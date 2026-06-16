Magyar Péter szerint ilyen a sajtószabadság, már korábban is „szerkeszteni” akarta a Mandinert

Erre válaszul kapott egy terjedelmes levelet, amiben Magyar Péter hét pontba szedte a kifogásait, megjegyezve, hogy így a részéről nem járul hozzá a beszélgetés megjelentetéséhez, csak a saját verzióját hajlandó elfogadni. De a Mandiner ezt nem fogadta el.

„Fun fact: Magyar Péter egyik kifogása az volt, hogy: »Nem arról kellene inkább beszélni, hogy mennyi mindent tett a kormány az elmúlt évek során, hogy mindenki a tehetségének megfelelő oktatásban részesüljön?«” – írta Szilvay Gergely.

Főmunkatársunk egy másik kapcsolódó írásában arra is rámutatott, hogy ami a Mandinernél nem sikerült Magyarnak, az könnyen ment a Blikknél és a HVG-nél. Még 2024-ben történt, hogy az akkor még csak feltörekvő politikus utasításait a Blikk katonásan követte, mikor Magyar kivágatta a róla szóló videóból azt a részt, ahogy akkori élettársa, Vogel Evelin arról beszél, hogy külföldiek is segítettek a logójuk tervezésében.