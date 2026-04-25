energiaválság Brüsszel uniós csúcs Ukrajna Andrej Babiš Csehország EU-csúcs Norvégia Európai Bizottság Európai Unió

Babiš kiakadt Brüsszelre: az EU több milliárd euróval rövidítené meg Csehországot

2026. április 25. 18:03

Prága szerint nem világos, „honnan veszik, hogy ennyire meggazdagodtunk”.

2026. április 25. 18:03
null

Elszabadultak az indulatok az Európai Unió vezetőinek informális ciprusi csúcstalálkozóján, miután kiderült: az Európai Bizottság javaslata alapján Csehország mintegy 20 százalékkal kevesebb forráshoz jutna a 2028 utáni hétéves költségvetés keretében. Az idnes.cz beszámolója szerint Andrej Babiš cseh miniszterelnök „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte a lépést.

Babiš szerint Brüsszel azzal indokolja a forráscsökkentést, hogy az ország gazdaságilag megerősödött, ezt azonban a cseh kormányfő határozottan vitatta. Mint fogalmazott:

nem világos, „honnan veszik, hogy ennyire meggazdagodtunk”, miközben a tervek szerint mintegy 220 milliárd koronát – nagyjából 9 milliárd eurót – vonnának el országától.

A kormányfő jelezte: a kérdés az egyik legfontosabb tárgyalási pont lesz a következő időszakban, és Prága nem kívánja szó nélkül hagyni a javaslatot.

Babiš beszámolója szerint

  • a nettó befizető országok nem akarnak még többet beleadni a közösbe,
  • a kedvezményezettek viszont nem szeretnének kevesebbet kapni,
  • miközben az Európai Bizottság a források bővítésében érdekelt.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa ugyan még idén megállapodást szeretne, de a cseh kormányfő szerint ez „rendkívül nehéz” lesz a tagállamok közötti éles nézetkülönbségek miatt.

A Bizottság ráadásul nemcsak a források átrendezését tervezi, hanem „új bevételi forrásokat”, konkrétan európai uniós adónemeket is bevezetne.

Babiš példaként említette

  • a dohánytermékekre kivetendő jövedéki adót,
  • az elektronikai hulladék megadóztatását, illetve
  • az emissziókereskedelmi rendszer (ETS) kiterjesztését.

Ezekkel kapcsolatban a cseh kormány egyértelműen elutasító álláspontot képvisel.

A csúcson szóba került Ukrajna uniós csatlakozása is, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sürgetett. Babiš azonban világossá tette:

a tagállamok többsége nem támogatja a gyorsított eljárást.

Álláspontja szerint minden jelölt országra azonos feltételeknek kell vonatkozniuk, így Ukrajna sem kaphat kivételezett elbánást a nyugat-balkáni államokhoz képest.

Az energiaárak kérdése szintén napirendre került, különösen a közel-keleti konfliktus hatásai miatt. Babiš élesen bírálta Norvégiát, amiért szerinte túlzott profitot termel az európai gázpiacon. A cseh miniszterelnök úgy fogalmazott:

Norvégia a háború kezdete óta elképesztő összegeket keresett, és egyáltalán nem vették figyelembe Európa helyzetét.”

Hozzátette:

Több száz milliárd eurót kapnak, hamarosan a leggazdagabb ország lesznek Európában. Már azt sem tudják, mit kezdjenek a pénzzel, miközben ezt természetesen mi fizetjük meg.”

Andrej Babiš reakciói is jól tükrözik, hogy az Európai Uniót keresztül-kasul átszelő, rétegzett nézet- és érdekkülönbségeket hiába próbálták egyedül Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nyakába varrni az EU vezetői, a valós összkép sokkal összetettebb ennél. Az Európai Bizottság, illetve egyes magországok mozgásai pedig annak ellenére sem kizárólag a magyar kormányzat ellenállásába ütköztek, hogy a magyar kormányfő fejtette ki velük szemben a leglátványosabb ellenállást.

Fotó: JOHN THYS / AFP

 

Unknown
2026. április 25. 18:19
Az uj célpont Csehország .
