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szabó imre szilárd Tisza-kormány munkástanácsok munkaügy európai bizottság

Üzentek a kormánynak: sürgős szemléletváltásra van szükségük a magyar munkahelyeken

2026. június 16. 14:48

Az elöregedő és egyre rosszabb egészségi állapotban foglalkoztatott magyar munkavállalók helyzete és a munkaerőhiány és a digitalizáció jelentette kihívások kezelésére új, a munkavédelmi szemléletű szabályozásra van szükség. Az érdekképviseletek már hetek óta egyeztetésre várják a kormányt, ám még azt sem lehet tudni, ki felel a munkaügyekért.

2026. június 16. 14:48
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Nagy Kristóf

Fordulatra van szükség a foglalkoztatáspolitikában, figyelembe véve a magyar munkavállalók átlagos életkorának emelkedését, a munkaerőhiányt és ezzel együtt a foglalkoztatottak egyre nagyobb leterheltségét. Emellett a digitalizáció is új szabályozási kihívásokat jelent – emelte ki Szabó Imre Szilárd ügyvéd. A Munkástanácsok Országos Szövetségének közelmúltban megválasztott elnöke kiemelte, szemléletváltásra van szükség,

elkerülhetetlen a munkavállalók egészségvédelmét előtérbe helyező, munkavédelmi fókuszú szabályozás megteremtése.

Szabó Imre Szilárd emlékeztetett, hogy az elmúlt években jelentősen fellazultak a munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szabályok, miközben az hatósági ellenőrzést végző tisztviselők száma is jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben. Az elnök a Munkástanácsok közelmúltban megrendezett nemzetközi konferenciáján a részletekkel kapcsolatban elmondta, álláspontja szerint gyakorlatilag az alapoktól kell újjászervezni a még Horn-kormány idején átszervezett foglalkozás-egészségügyi rendszert, amelyre több kidolgozott javaslatuk is van. 

A munkavállalók egészségvédelméhez és egészség megőrzéséhez kapcsolódó intézmények rendszerének koncepcionális átalakítására van szükség. A foglalkozás-egészségügyet megfontolandó szorosabb állami irányítás alá vonni, megszüntetve a piaci logikát, amely számos visszaélést eredményez. 

Meg kell érteni, hogy a munkavédelem nem nyűg a munkáltató hátán és nem unalmas kötelezettség a munkavállaló számára, hanem az egyik legfontosabb kötelezettség a modern munkaerőpiacon 

– fogalmazott az elnök. „A foglalkozási megbetegedések elbírálásának menetét is radikálisan fel kell gyorsítani, hogy az ne húzódjon el akár több mint egy évig – ez a helyzet tarthatatlan, az egészségkárosodott munkavállalók jogérvényesítési lehetőségeit nehezíti meg, elkeserítő esetekkel találkozunk.”

A Mandiner korábban beszámolt róla, egyre több munkáltató nehezményezi, hogy a kormány felfüggesztette a legtöbb harmadik országból érkező vendégmunkás gyors toborzását elősegítő engedélytípus kiadását. Az érdekképviseletek a vendégmunkások miatt megszaporodó munkáltatói visszaélésekkel kapcsolatban is azt hangsúlyozzák, a gyakoribb ellenőrzések és hatékonyabb, valóban elrettentő hatósági fellépések tudnák megakadályozni a túlkapásokat.

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Újabb kötelezettségszegési eljárás indulhat

Szabó Imre Szilárd kitért rá, egyelőre türelmesek az új kormánnyal és abban bíznak, hogy a közigazgatásban zajló átállások miatt nincs kormányzati felelőse a háromoldalú – szakszervezetek, munkáltatók, kormány – szociális párbeszédnek. Megjegyezte ugyanakkor, hogy

Magyarország – sok más tagállammal együtt – elmulasztotta a júniusi határidőre átültetni a magyar jogrendbe az EU bérek átláthatóságáról szóló irányelvét. A mulasztás miatt idővel akár kötelezettségszegési eljárást is indíthat az Európai Bizottság.

