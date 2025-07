Kijött a gazdasági elemzés: ezt eredményezné Magyarországon a várva várt béke

Öt pontban foglalta össze az Infostartnak írt elemzésében Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, hogy milyen gazdasági következményekkel járna Magyarország számára, ha végre létrejönne a béke Oroszország és Ukrajna között.

Sebestyén szerint először is olcsóbb lenne az energia, megfizethetőbbé válna az élet. Ha véget ér a háború, annak első, szinte

azonnali hatása az energiaárak mérséklődése lenne.

Ez azért is fontos mert Magyarország az egyik legsebezhetőbb ország ezen a téren, hiszen az energiájának nagy részét importálja, jelentős mértékben Oroszországból – írta az elemző.

Hozzátette: az árcsökkenés miatt a vállalkozások is fellélegezhetnek, ugyanis csökkennének az energiaköltségeik. Ez pedig több pénzt hagyna a cégek kasszájában. Ezek a folyamatok segítenék az infláció csökkenését is.

Másodszor olcsóbb és gyorsabb lenne a szállítás: egy békés megállapodás felszabadítaná a logisztikai útvonalakat, amit Magyarország azonnal megérezne. Újra zavartalan lenne a közlekedés a keleti piacok felé. Egyben olcsóbb lenne a szállítás a Dunán, vasúton és közúton is. Mindez csökkentené a fuvardíjakat és gyorsítaná a szállítást, ami kedvezőbb árakat jelentene a fogyasztóknak is.

Ahogy Sebestyén Géza felhívja a figyelmet, a békekötés a forintnak is kedvezne:

mérséklődne a magyar állampapírok kamattere, stabilizálódna, sőt, erősödne a magyar fizetőeszköz,

ami még inkább elősegítené a Magyar Nemzeti Bank kamatvágását.

Ezen folyamatok egyben fékeznék az importált inflációt, és növelnénk hazánk vonzerejét a külföldi befektetők között.

A fegyvernyugvás újabb esélyt jelentene a keleti nyitás folytatására, hiszen optimista forgatókönyv szerint feloldanák az Oroszország elleni szankciókat is – írta az MCC elemzője. Ez Magyarország számára is új kapukat nyithatna. Visszatérhetne a magyar agrárexport Oroszországba, ami jelentősen támogatná a vidéki foglalkoztatást. Erősödhetne a magyar gépipar és gyógyszeripar keleti piaci részesedése is.

Végül az ukrajnai háború vége egy új gazdasági korszak kezdetét is jelentheti, ahol

az újjáépítés óriási lehetőségeket hozna Magyarországnak.

A háború kárainak felszámolásában ugyanis komoly szerep hárul az építőipari és energetikai cégekre. Magyarország kulcsszereplővé válhat a beszállítók terén is.

Összegezve egy békemegállapodás Magyarország számára egyértelműen fellendülést hozna – írta Sebestyén Géza.

Fotó: Zelenskiy / Offical Telegram Acc / ANADOLU / Anadolu via AF