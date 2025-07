A Gyurcsányt „lenyűgözően okosnak” tartó Rácz András naná, hogy Orbán Viktorra mutogat a kárpátaljai templomgyújtogatás kapcsán

Persze lehetséges, hogy Rácz Andrásnak is vannak egyéb információi az eseményről; vagy csak egyszerűen felsorakozik Magyar többi, nem túl éles kése mellé a fiókban.

Ez a Rácz egyébiránt arról nevezetes, hogy az ATV Heti Napló című műsorának egyik adásában Sváby András vendége volt mint Oroszország-szakértő, ahol fegyverkezési szempontból vizsgálta az orosz-ukrán háborút. A műsorban azonban Sváby egy olyan felvételt taglalt, amely az ATV videója alatti kommentelők és szakértők szerint számítógépes játékból származott. S a vetítés alatt Sváby András hangsúlyozta: „elképesztő pontossággal lövik ki ezeket a harckocsikat, és a menekülő orosz katonákat is gyakorlatilag leszedik”. Mint a műsorvezető fogalmazott: „ezeknek a videóknak az eredetét nem tudjuk ellenőrizni, nagy valószínűséggel hiteles videókról van szó”.

Hm. Nagy valószínűséggel.

Rácz András nemrég maga vallott arról, hogy 2008-ban, a grúziai háború idején a Magyar Külügyi Intézet munkatársaként napi szinten elemezte a háborút, és vett részt a különböző szintű kormányzati értékelések elkészítésében. A miniszterelnök ekkor véletlenül Gyurcsány Ferenc volt. Az erről az időszakról közzétett írásában – minő véletlen –

Gyurcsány Ferencet is megemlíti: „lenyűgözően okosnak” tartotta.

Hogy Rácz egyébként mennyire lenyűgözően okos, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy játékvideó képeit elemezte az ATV-ben. Most is ő vetette föl, hogy a palágykomoróci templomot ért támadás akár közös magyar–orosz akció is lehetett.