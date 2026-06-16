Gyorsan jött, gyorsan ment: újabb fordulat a román miniszterelnök-castingban

Még ki sem nevezték, már vissza is lépett: újabb fordulat a román kormányválságban
Romániában tovább mélyül a kormányválság: a korábbi jelölt lemondott, az új jelöltet pedig saját politikai oldala sem fogadja egyértelmű lelkesedéssel.
A legújabb esélyes már saját pártja támogatását sem élvezi.
Adrian Veștea román miniszterelnök-jelölt elveszítette a Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatását, ami jelentősen megnehezíti az új kormány megalakítását – adta hírül a Politico. A politikus ennek ellenére nem hajlandó visszalépni.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Nicușor Dan román államfő vasárnap nevezte ki Adrian Veșteát miniszterelnök-jelöltté, miután az előző jelölt, Eugen Tomac nem tudott elegendő támogatást szerezni egy szakértői kormány felállításához.
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Romániában tovább mélyül a kormányválság: a korábbi jelölt lemondott, az új jelöltet pedig saját politikai oldala sem fogadja egyértelmű lelkesedéssel.
A helyzet azonban szinte fénysebességgel romlott tovább. Hétfő este Ilie Bolojan, a PNL elnöke, jelenlegi ügyvivő miniszterelnök bejelentette, hogy pártja nem támogatja Veșteát a kormányalakítás során. Bolojan ultimátumot adott párttársának: kedden reggelig vissza kell lépnie, ellenkező esetben kizárhatják a liberálisok soraiból.
Veștea erre határozottan reagált. Facebook-oldalán azt írta:
Nem fogok lemondani, függetlenül attól, milyen nyomás nehezedik rám.”
Mivel hivatalos párttámogatás nélkül maradt, Veștea várhatóan a PNL lázadó képviselőire támaszkodna a parlamenti többség megszerzéséhez. A pártvezetés azonban ezt is igyekszik megakadályozni.
Dan Motreanu főtitkár figyelmeztetett:
Minden PNL-tagot kizárunk, aki a párt felhatalmazása nélkül miniszteri vagy miniszterelnöki tisztséget vállal Veștea kormányában.”
Románia május óta folyamatos kormányválságban van, miután egy bizalmatlansági indítvány következtében összeomlott Ilie Bolojan kabinetje. Az alkotmány szerint, ha 60 napon belül két miniszterelnök-jelölt is elbukik a parlamentben, az államfő új választásokat írhat ki.
Erre azonban egyelőre kevés az esély. A Politico szerint a közvélemény-kutatásokban jelentős előnnyel vezet a soviniszta Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), ezért Nicușor Dan aligha kockáztatna előrehozott választásokat. Az elnök semmiféleképpen sem szeretné kormányzati pozícióban látni a szélsőségeseket.
A román politikai patthelyzet így tovább folytatódhat, miközben továbbra sem látszik, ki tudna stabil parlamenti többséget maga mögé állítani. A szükséges pénzügyi reformok és megszorító intézkedések hiányában pedig az ország gazdasági helyzete napról napra tovább romlik.
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Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársa a Mandinernek elárulta, mi motiválhatta a május 5-ei román kormánybuktatást, és milyen következményei lehetnek a politikai manővernek.
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Fotó: Adrian Veștea / Daniel MIHAILESCU / AFP