ki több haditechnikai eszközt a NATO számára arra az esetre, ha válsághelyzet alakulna ki. A Bloomberg beszámolója szerint Washington azt szeretné, ha az európai tagállamok olyan eszközöket is a szövetség rendelkezésére bocsátanának, amelyeket jelenleg nem deklarálnak a NATO-nak.

A brit fegyveres erők vezetője, Richard Knighton parlamenti bizottság előtt beszélve közölte, hogy az amerikai fél arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a jelenleg nem kijelölt katonai eszközeiket is a szövetség védelmi rendszerébe sorolják át. Hozzátette, hogy az Egyesült Királyság már most is képességeinek jelentős részét a NATO rendelkezésére bocsátja.