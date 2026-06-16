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Magyarország BBC média

Elindult a BBC News Magyarul

2026. június 16. 14:11

A szerkesztők a tartalmakat a magyarul beszélő közönség igényeihez igazítják.

2026. június 16. 14:11
BBC

Elindult kedden a BBC brit közszolgálati médiatársaság világszolgálatának (BBC World Service) magyar nyelvű online hírszolgáltatása.

A BBC tájékoztatása szerint a BBC News Magyarul nevű szolgáltatás a bbc.com/magyarul internetes oldalon, valamint a Facebook és az Instagram közösségi portálokon érhető el.

Fiona Crack, a BBC hírszolgáltató részlegének (BBC News) ügyvezető globális igazgatója, a BBC World Service tartalomszolgáltatási vezetője a bejelentéshez fűzött nyilatkozatában kiemelte, hogy a médiatársaságot világszerte a legmegbízhatóbb hírforrásként tartják számon.

Fiona Crack szerint a magyar nyelvű online hírszolgáltatást a cég mesterséges intelligenciával támogatott fordítással, a BBC News tartalmaiból, köztük saját újságíróstábjának írásaiból is válogatva állítja össze,

és a témakörök az egészségügytől a politikán, a kultúrán át az éghajlatváltozásig terjednek. A médiatársaság keddi ismertetése szerint a BBC News Magyarul tartalomszolgáltatását külön erre a célra létrehozott szerkesztőség végzi, amely „felelősségteljesen alkalmaz mesterséges intelligencián alapuló fordítási technológiákat”.

A szerkesztők a tartalmakat a magyarul beszélő közönség igényeihez igazítják, és ellenőriznek minden olyan tartalmat, amelynek előállításához mesterséges intelligenciát vesznek igénybe.

A mesterséges intelligencia használatát az adott tartalmakon egyértelműen jelzik, emellett a szerkesztőség alkalmanként saját riportokat és elemzéseket is készít

– áll a BBC keddi tájékoztatásában.

(MTI)

Nyitókép: Etienne Laurent / AFP

Összesen 23 komment

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2026. június 16. 15:10 Szerkesztve
Az illegális migráció hasznos; olyan nemed van, amilyet akarsz; Ukrajna győzni fog. Az olyanok, mint a "Itt senki sem magyar" átszellemült kerékpársisakos tünciző hülyenő, meg a "a mi hazánk a ruszkik, mert nácik" drága aranyos hülyecsaj, kajálni fogják. Ez is a cél.
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1
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kipi137-2
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2026. június 16. 15:10 Szerkesztve
Rothadjon meg! Angolul
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0
0
magyar-1977
2026. június 16. 14:58
A náci fekália zár az igazi média nyit!:DDDDDDDDDDD Köszönjük miniszterelnök úr!
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1
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22-es csapdája
2026. június 16. 14:56
Csutkára tekert globálpropaganda és alternatív valóságépítés. Nagy segítség ez a magyar családoknak.
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