Szabó Imre Szilárd a platformmunkát szabályozó uniós irányelv átültetésére is felhívta a figyelmet, amelynek december a határideje. Az uniós irányelv az úgynevezett platformmunkát – elsősorban az ételfutárok, egyéb, algoritmus-alapú tevékenységek – szabályozná annak érdekében, hogy a platform-üzemeltetők ne tudják megkerülni a munkavállalóknak járó alapvető jogokat és a védelmükben hozott szigorú szabályokat. Ez Magyarországon is százezres foglalkoztatotti létszámot érinthet. A munkabérre rakódó adó- és járulékterhek elkerülése, valamint a munkajogi szabályozás védelmi rendelkezéseinek (például felmondási szabályok és védelmek, végkielégítés, a rendkívüli munkavégzés korlátai és díjazása, a napi és heti pihenőidő, szabadság) „kikerülése” érdekében gyakran előfordul a mindennapi életben, hogy a munkáltató és a munkavállaló munkaszerződés helyett megbízási vagy vállalkozási szerződést köt, azaz „kimenekítik magukat” a munkajog hatálya alól.

„A színlelésről az a közkeletű vélemény, hogy mindig a foglalkoztató nyomására történik, de a saját gyakorlatom alapján is el tudom mondani, hogy egyáltalán nem ritka, hogy a munkát végző is érdekelt ebben, egyszerű megélhetési kérdés okán; ugyanis a járulék és adólevonások után várhatóan magasabb jövedelemben részesül, amelyet a munkaviszonyra vonatkozó adózási szabályoktól eltérő közteherviselés okoz. Mindenkinek eszébe juthat ezen a ponton a régmúltból a rendkívül kedvező katázás lehetősége. Könnyen felfogható ebből az egyszerű tényből, hogy az emberek – legalábbis, ha a saját zsebükről van szó, akkor biztosan – tudnak számolni” – emelte ki a Munkástanácsok elnöke.

Késésben a Tisza-kormány

„Reméljük, hogy nem egy jelzés a magyar munkavállalók felé, hogy már 55 államtitkárt kinevezett az új kormány, de a munkaügyekre és a képviseletekkel folytatott egyeztetéseknek még mindig nincs kijelölt felelőse” – emelte ki Szabó Imre Szilárd.

A Munkástanácsok által szervezett nemzetközi konferencia vendége volt Sigrid Schraml, az Európai Munkavállalói Központok Hálózatának (EZA) főtitkára. A szakértő bemutatta, melyek azok a kihívások, amelyek az európai munkaerőpiacon gyors és radikális szemléletváltást követelnek meg. Kiemelte a demográfiai kihívások mellett a digitalizációt és a mesterséges intelligenciát. E két utóbbi területtel kapcsolatban számos szabályozásra is felhívja az európai érdekképviselet a döntéshozók figyelmét. Példaként említette azt a kérdést, hogy a digitális technológiák segítségével vajon megfigyelheti-e a munkaadó a munkavállalót, de egyre gyakrabban felmerülnek az algoritmus-vezérelt munkafolyamatokkal kapcsolatos visszásságok és a túlmunka kérdése is.

A főtitkár kérdésre válaszolva példátlannak nevezte, hogy egy kormányban ne lenne kijelölt felelőse a munkaügyi kapcsolatoknak és a foglalkoztatáspolitikának. Az EZA főtitkára szintén kiemelte a szociális párbeszédet, mint az európai érdekegyeztetés alapvető normáját. Hozzátette, hogy a közelmúltban közzétett uniós országspecifikus ajánlásban is arra szólítja fel az Európai Bizottság a magyar kormányt, hogy tegyen lépéseket a munkavállalók helyzetének javítására és a tervezett döntésekről egyeztessen a szociális partnerekkel, megerősítve a háromoldalú párbeszédet.

A Munkástanácsok és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma nyílt levélben kérte a kormányt, mielőbb jelöljék ki a szakterület felelősét és induljon el a párbeszéd a munkavállalókat érintő olyan sürgető ügyekben, mint a munkavédelem, vagy a vendégmunkások helyzete.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 4 komment

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masikhozzaszolo
2026. június 16. 15:47
Visszavonták már a rabszolgatörvényt? Ott harcoltak a mikrofonért, fütyültek mindenre, mindenkire, pulpitust elfoglaltak, stb! Az még törvény?
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radler
2026. június 16. 15:46
Ha 16 évig ráért, bírjatok még ki egy kis időt! Erre is sor fog kerülni, de nem lehet minden igényt egyszerre kielégíteni. Valahogy mindenkinek most jut eszébe, hogy mit kellene csinálnia az új kormánynak.
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nyugalom
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2026. június 16. 15:30 Szerkesztve
Ki felel? Hát a focistafeleség!
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2
0
Agricola
2026. június 16. 14:56
"Szabó Imre Szilárd kitért rá, egyelőre türelmesek az új kormánnyal". Türelem rózsát terem. A rózsa szép, jó dolog. Vagyis aki türelmes, azzal valami szép, vagy jó dolog történik.
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