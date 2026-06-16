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Németország török migráció bevándorló migráns ukrán

Kijött a friss statisztika: kiderült, mennyi migrációs hátterű lakosa van Németországnak

2026. június 16. 15:35

Az ország külföldi lakossága 2025-ben 0,3 százalékkal nőtt.

2026. június 16. 15:35
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Megállt a németországi lakosság létszámának növekedése: 2025 végén 83,5 millióan éltek az országban, 0,1 százalékkal kevesebben, mint az előző évben – közölte kedden a német Szövetségi Statisztikai Hivatal.

Az elmúlt 15 évben a németországi lakosság létszáma növekvő tendenciát mutatott, ez alól csak a 2020-as év volt kivétel a koronavírus-járvány miatt.

2020 óta a tavalyi évben csökkent először ismét a népesség.

A jelenség oka, hogy a nettó bevándorlás nem tudja ellensúlyozni a születésszám visszaesését. Tavaly 352 ezerrel többen haltak meg az országban, mint amennyien születtek. Ugyanakkor a nettó bevándorlás – a bevándorlás és a kivándorlás közötti különbség – 430 ezerről 235 ezerre csökkent.

A népességcsökkenés a keleti német tartományokban 0,5 százalékkal nagyobb volt, mint a nyugati tartományokban. Csak három nagyvárosban: Berlinben és Hamburgban és Brémában regisztráltak népességnövekedést.

A nagyobb területű, ritkábban lakott tartományokban a lakosság létszáma vagy csökkent, vagy nagyjából stagnált.

A legkomolyabb lakosságcsökkenést Türingiában (1 százalék), valamint Szász-Anhalt tartományban (0,7 százalék) és a Saar-vidéken (0,5 százalék) jegyezték fel.

A lakosság életkorát tekintve az egyetlen növekedés – 2,8 százalékkal – a 60-79 éves közötti rétegben történt, mivel az egykori baby boomer korosztály is belépett ebbe az életkorba. A 80 év felettiek száma viszont 2,5 százalékkal csökkent.

A 60 éven felüliek aránya az országban élő külföldiek körében 13,4 százalék, míg a német lakosság körében 34,1 százalék volt 2025-ben. A fiatalabbak aránya viszont ennek megfelelően a külföldiek körében magasabb volt.

Az ország külföldi lakossága 2025-ben 0,3 százalékkal nőtt, és az év végére elérte a 12,4 milliót.

„Ez a növekedés tehát jelentősen alacsonyabb, mint az elmúlt 15 év növekedése, mind relatív, mind abszolút értelemben” – mutattak rá a jelentésben. Összehasonlításként: 2024-ben a külföldi lakosság 2,3 százalékkal nőtt.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a legnagyobb külföldi csoportot a török származásúak (1 385 000) alkotják, őket követik Ukrajna (1 167 000), Szíria (856 000), Románia (763 000) és Lengyelország (700 000) állampolgárai – derült ki a statisztikai jelentésből.

(MTI)

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

 

Összesen 5 komment

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templar62
2026. június 16. 17:13
Gaia ( bioszféra ) , létérdeke , hogy a homo sapiens eltünjön .
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0
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figyelő4322
2026. június 16. 17:00
Németországban nem fog túl sok időbe telni, hogy a muzulmánok elérjenek egy 'crirical mass', vagyis kritikus nagyságú tömeget. Ez végül többséggé fog növekedni. Ha az elmúlt néhányszáz év példáját vesszük, akkor átveszik a politikai hatalmat is. Ez mindenütt megtörtént, ahová a muzulmánok Mohammed kora óta bekéredzkedtek vagy betörtek!
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1
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figyelő4322
2026. június 16. 16:59
"Az ország külföldi lakossága 2025-ben 0,3 százalékkal nőtt, és az év végére elérte a 12,4 milliót." Persze ez az adat félrevezető. Ebben csak az állampolgársággal nem rendelkező külföldiek száma szerepel. Az elmúlt 20-25 évben sokmillió külföldi kapott állampolgárságot. Akár állampolgárok, akár nem, az ott élő muzulmán népesség szaporodik igen gyorsan.
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europész
2026. június 16. 16:47
Arról papolnának,hogy hány eredeti német maradt még.
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