Elindult a BBC News Magyarul

Fiona Crack szerint a magyar nyelvű online hírszolgáltatást a cég mesterséges intelligenciával támogatott fordítással, a BBC News tartalmaiból, köztük saját újságíróstábjának írásaiból is válogatva állítja össze,

és a témakörök az egészségügytől a politikán, a kultúrán át az éghajlatváltozásig terjednek. A médiatársaság keddi ismertetése szerint a BBC News Magyarul tartalomszolgáltatását külön erre a célra létrehozott szerkesztőség végzi, amely „felelősségteljesen alkalmaz mesterséges intelligencián alapuló fordítási technológiákat”.

A szerkesztők a tartalmakat a magyarul beszélő közönség igényeihez igazítják, és ellenőriznek minden olyan tartalmat, amelynek előállításához mesterséges intelligenciát vesznek igénybe.