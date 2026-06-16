Gyorsan jött, gyorsan ment: újabb fordulat a román miniszterelnök-castingban

Románia május óta folyamatos kormányválságban van, miután egy bizalmatlansági indítvány következtében összeomlott Ilie Bolojan kabinetje. Az alkotmány szerint, ha 60 napon belül két miniszterelnök-jelölt is elbukik a parlamentben, az államfő új választásokat írhat ki.

Erre azonban egyelőre kevés az esély. A Politico szerint a közvélemény-kutatásokban jelentős előnnyel vezet a soviniszta Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), ezért Nicușor Dan aligha kockáztatna előrehozott választásokat. Az elnök semmiféleképpen sem szeretné kormányzati pozícióban látni a szélsőségeseket.

A román politikai patthelyzet így tovább folytatódhat, miközben továbbra sem látszik, ki tudna stabil parlamenti többséget maga mögé állítani. A szükséges pénzügyi reformok és megszorító intézkedések hiányában pedig az ország gazdasági helyzete napról napra tovább romlik.