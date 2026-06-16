Elindult a BBC News Magyarul

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A szerkesztők a tartalmakat a magyarul beszélő közönség igényeihez igazítják.
Elindult kedden a BBC brit közszolgálati médiatársaság világszolgálatának (BBC World Service) magyar nyelvű online hírszolgáltatása.
A BBC tájékoztatása szerint a BBC News Magyarul nevű szolgáltatás a bbc.com/magyarul internetes oldalon, valamint a Facebook és az Instagram közösségi portálokon érhető el.
Fiona Crack, a BBC hírszolgáltató részlegének (BBC News) ügyvezető globális igazgatója, a BBC World Service tartalomszolgáltatási vezetője a bejelentéshez fűzött nyilatkozatában kiemelte, hogy a médiatársaságot világszerte a legmegbízhatóbb hírforrásként tartják számon.
Fiona Crack szerint a magyar nyelvű online hírszolgáltatást a cég mesterséges intelligenciával támogatott fordítással, a BBC News tartalmaiból, köztük saját újságíróstábjának írásaiból is válogatva állítja össze,
és a témakörök az egészségügytől a politikán, a kultúrán át az éghajlatváltozásig terjednek. A médiatársaság keddi ismertetése szerint a BBC News Magyarul tartalomszolgáltatását külön erre a célra létrehozott szerkesztőség végzi, amely „felelősségteljesen alkalmaz mesterséges intelligencián alapuló fordítási technológiákat”.
A szerkesztők a tartalmakat a magyarul beszélő közönség igényeihez igazítják, és ellenőriznek minden olyan tartalmat, amelynek előállításához mesterséges intelligenciát vesznek igénybe.
A mesterséges intelligencia használatát az adott tartalmakon egyértelműen jelzik, emellett a szerkesztőség alkalmanként saját riportokat és elemzéseket is készít
– áll a BBC keddi tájékoztatásában.
(MTI)
Nyitókép: Etienne Laurent / AFP