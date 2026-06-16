Kellemetlen figyelmeztetést kapott Brüsszel a saját bürokráciájára szánt milliárdok miatt

Brüsszel botrányos költségvetési tervet fogadna el: a tagállamok helyett Ukrajnát támogatnák
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Európa-szerte költségcsökkentésre és fegyelmezett gazdálkodásra kényszerülnek a kormányok, az Európai Bizottság azonban más utat választana. Brüsszel a következő költségvetési ciklusban 104 milliárd eurót fordítana adminisztrációra, miközben még 2500 új tisztviselő felvételét is tervezi.
Brüsszelnek saját magán kellene kezdenie a takarékoskodást – legalábbis ezt sürgeti Ausztria az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti költségvetéséről zajló vitában. Az Euractiv beszámolója szerint Bécs különösen az uniós adminisztráció és bürokrácia költségeit vette célkeresztbe.
Claudia Bauer osztrák Európa-ügyi miniszter a lapnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy bár az adminisztráció nem a legnagyobb költségvetési tétel, minden megtakarítás számít. Ausztria a teljes uniós büdzsé mélyebb megvágását szorgalmazza, ezért elégtelennek tartja a jelenlegi javaslatokat.
A miniszter külön bírálta, hogy az Európai Bizottság tavaly júliusban előterjesztett terve szerint a következő költségvetési ciklusban mintegy 104 milliárd eurót költenének adminisztratív kiadásokra, emellett pedig 2500 új köztisztviselői állás létrehozását is javasolják.
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Bécs szerint mindez teljesen rossz jelzés egy olyan időszakban, amikor Európa-szerte a kormányok kiadásokat csökkentenek, digitalizálják a közszolgáltatásokat és kevesebb alkalmazottal próbálnak hatékonyabban működni. Claudia Bauer arra is emlékeztetett, hogy a kilenc nettó befizető tagállam adja az uniós költségvetés több mint 60 százalékát. Mint fogalmazott:
Más szóval, az egyharmad felelős az EU költségvetésének kétharmadáért.
Az osztrák álláspont szerint, ha az innováció és a digitalizáció valóban prioritás az Európai Unió számára, akkor ezt az uniós intézményeknek is bizonyítaniuk kellene saját működésük egyszerűsítésével és hatékonyabbá tételével. Ausztria azt is kifogásolja, hogy miközben az EU szigorú költségvetési fegyelmet vár el a tagállamoktól, ugyanez a szemlélet nem jelenik meg kellő erővel az uniós intézmények esetében.
Az EU-ban szigorú költségvetési szabályaink vannak, és ezek nem csak a tagállamokra vonatkozhatnak
– mondta Bauer. Hozzátette, hogy ugyanazt a hatékony prioritásképzést, amelyet a nemzeti kormányoktól elvárnak, az uniós költségvetés összeállításakor is érvényesíteni kellene. A miniszter szerint az is megvizsgálható lenne, hogy minden uniós ügynökség valóban olyan feladatot lát-e el, amely indokolja a fenntartását, vagy vannak még további megtakarítási lehetőségek. Nem Ausztria az egyetlen, amely ezt szorgalmazza. Az év elején Bécs további kilenc fővárossal – köztük Berlinnel, Prágával, Koppenhágával, Helsinkivel, Rigával, Stockholmmal és Hágával – közösen arra kérte az Európai Bizottságot, hogy még azelőtt keressen megtakarításokat saját működésében, mielőtt további befizetéseket kérne a tagállamoktól.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP