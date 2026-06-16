Kijött a friss statisztika: kiderült, mennyi migrációs hátterű lakosa van Németországnak

A jelenség oka, hogy a nettó bevándorlás nem tudja ellensúlyozni a születésszám visszaesését. Tavaly 352 ezerrel többen haltak meg az országban, mint amennyien születtek. Ugyanakkor a nettó bevándorlás – a bevándorlás és a kivándorlás közötti különbség – 430 ezerről 235 ezerre csökkent.

A népességcsökkenés a keleti német tartományokban 0,5 százalékkal nagyobb volt, mint a nyugati tartományokban. Csak három nagyvárosban: Berlinben és Hamburgban és Brémában regisztráltak népességnövekedést.