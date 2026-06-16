Magyar Péter szerint ilyen a sajtószabadság, már korábban is „szerkeszteni” akarta a Mandinert

Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát (VIDEÓ)
„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Évekkel ezelőtt teljesen átíratta a vele készült interjút, ami végül nem jelent meg. Most nyíltan fejezi ki, hogy meg akarja határozni a nálunk megjelenő tartalmakat.
Mint arról lapunk is beszámolt, az Országgyűlés hétfőn elfogadta az alaptörvény tizenhatodik módosítását, melynek értelmében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva) megszüntetik.
A módosítása kapcsán az Országgyűlésben felszólalt Orbán Balázs, aki Magyarország és a régió legnagyobb tehetséggondozójának, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke pozícióját is betölti.
Orbán úgy vélte, az alapítványi rendszer egy garancia volt. Mint fogalmazott, „az alapítványi rendszer egy garancia volt arra, hogy forrást még a legnehezebb helyzetben sem lehessen az oktatásból kivonni. Önök ezt a rendszert most felszámolják. (...)
Az a rendszer, amely a kekvarendszer helyébe fog lépni, valószínűleg kisebb stabilitást fog jelenteni”.
Magyar Péter miniszterelnök minderre úgy reagált,
értem, hogy fáj neked, hogy a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Szilvay Gergely, a Mandiner főmunkatársa felidézte, hogy Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként is szerkeszteni akarta a Mandinert, még 2020-ban. Azonban ez nem sikerült neki, mivel sem címlapra nem került, sem a vele készült interjú nem jött le,
mivel teljesen át akarta írni az interjút, még a kérdéseket is, amelyeket nem talált „elég pozitívnak”.
A visszaküldött leirat általa belengetett „picit finomabbra hangolásából” ugyanis az lett, hogy a következő levelében már maga is azt írta, hogy „teljesen újra írtam. Remélem nem gond és a hossza is megfelelő” – emlékeztetett Szilvay.
Ezután az interjút készítő kolléganőnk azt kérte Magyartól, hogy az eredeti kérdéseink ne változzanak, és a válaszok is maradjanak hasonlóbbak az eredetihez.
Erre válaszul kapott egy terjedelmes levelet, amiben Magyar Péter hét pontba szedte a kifogásait, megjegyezve, hogy így a részéről nem járul hozzá a beszélgetés megjelentetéséhez, csak a saját verzióját hajlandó elfogadni. De a Mandiner ezt nem fogadta el.
„Fun fact: Magyar Péter egyik kifogása az volt, hogy: »Nem arról kellene inkább beszélni, hogy mennyi mindent tett a kormány az elmúlt évek során, hogy mindenki a tehetségének megfelelő oktatásban részesüljön?«” – írta Szilvay Gergely.
Főmunkatársunk egy másik kapcsolódó írásában arra is rámutatott, hogy ami a Mandinernél nem sikerült Magyarnak, az könnyen ment a Blikknél és a HVG-nél. Még 2024-ben történt, hogy az akkor még csak feltörekvő politikus utasításait a Blikk katonásan követte, mikor Magyar kivágatta a róla szóló videóból azt a részt, ahogy akkori élettársa, Vogel Evelin arról beszél, hogy külföldiek is segítettek a logójuk tervezésében.
De a későbbi pártelnök a HVG cikkeit is átíratta utólag. A Media1 derítette ki, hogy Magyar Gyurcsányt szidta egy HVG-interjúban, majd a cikk megjelenése után inkább kihúzatta Gyurcsány nevét az anyagból.
A miniszterelnök egyébként 2024-es közéleti színrelépése óta propagandistázta (mások mellett) lapunkat. A Mandinert negatív színben szerepeltette már a március 15-i, első tüntetésének kivetítőjén is. A feleségével, Varga Judittal való veszekedésükről készült rendőrségi jelentést ismertető cikkünkre reagálva a Mandiner lapigazgatóját is propagandistának nevezte, amikor kommentjében így fogalmazott: „De hát ez a propagandistáknál és bűnözőknél mit se számít, ugye Szalai Zoli?”
Korábban,
a Gulyáságyú médiának adott interjúban egyenesen szennylapnak nevezte lapunkat,
azzal vádolva bennünket, hogy hazug állításokat fogalmazunk meg vele kapcsolatban.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A Mandinernél pár éve nem járt sikerrel, amikor igyekezett „kicsit pozitívabbra hangolni” a vele készült interjút.
Kapcsolódó vélemény
A vele készült interjú nem jött le, mivel totál át akarta írni még a kérdéseket is, amelyeket nem talált elég pozitívnak.