Többrendbeli nemi erőszakért ítélték el Csehország első feketebőrű parlamenti képviselőjét

Dominik Feri ígéretes cseh politikusi karrier előtt állt, és mint az ország első fekete bőrű parlamenti képviselőjét, úgy reklámozták, mint aki eloszlathatja a sztereotípiákat, és utat törhet a kisebbségi politikusok előtt. Politikai karrierje azonban 2021-ben derékba tört, amikor nemi erőszak és szexuális zaklatás miatt letartóztatták – írta a Remix News.

A vádak nyomán 2021 májusában lemondott képviselői mandátumáról a képviselőházban. 2023. november 2-án egy prágai kerületi bíróság

két nő elleni nemi erőszak – köztük egy kiskorú – és egy nemi erőszak kísérlete miatt három év börtönbüntetésre ítélte.

Az ítélet ellen azonban fellebbezett, és a büntető ügy várhatóan a fellebbviteli bíróságon folytatódik. A politikus korábban támogatta a migránsok befogadását Csehországba. Azt ugyanakkor kijelentette, hogy nem lehet elnézőnek lenni azokkal a bevándorlókkal szemben, akik nemi erőszakot követnek el.

A Politico 2019-ben „álmodozónak” nevezte Ferit,

a lap akkor azt írta róla, hogy egyike annak a „28 embernek, akik az előttünk álló évben Európát fogják alakítani”.

A Politico is írt azokról a gondokról, amelyekkel fekete cseh politikusként szembesült, írva: „Nem könnyű fiatalnak és feketének lenni a Cseh Köztársaságban, ahol az afrikai származású lakosok száma továbbra is elenyésző, a faji intolerancia pedig széles körben elterjedt”. Feri azt is elmondta a Politicónak, hogy „állandó gúnyolódással és fenyegetésekkel kell szembenéznie egyesek részéről.” Vagy ami még rosszabb, „sokan nem is veszik komolyan”.

A politikus 1996. július 11-én született a Cseh Köztársaságban. Édesanyja cseh, édesapjának pedig etióp felmenői vannak. 2017-ben 21 évesen lett parlamenti képviselő, ezzel pedig ő előtt a Cseh Köztársaság legfiatalabb parlamenti képviselője.