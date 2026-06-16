Kellemetlen figyelmeztetést kapott Brüsszel a saját bürokráciájára szánt milliárdok miatt

Brüsszelnek saját magán kellene kezdenie a takarékoskodást – legalábbis ezt sürgeti Ausztria az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti költségvetéséről zajló vitában. Az Euractiv beszámolója szerint Bécs különösen az uniós adminisztráció és bürokrácia költségeit vette célkeresztbe.

Claudia Bauer osztrák Európa-ügyi miniszter a lapnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy bár az adminisztráció nem a legnagyobb költségvetési tétel, minden megtakarítás számít. Ausztria a teljes uniós büdzsé mélyebb megvágását szorgalmazza, ezért elégtelennek tartja a jelenlegi javaslatokat.

A miniszter külön bírálta, hogy az Európai Bizottság tavaly júliusban előterjesztett terve szerint a következő költségvetési ciklusban mintegy 104 milliárd eurót költenének adminisztratív kiadásokra, emellett pedig 2500 új köztisztviselői állás létrehozását is javasolják.