Amerika kivonná kulcsfontosságú fegyvereit Európából – történelmi kihívás előtt a NATO

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Véget érhet az a korszak, amikor Európa az amerikai katonai erőre támaszkodhatott. A NATO előtt komoly kihívás állhat, miután Washington kulcsfontosságú fegyverrendszerek kivonását tervezi, és a hiány pótlását az európai szövetségesektől várja.
Az Egyesült Államok arra kéri európai szövetségeseit, hogy vizsgálják felül katonai képességeiket, és jelöljenek ki több haditechnikai eszközt a NATO számára arra az esetre, ha válsághelyzet alakulna ki. A Bloomberg beszámolója szerint Washington azt szeretné, ha az európai tagállamok olyan eszközöket is a szövetség rendelkezésére bocsátanának, amelyeket jelenleg nem deklarálnak a NATO-nak.
A brit fegyveres erők vezetője, Richard Knighton parlamenti bizottság előtt beszélve közölte, hogy az amerikai fél arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a jelenleg nem kijelölt katonai eszközeiket is a szövetség védelmi rendszerébe sorolják át. Hozzátette, hogy az Egyesült Királyság már most is képességeinek jelentős részét a NATO rendelkezésére bocsátja.
A Bloomberg korábbi értesülései szerint Donald Trump kormánya jelentősen csökkentheti az Európa védelmére szánt amerikai katonai kapacitásokat. A tervek között szerepelhet:
Richard Knighton szerint az amerikai politika alakulása olyan tényező, amelyet a szövetségeseknek mindenképpen figyelembe kell venniük. A kérdés várhatóan a NATO védelmi minisztereinek brüsszeli találkozóján, valamint a júliusi csúcstalálkozón is napirendre kerül. A NATO illetékesei ugyanakkor igyekeztek megnyugtatni a közvéleményt. A párizsi Eurosatory védelmi kiállításon arról beszéltek, hogy Európa bizonyos területeken képes lehet ellensúlyozni az amerikai kivonulás hatásait.
Szerintük a kieső amerikai vadászgépeket és drónokat részben kompatibilis európai rendszerekkel, illetve fokozott adatmegosztással lehetne pótolni.
Az Egyesült Államokban ugyanakkor egyre erősebben jelenik meg az az álláspont, hogy Washingtonnak csökkentenie kellene európai katonai kötelezettségvállalásait. Egy amerikai elemzés szerint Európa évtizedeken keresztül az amerikai biztonsági garanciákra támaszkodott, miközben nem fordított elegendő forrást saját védelmére.
Az amerikai vezetésnek nem az európai védelmi kiadások növelését kellene követelnie, hanem fokozatos katonai kivonulást kellene végrehajtania a kontinensről.
Az elemzés úgy fogalmaz, hogy Washingtonnak érdekei alapján kell meghatároznia katonai szerepvállalását, nem pedig az európai államok elvárásai szerint. A cikk rámutat arra is, hogy az amerikai adminisztráció már több olyan lépést tett, amely ebbe az irányba mutat. Ide tartozik a németországi csapatlétszám csökkentésének terve, valamint az európai légi és haditengerészeti jelenlét mérséklése. Az elemzés szerint a folyamatot tovább kellene gyorsítani, és Európának nagyobb felelősséget kellene vállalnia saját biztonságáért.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP