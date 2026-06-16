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sajtószabadság mandiner orbán balázs magyarország országgyűlés Magyar Péter mcc

Magyar Péter szerint ilyen a sajtószabadság, már korábban is „szerkeszteni” akarta a Mandinert

2026. június 16. 14:50

Évekkel ezelőtt teljesen átíratta a vele készült interjút, ami végül nem jelent meg. Most nyíltan fejezi ki, hogy meg akarja határozni a nálunk megjelenő tartalmakat.

2026. június 16. 14:50
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Mint arról lapunk is beszámolt, az Országgyűlés hétfőn elfogadta az alaptörvény tizenhatodik módosítását, melynek értelmében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva) megszüntetik. 

A módosítása kapcsán az Országgyűlésben felszólalt Orbán Balázs, aki Magyarország és a régió legnagyobb tehetséggondozójának, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke pozícióját is betölti.

Orbán úgy vélte, az alapítványi rendszer egy garancia volt. Mint fogalmazott, „az alapítványi rendszer egy garancia volt arra, hogy forrást még a legnehezebb helyzetben sem lehessen az oktatásból kivonni. Önök ezt a rendszert most felszámolják. (...) 

Az a rendszer, amely a kekvarendszer helyébe fog lépni, valószínűleg kisebb stabilitást fog jelenteni”.

Magyar Péter miniszterelnök minderre úgy reagált, 

értem, hogy fáj neked, hogy a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.

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Magyar Péter már évekkel ezelőtt bele akart szólni a Mandiner munkájába

Szilvay Gergely, a Mandiner főmunkatársa felidézte, hogy Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként is szerkeszteni akarta a Mandinert, még 2020-ban. Azonban ez nem sikerült neki, mivel sem címlapra nem került, sem a vele készült interjú nem jött le, 

mivel teljesen át akarta írni az interjút, még a kérdéseket is, amelyeket nem talált „elég pozitívnak”.

A visszaküldött leirat általa belengetett „picit finomabbra hangolásából” ugyanis az lett, hogy a következő levelében már maga is azt írta, hogy „teljesen újra írtam. Remélem nem gond és a hossza is megfelelő” – emlékeztetett Szilvay.

Ezután az interjút készítő kolléganőnk azt kérte Magyartól, hogy az eredeti kérdéseink ne változzanak, és a válaszok is maradjanak hasonlóbbak az eredetihez.

Erre válaszul kapott egy terjedelmes levelet, amiben Magyar Péter hét pontba szedte a kifogásait, megjegyezve, hogy így a részéről nem járul hozzá a beszélgetés megjelentetéséhez, csak a saját verzióját hajlandó elfogadni. De a Mandiner ezt nem fogadta el.

„Fun fact: Magyar Péter egyik kifogása az volt, hogy: »Nem arról kellene inkább beszélni, hogy mennyi mindent tett a kormány az elmúlt évek során, hogy mindenki a tehetségének megfelelő oktatásban részesüljön?«” – írta Szilvay Gergely.

Főmunkatársunk egy másik kapcsolódó írásában arra is rámutatott, hogy ami a Mandinernél nem sikerült Magyarnak, az könnyen ment a Blikknél és a HVG-nél. Még 2024-ben történt, hogy az akkor még csak feltörekvő politikus utasításait a Blikk katonásan követte, mikor Magyar kivágatta a róla szóló videóból azt a részt, ahogy akkori élettársa, Vogel Evelin arról beszél, hogy külföldiek is segítettek a logójuk tervezésében. 

De a későbbi pártelnök a HVG cikkeit is átíratta utólag. A Media1 derítette ki, hogy Magyar Gyurcsányt szidta egy HVG-interjúban, majd a cikk megjelenése után inkább kihúzatta Gyurcsány nevét az anyagból.

Magyar Péter a kezdetek óta propagandistázza a Mandinert

A miniszterelnök egyébként 2024-es közéleti színrelépése óta propagandistázta (mások mellett) lapunkat. A Mandinert negatív színben szerepeltette már a március 15-i, első tüntetésének kivetítőjén is. A feleségével, Varga Judittal való veszekedésükről készült rendőrségi jelentést ismertető cikkünkre reagálva a Mandiner lapigazgatóját is propagandistának nevezte, amikor kommentjében így fogalmazott: „De hát ez a propagandistáknál és bűnözőknél mit se számít, ugye Szalai Zoli?”

Korábban,

a Gulyáságyú médiának adott interjúban egyenesen szennylapnak nevezte lapunkat,

azzal vádolva bennünket, hogy hazug állításokat fogalmazunk meg vele kapcsolatban. 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Magyar Péter fideszesként is szerkeszteni akarta a Mandinert, még 2020-ban

A vele készült interjú nem jött le, mivel totál át akarta írni még a kérdéseket is, amelyeket nem talált elég pozitívnak.

 

Összesen 10 komment

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templar62
2026. június 16. 16:45
Már többször járt itt kommentelőként . De nem bírta cérnával .
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zakar zoltán béla
2026. június 16. 16:42
a vasalódeszkára ár odakakintott....
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Gubbio
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2026. június 16. 16:36 Szerkesztve
Nem fogja betiltatni a Mandinert, hiszen az az igazság legpontosabb forrása számára. Rólunk is tud mindent - erről nem mondhat le! Ahogy a pitiáner diktátor pszichopata a feleségét lehallgatta, ugyanazt csinálja velünk is.
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rasdi1
2026. június 16. 15:35
A legnagyobb baj az egészben, hogy ha át tudja szerkeszteni a lap tulajdonosi szerkezetét, hogy bármilyen általa vezérelt szervezet (legyen az akár minisztériumi, akár gazdasági társaság vagy alapítvány) legyen a többségi tulajdonos, akkor végre is tudja tartatni. Ha máskép nem tudja, főszerkesztő, szerkesztők kirugásával. Ha köztársasági elnököt is "cserélni" akar, mit számít neki egy médium "lecserélése". De a legnagyobb probléma evvel az, hogy ha a Mandiner gárdája ettől tartva elkezdi elhagyni "a süllyedésre ítélt hajót", és kezdi áthelyezni szétszórtan a maga helyét a "piacon". És azután más gárdákba beépülve "ez a hajó elsüllyedne". A Mandi világlátásával együttgondolkozó olvasóknak kellene átvenni a "kockázatos" tulajdonos részét. Persze kérdés, hogy ennek milyen lépései volnának lehetségesek. Kezdve az összeg mértékével, a tulajdonos eladási készségével és még abban esetben is az egész megszervezésével, lebonyolításával.
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