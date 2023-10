Már Nyugat-Németországban is 15 százalékra mérik az AfD-t

Az AfD a 2021-es Bundestag-választások óta több mint megduplázta népszerűségét, és ma már 22 százalékos támogatottsággal

tartósan Németország második lenépszerűbb pártjává lépett elő,

sőt Szászországban és Türingiában vezető erő lett.

A kutatások szerint az AfD növekvő népszerűségének két fő indoka van a kormány teljesítményével való elégedetlenségnek, illetve a bevándorlás okozta problémáknak. A párt Bajorországban is főként a bevándorlás okozta problémákkal kampányol. A kormánypártok attól félnek, hogy az AfD egyre jobban rátapint arra, mivel tudja megszólítani a szavazókat. Ennek is köszönhető az, hogy ma már a keleti tartományok mellett a nyugati területeken is egyre népszerűbbek az emberek körében.