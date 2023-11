Orbán a bajkeverő, Zelenszkij álmodozó, de a legnagyobb hatalmasság mégiscsak Tusk – így fest a Politico összeállítása Európa legfontosabb embereiről

Az álmodozók

Az álmodozók sorrendjében sem okozott meglepetést a Politico, itt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök került az első helyre,

A lap, természetesen minden elfogultság látszatát is kerülve egyenesen Winston Churchillhez, Martin Luther Kinghez és Nelson Mandelához hasonlította Zelenszkijt, és megjegyezte, hogy harcias retorikája és reklámfogásai segítettek meggyőzni a nyugati országokat, hogy támogassák Kijev ügyét, és kezdjék el felfegyverezni az ukrán csapatokat az Oroszország elleni harcuk során.

Az ukrán elnök mellé, ebbe a kategóriába sorolták Alexej Navalnij orosz ellenzéki aktivistát is, aki a Politico szerint Oroszország Mandelája.

Az álmodozók között kapott helyet még Nigel Farage „a cselszövő” is. A brit politikus annak ellenére, hogy soha nem töltött be miniszteri tisztséget, és nem is volt parlamenti képviselő, ennek ellenére nála kevesen gyakoroltak nagyobb befolyást a brit politikára a Politico szerint.