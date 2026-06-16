Íme egy európai statisztika, ahol hazánk fényesen teljesít: a holland és a luxemburgi szint között

A saját tulajdonú lakás megszerzése sok európai országban egyre későbbre tolódik, ugyanakkor az Euronews által ismertetett, a RE/MAX European Housing Trend Report 2025 felmérésére épülő adatok szerint Magyarország kifejezetten kedvező helyen áll a kontinensen. A kutatás 23 országot vizsgált, és arra kereste a választ, hogy az emberek átlagosan hány éves korukban vásárolják meg első otthonukat.

Az eredmények szerint a vizsgált országokban az első lakásvásárlás átlagos életkora 31,3 év. Az egyes államok között azonban jelentős eltérések figyelhetők meg. Míg Máltán már 28 éves korban megvásárolják első ingatlanukat az emberek, addig Svájcban és Görögországban erre átlagosan csak 34,7 éves korban kerül sor.