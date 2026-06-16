Üzentek a kormánynak: sürgős szemléletváltásra van szükségük a magyar munkahelyeken

A Munkástanácsok által szervezett nemzetközi konferencia vendége volt Sigrid Schraml, az Európai Munkavállalói Központok Hálózatának (EZA) főtitkára. A szakértő bemutatta, melyek azok a kihívások, amelyek az európai munkaerőpiacon gyors és radikális szemléletváltást követelnek meg. Kiemelte a demográfiai kihívások mellett a digitalizációt és a mesterséges intelligenciát. E két utóbbi területtel kapcsolatban számos szabályozásra is felhívja az európai érdekképviselet a döntéshozók figyelmét. Példaként említette azt a kérdést, hogy a digitális technológiák segítségével vajon megfigyelheti-e a munkaadó a munkavállalót, de egyre gyakrabban felmerülnek az algoritmus-vezérelt munkafolyamatokkal kapcsolatos visszásságok és a túlmunka kérdése is.

A főtitkár kérdésre válaszolva példátlannak nevezte, hogy egy kormányban ne lenne kijelölt felelőse a munkaügyi kapcsolatoknak és a foglalkoztatáspolitikának. Az EZA főtitkára szintén kiemelte a szociális párbeszédet, mint az európai érdekegyeztetés alapvető normáját. Hozzátette, hogy a közelmúltban közzétett uniós országspecifikus ajánlásban is arra szólítja fel az Európai Bizottság a magyar kormányt, hogy tegyen lépéseket a munkavállalók helyzetének javítására és a tervezett döntésekről egyeztessen a szociális partnerekkel, megerősítve a háromoldalú párbeszédet.

A Munkástanácsok és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma nyílt levélben kérte a kormányt, mielőbb jelöljék ki a szakterület felelősét és induljon el a párbeszéd a munkavállalókat érintő olyan sürgető ügyekben, mint a munkavédelem, vagy a vendégmunkások helyzete.